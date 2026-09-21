Мирзиеев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Глава республики высоко оценил результаты голосования, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов сообщил о направлении официального письма российскому коллеге.
«Президент Шавкат Мирзиеев направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором сердечно поздравил его с успешным проведением выборов в Государственную думу», – написал Асадов.
В послании отмечается, что прошедшая кампания продемонстрировала высокую политическую культуру общества. Рекордная явка стала свидетельством поддержки гражданами стратегического курса развития страны и защиты национальных интересов.
Политик выразил удовлетворение беспрецедентной динамикой двустороннего стратегического партнерства. Он подчеркнул важность межпарламентского взаимодействия для реализации совместных проектов и пожелал российскому народу благополучия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера с успешными выборами в Госдуму.
Ранее Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов с помощью системы дистанционного электронного голосования.
Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку россиян одним из показателей легитимности голосования.