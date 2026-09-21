  • Новость часаЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Берлин выбрал жизнь под властью ГДР
    Эксперт: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России
    Санду созвала Совбез Молдавии из-за энергетического кризиса
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Госдуме
    ЛДПР выдвинула Воропаеву на пост вице-спикера Госдумы
    Освобождены харьковские Польная и Новоалександровка
    Мерц отказался уйти в отставку
    Кремль ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    21 сентября 2026, 12:18 • Новости дня

    «Единая Россия» набрала 57,8% голосов после обработки более 96% протоколов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По результатам обработки более 96% протоколов на выборах в Государственную думу лидирует партия «Единая Россия» с результатом 57,8% голосов.

    После подсчета 96,06% избирательных протоколов партия «Единая Россия» получила 57,8% голосов избирателей, передает ЦИК.

    За КПРФ проголосовали 13,79% граждан, за ЛДПР – 9,01%, а «Новые люди» набрали 7,97%. Замыкает пятерку лидеров «Справедливая Россия» с результатом 4,97%.

    Остальные политические объединения не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набрала 1,99%, «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%. «Родина» получила 0,72% голосов, а Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы девятого созыва и другие избирательные кампании состоялись в период с 18 по 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента прошли четыре политические партии.

    Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» набрала почти 58% голосов избирателей.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова анонсировала предварительное получение лидирующей фракцией 355 депутатских мандатов.

    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2026, 01:07 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму

    Политолог Рудаков: Высокая явка показала значимость выборов для граждан

    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордная явка на выборах в Госдуму в 2026 году, которая превысила результаты кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов, стала одним из показателей легитимности выборов. При этом обращение Владимира Путина накануне голосования подтолкнуло большее число россиян прийти на участки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    «Выборы в России обладают высокой степенью легитимности, и это обусловлено целым рядом факторов. Первый из них – развитая система общественного контроля», – отметил политолог Александр Рудаков. Он напомнил, что на избирательных участках работали более 380 тыс. наблюдателей, из которых свыше 209 тыс. были направлены политическими партиями.

    Вторым фактором эксперт назвал мониторинг избирательного процесса на всех этапах, включая социологические исследования и экзитполы. Третий – международный контроль: в этом году в Россию приехали более 1,2 тыс. наблюдателей из 133 стран.

    «Это свидетельствует о достаточно высоком уровне международного доверия к нашим электоральным процедурам и качеству избирательного процесса», – указал Рудаков. По его словам, иностранные наблюдатели также отмечали высокий уровень организации выборов и отсутствие нарушений.

    Еще одним показателем легитимности выборов политолог назвал явку, которая превысила показатели кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. «Высокая явка свидетельствует о росте осознания обществом значимости электоральных процедур. Избиратели услышали речь Владимира Путина и его призыв прийти на выборы. Для многих, независимо от того, за какую партию был отдан голос, само участие стало ответом на обращение президента. Степень доверия к главе государства огромная, и люди ориентируются на его позицию», – отметил Рудаков.

    По мнению эксперта, на активность граждан повлияло и внешнее давление, включая попытки сорвать выборы. Речь идет, в частности, об ударах украинской стороны, атаках беспилотников и кибератаках. «Особенность нашего национального характера в том, что давление, запугивание и шантаж всегда приводят к обратному результату. Граждане сплачиваются, растет готовность показать характер, доказать, что мы вместе, мы – сила, и нас ничем не запугать», – подчеркнул он.

    «Таким образом, попытки сорвать выборы или снизить явку дали обратный результат. Думаю, есть определенный процент людей, которые изначально не планировали участвовать в выборах и относились к ним довольно индифферентно, но на фоне агрессии противника они зарегистрировались на ДЭГ или пришли на избирательные участки и проголосовали», – допустил Рудаков.

    Отдельно политолог оценил предварительный результат «Единой России», назвав его закономерным. По его словам, одна из причин – содержание работы партии и ее предвыборной программы. «ЕР – партия реальных дел. У нее проработана Народная программа, которая построена на принципах обратной связи с гражданами и их реальных запросах. Доверие избирателей к предвыборным обещаниям фракции основано на понимании, что обещания для партии – не популизм и не электоральная фантастика, они выполнимы. Представители «Единой России» четко знают, откуда возьмут ресурсы на их реализацию, и готовы за них отвечать», – подчеркнул спикер.

    Важную роль, считает Рудаков, играет и обновление партии. «Речь идет о лидерской группе, региональных фронтменах. Огромную роль также играет выдвижение участников и ветеранов СВО. ЕР – это партия, для которой рекрутирование защитников Отечества в свой политический авангард оказалось наиболее выраженным», – добавил эксперт. Он напомнил, что фракция стала лидером по числу выдвинутых на выборы в Госдуму участников СВО.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%, а в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования ЦИК огласит в понедельник в 11:00 мск. На данный момент обработано 40,66% протоколов. Лидирует «Единая Россия» с 57,36% голосов, далее следуют КПРФ (13,82%) и ЛДПР (9,06%). «Новые люди» получают 7,94%, «Справедливая Россия» – 5,21%.

    Комментарии (7)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник Главного штаба «Юнармии» и Герой РФ Владислав Головин назвал попытки Киева сорвать выборы в России свидетельством страха перед единством российского общества.

    Герой России объяснил попытки Киева сорвать выборы страхом. По его словам, Киев пытается не допустить того, чего сам не в состоянии осуществить. Высокая явка избирателей и активность наблюдателей подтверждают легитимность органов власти в стране.

    «Это для них, как кость в горле, – что наш народ, объединившись, может принять решение», – заявил Головин ТАСС.

    Начальник Главного штаба движения «Юнармия» и лидер партийного списка «Единой России» добавил, что руководство Украины не уверено в поддержке своих решений гражданами своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин назвал массированную атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов. Глава ЦИК Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы полностью провалились.

    Политолог Минеев считает, что попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились.



    Комментарии (10)
    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

    Комментарии (7)
    21 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов

    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов

    На выборах в Госдуму обработано 93,06% протоколов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Государственную думу девятого созыва, набирая 57,83% голосов после обработки 93,06% протоколов, сообщил Центризбирком.

    После подсчета 93,06% избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» удерживает лидерство с результатом 57,83% голосов. Второе место занимает КПРФ, получившая поддержку 13,81% избирателей. Тройку лидеров замыкает ЛДПР с показателем 8,93%, сообщает ЦИК.

    Партия «Новые люди» смогла набрать 7,97% голосов, а «Справедливая Россия» получила 4,96%. Остальные политические объединения показали следующие результаты: Партия пенсионеров – 2,03%, «Зеленые» – 1,14%, «Коммунисты России» – 0,86%, «Родина» – 0,72% и Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва прошло в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов.

    Ранее Центризбирком сообщил о результате «Единой России» в 57,86% голосов после подсчета 90,43% бюллетеней.

    На выборах депутатов Государственного совета Чувашии эта партия одержала победу с 49,13% голосов.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 06:12 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    ЦИК: «Единая Россия» набрала 57,76% после обработки 82,19% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму по партийному списку набрала 57,76% голосов после подсчета 82,19% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

    КПРФ набрала 13,89%, ЛДПР – 8,77%, «Новые люди» – 7,97%, «Справедливая Россия» – 4,99%, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что эти результаты соответствуют обработке 82,19% протоколов.

    Также Партия пенсионеров набрала 2,12%, «Зеленые» – 1,12%, «Коммунисты России» – 0,87%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,34%.

    До этого сообщалось, что по итогам обработки 65,44% протоколов ЕР набирала более 57% голосов избирателей.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очень высокой явке избирателей в столице.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов

    ЦИК огласит предварительные результаты выборов в понедельник

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщит о предварительных результатах выборов в понедельник, в 11:00, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Коллеги, дорогие мои, <…>, пожалуйста, выспитесь, отдохните немножко. Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, мы уже более подробно расскажем о предварительных результатах [выборов]», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Глава ЦИК также поблагодарила всех, кто работал в ЦИК во время выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. Предварительные данные экзитполов показали лидерство «Единой России».

    СПЧ высоко оценил обеспечение безопасности на выборах в России.


    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Якушев поблагодарил избирателей за поддержку «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил благодарность избирателям за высокую активность на выборах, прошедших в условиях постоянных информационных атак и налетов беспилотников.

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев выразил признательность гражданам за поддержку, передает ТАСС. Он подчеркнул, что избиратели проявили активность, несмотря на сложную обстановку.

    «Хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришел на выборы, всех, кто отдал свои голоса за нас – это, наверное, самое главное. Несмотря на те провокации, которые были, мы постоянно находились под атаками, вся наша цифровая инфраструктура, поэтому три дня были такими достаточно напряженными. Несмотря на это, люди приходили на избирательные участки, и мы прекрасно с вами знаем, что в наших исторических регионах, практически это были боевые действия, но тем не менее выборы состоялись, мы пришли на избирательные участки и отдали свои голоса. В первую очередь, огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям», – сказал Якушев.

    Политик обратил внимание, что кампания проходила в необычных условиях на фоне специальной военной операции.

    «Здесь у нас, как мы говорим, в тылу, постоянно подвергались прилетам БПЛА, информационным атакам со стороны, всячески пытались на нас воздействовать, расшатать», – сказал Якушев.

    Высокая явка на выборах в Госдуму стала свидетельством того, что россияне откликнулись на призыв президента страны Владимира Путина обязательно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, добавил первый заместитель председателя Совета Федерации.

    После обработки 95,01% протоколов лидирующую позицию заняла партия «Единая Россия», набрав 57,83% голосов на выборах в Госдуму.

    Владимир Якушев отметил превышение показателей активности избирателей пятилетней давности на фоне кибератак.

    Ранее политик подчеркнул важность сплочения общества вокруг президента в период внешних вызовов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» установила абсолютный исторический рекорд по количеству полученных мандатов на выборах депутатов Государственной думы.

    По предварительным данным ЦИК, партия займет 355 депутатских кресел в Госдуме девятого созыва, передает РИА «Новости». Глава ведомства Элла Памфилова подтвердила эту информацию.

    Таким образом, политическое объединение превзошло свои предыдущие показатели. На выборах 2003 года партия получила 223 мандата, в 2007 году – 315 мест, а в 2011 году – 238 мандатов. В 2016 году в парламент прошли 343 кандидата, а по итогам кампании 2021 года число мандатов составило 324.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 депутатских мест.

    По итогам обработки более 94% протоколов политическая сила показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

    После подсчета 95,01% бюллетеней лидирующая фракция набрала 57,83% голосов избирателей.

    Комментарии (21)
    21 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    «Единая Россия» превзошла результаты выборов 2003, 2011, 2016 и 2021 годов
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» показала рекордный результат, превзойдя показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

    «Единая Россия» улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов, передает РИА «Новости». После обработки 94,21% протоколов за партию проголосовали более 35,6 млн избирателей.

    На выборах в Государственную думу в 2021 году партия получила 49,8% голосов (свыше 28 млн избирателей). В 2016 году результат составил 54,2%, тогда за нее отдали голоса более 28,5 млн человек. В 2011 году показатель был на уровне 49,3% (свыше 32,3 млн голосов).

    Согласно обновленным данным ЦИК, на текущих выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,82% голосов. Следом идут КПРФ (13,81%), ЛДПР (8,96%), «Новые люди» (7,97%) и «Справедливая Россия» (4,96%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки более 94% протоколов партия «Единая Россия» набрала почти 58% голосов избирателей.

    В Бурятии эта политическая сила получила 51% голосов.

    В Республике Коми данная партия одержала победу с результатом 43,52%.

    Комментарии (7)
    20 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Лавров уличил Запад в создании проблем для голосования россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о препятствиях, которые западные страны чинят для голосования россиян на выборах в Госдуму.

    Страны Запада создают препятствия для волеизъявления российских граждан, проживающих за рубежом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Там создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только», – передает слова министра РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что у прошедших выборов было как никогда много внешних факторов.

    «Прямые попытки вмешаться в ход выборов, представить их как несвободные, недемократические. Все эти попытки разоблачены», – цитирует его ТАСС.

    Лавров сообщил, что за несколько дней до начала выборов в России в Европе одобрили заявление, которое скоро наверняка распространят.

    «О том, что они [выборы в России] недействительные с точки зрения европейских стандартов демократии. <...> И я думаю, главным ответом будет как раз то, что нам в ближайшие пару минут, [в ближайшие] часы, расскажут об итогах избирательной кампании», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД еще до начала выборов сообщал о провокациях на избирательных участках. ЦИК сообщил о попытках Запада дискредитировать выборы в России. Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2026, 08:49 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней

    ЦИК назвала результаты выборов в Госдуму после обработки 92,47% бюллетеней

    На выборах в Госдуму обработано 92,47% бюллетеней
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах депутатов Государственной думы, набирая более 57% голосов избирателей по итогам масштабного трехдневного голосования, сообщают в ЦИК.

    Центральная избирательная комиссия обновила данные по итогам парламентских выборов после обработки 92,47% протоколов, передает РИА «Новости».

    Партия «Единая Россия» набирает 57,84% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,81%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 8,92% голосов избирателей.

    Барьер для прохождения в парламент также преодолевают партия «Новые люди» с результатом 7,97% и «Справедливая Россия», за которую проголосовали 4,96% россиян.

    Остальные политические объединения, включая «Партию пенсионеров» и «Зеленых», набирают менее 3% голосов.

    Голосование проходило в течение трех дней и завершилось 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин ранее назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 90,43% протоколов Центризбирком сообщил о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом 57,86% голосов.

    Ранее по итогам обработки 82,19% бюллетеней результат партии составлял 57,76%.

    Политолог Александр Рудаков назвал рекордную явку на этих выборах показателем высокой легитимности процесса.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 00:17 • Новости дня
    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы определить будущее страны

    Баширов: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы

    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы определить будущее страны
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на внешнее давление, на только что прошедших выборах в российский парламент граждане России голосовали даже активнее, чем на выборах в Госдуму 2021 года, отметил политолог, политтехнолог и профессор ВШЭ Марат Баширов. Особенно высокая активность избирателей зафиксирована в исторических регионах России.

    «Явка – это всегда больше, чем цифра», – указал политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале. Эксперт обратил внимание на то, что к моменту закрытия участков 20 сентября показатель явки избирателей достиг 56,66%, что заметно превышает результат пятилетней давности в 51,72%. И подобная динамика зафиксирована в условиях серьезного внешнего давления.

    «Голосование проходило в условиях повышенного внешнего давления и непростой ситуации в ряде регионов. Тем не менее люди восприняли послание президента и пришли, чтобы определить будущее страны», – написал политолог.

    Он напомнил, что столичная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) успешно отразила свыше 100 млн хакерских атак, которые не помешали волеизъявлению граждан.

    Наибольшую активность на прошедших выборах продемонстрировали жители исторических регионов России. В Донецкой Народной Республике показатель составил 80%, в Луганской Народной Республике и Запорожской области – по 79%, а в Херсонской области превысил 74%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов

    ЕР набрала 57,64% голосов при подсчете 65,44% протоколов

    «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам обработки 65,44% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, набирая более 57% голосов избирателей.

    После подсчета 65,44% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов избирателей на выборах в Госдуму по партийному списку, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    КПРФ удерживает второе место с результатом 13,91%, за ней следуют ЛДПР с 8,66% и «Новые люди» с 7,92%.

    Партия «Справедливая Россия» получила 5,08% голосов.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, партию «Зеленые» и «Коммунисты России», набирают менее 3% и не преодолевают проходной барьер.

    Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан. По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.

    Комментарии (3)
    Главное
    Кремль заявил о провале попыток Украины сорвать выборы в России
    Кадырова на выборах главы Чечни поддержало 99,85% избирателей
    ВС России поразили сухогрузы и ГРС на Украине
    Politico: Россия решила масштабировать производство ударных беспилотников
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом
    Рыбаки выловили у берегов Флориды клон иранского дрона Shahed-136
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом