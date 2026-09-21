Глава Евросовета Кошта заявил о стремлении ЕС к тесному союзу с Канадой

Tекст: Игорь Иножарский

Брюссель планирует действовать совместно с Оттавой в максимально возможном числе сфер, учитывая невозможность полноценного вступления государства в объединение из-за географического положения, пишет Politico.

На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза, что вызвало удивление у правительств ряда стран объединения.

Кошта отметил, что предложенный статус подразумевает сотрудничество не только в торговле, но и в сферах обороны, безопасности, а также инвестиций в искусственный интеллект и квантовые технологии. Ключевым моментом для определения будущего отношений станет саммит ЕС и Канады, который пройдет в Монреале в конце октября.

Канадский премьер-министр Марк Карни стремится укрепить связи с Европой для снижения зависимости от Вашингтона на фоне торговых споров. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины в отношении Канады и неоднократно угрожал сделать ее пятьдесят первым штатом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе планы фон дер Ляйен сделать Оттаву ассоциированным членом Евросоюза вызвали шок в Брюсселе. В середине месяца канадские власти опровергли информацию о стремлении вступить в европейское объединение. В начале месяца Евросоюз и Канада договорились объединить усилия для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.