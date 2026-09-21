  • Новость часаЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Берлин выбрал жизнь под властью ГДР
    Эксперт: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России
    Санду созвала Совбез Молдавии из-за энергетического кризиса
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Госдуме
    ЛДПР выдвинула Воропаеву на пост вице-спикера Госдумы
    Освобождены харьковские Польная и Новоалександровка
    Мерц отказался уйти в отставку
    Кремль ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    21 сентября 2026, 11:44 • Новости дня

    Кошта заявил о стремлении ЕС к тесному союзу с Канадой

    Глава Евросовета Кошта заявил о стремлении ЕС к тесному союзу с Канадой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что объединение стремится установить максимально тесные отношения с Канадой и расширить взаимодействие за пределы торговли.

    Брюссель планирует действовать совместно с Оттавой в максимально возможном числе сфер, учитывая невозможность полноценного вступления государства в объединение из-за географического положения, пишет Politico.

    На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза, что вызвало удивление у правительств ряда стран объединения.

    Кошта отметил, что предложенный статус подразумевает сотрудничество не только в торговле, но и в сферах обороны, безопасности, а также инвестиций в искусственный интеллект и квантовые технологии. Ключевым моментом для определения будущего отношений станет саммит ЕС и Канады, который пройдет в Монреале в конце октября.

    Канадский премьер-министр Марк Карни стремится укрепить связи с Европой для снижения зависимости от Вашингтона на фоне торговых споров. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины в отношении Канады и неоднократно угрожал сделать ее пятьдесят первым штатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе планы фон дер Ляйен сделать Оттаву ассоциированным членом Евросоюза вызвали шок в Брюсселе. В середине месяца канадские власти опровергли информацию о стремлении вступить в европейское объединение. В начале месяца Евросоюз и Канада договорились объединить усилия для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.

    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

    Комментарии (39)
    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

    Комментарии (6)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 21:37 • Новости дня
    Дмитриев: Европа осознала столкновение с тяжелейшим энергокризисом

    Дмитриев заявил об осознании Европой масштабов энергетического кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Практическая остановка судоходства в Ормузском проливе и резкий рост цен на топливо вынудили европейских политиков признать наступление худшего энергетического кризиса в истории, отметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Европа наконец-то осознала, что столкнулась с худшим энергетическим кризисом в истории», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив. Данный маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Следствием перебоев в логистике стал рост цен на топливо в большинстве государств мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством.

    Германия заполнила свои газохранилища в преддверии зимы лишь на 47,6%.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Пискарев: На Западе пытаются очернить выборы в России на вербальном уровне

    Пискарев сообщил о попытках Запада очернить избирательную систему России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о попытках западных стран дискредитировать избирательную систему России с помощью информационных диверсий и лингвистических манипуляций.

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о новых попытках дискредитации избирательного процесса, передает Telegram-канал комиссии.

    По его словам, глава Евродипломатии Кайя Каллас разослала странам ЕС циркуляр о непризнании результатов голосования.

    «Комиссия фиксирует, что в унисон с этим сеть неправительственных организаций, финансируемых Еврокомиссией, Европарламентом и МИД Германии, распространила заявление, в котором призвала журналистов и международные структуры описывать российские выборы как незаконные и не использовать терминологию, относящуюся к избирательному процессу («голосование», «опросы», «выборы», «явка», «результаты»), для описания российской избирательной кампании», – отметил он.

    Аналогичный призыв распространила так называемая «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами».

    «Очевидно, что на Западе целенаправленно готовят международную аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Между тем выборы, которые проходят на всей территории России, демонстрируют высокую заинтересованность российских граждан в участии и определении будущего страны. Попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию и сорвать голосование, предпринимавшиеся еще задолго до старта выборов, терпят закономерную неудачу. Понимая это, недружественные силы ставят новую задачу: очернить избирательную систему России хотя бы на вербальном уровне. Посредством подобных информационных диверсий и лингвистических манипуляций они пытаются создать искусственный фон, чтобы впоследствии обосновать новые политические шаги и давление на нашу страну», – пишет Пискарев.

    «Их устроит только одно: если на выборах победят марионетки, которыми они будут управлять», – привел Пискарев слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об этом документе.

    Депутат подчеркнул, что Запад целенаправленно готовит аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Однако, по его мнению, российское общество устойчиво к провокациям, а внешнее давление лишь сплачивает граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать голосование.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил высокую явку в первый день выборов.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    @ Klaus Ohlenschlager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о возможности присоединения Великобритании к формирующемуся альянсу Оттавы и Евросоюза на фоне глобальных изменений.

    Глава канадского финансового ведомства предложил по-новому взглянуть на партнерство государств и объединить усилия Оттавы, Лондона и Брюсселя. По его словам, Канада и Соединенное Королевство разделяют общие ценности, передает ТАСС.

    Политик назвал потенциальное объединение «альянсом будущего». Министр объяснил необходимость интеграции масштабными изменениями в мире и переменами в Соединенных Штатах, об этом он рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

    До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой предоставить Канаде статус ассоциированного члена Евросоюза. Президент США Дональд Трамп счел эту идею смехотворной и пригрозил Брюсселю серьезными торговыми пошлинами в случае враждебных шагов в отношении Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели Еврокомиссия отказалась предлагать Соединенному Королевству ассоциированное членство.

    На прошлой неделе европейские политики осудили планы Брюсселя по интеграции с Оттавой.

    В начале месяца ЕС и Канада объединились для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Politico: Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов европейского объединения на 60% в ближайшие семь лет, пишет Politico.

    Главы правительств Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии предложили урезать проект бюджета на 2028-2034 годы, передает ТАСС. В июле Еврокомиссия представила план с расходной частью около 2 трлн евро. «Европейская комиссия предложила повысить расходы примерно на 60%. Это просто нереалистично», – отмечается в совместной статье политиков для издания Politico.

    Авторы публикации назвали подобные планы неосуществимыми на фоне серьезных проблем с государственными финансами у некоторых стран-участниц. Они призвали к сбалансированному сокращению предложения на несколько сотен миллиардов евро. Кроме того, политики выступили категорически против расширения штата европейских ведомств.

    Вместо наращивания новых расходных статей европейским властям следует научиться принимать смелые решения, подчеркнули премьер-министры. По их мнению, приоритетными направлениями финансирования должны стать оборона, безопасность, конкурентоспособность, инновации и миграционная политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц собрал коалицию для резкого сокращения европейского финансового плана.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро. А в феврале девять стран Евросоюза выступили против найма новых европейских чиновников.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 05:14 • Новости дня
    ЕК не получила от Киева контракты на закупку ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия пока не может приобрести ракеты для ЗРК Patriot, предназначенные для Украины, поскольку украинская сторона не предоставила необходимые контракты, заявил представитель ЕК.

    «Patriot одобрили только на прошлой неделе, так что нам нужно получить контракты. Насколько мне известно, у нас их нет», – приводит его слова ТАСС.

    Евросоюз одобрил финансирование систем Patriot для Украины на прошлой неделе в рамках механизма Ukraine Support Loan.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия одобрила заявку Киева на приобретение ракет для ЗРК Patriot в рамках программы финансирования на 90 млрд евро.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила о разрешении Украине покупать комплектующие для Patriot за счет кредитных средств.

    Еврокомиссия также выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем ПВО, боеприпасов и беспилотников.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц совместно с лидерами четырех европейских стран призвал государства Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева на фоне внутриполитического кризиса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, чью работу одобряют лишь 10% граждан страны, объединился с лидерами Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии для обращения к партнерам по Евросоюзу, передает ТАСС.

    Политики опубликовали совместную статью в издании Politico, где призвали увеличить финансирование Киева.

    В публикации отмечается, что пять государств уже вносят значительный вклад в европейскую безопасность. «Мы выполняем нашу часть работы: вклад наших стран <…> составляет около 40% от общего бюджета ЕС и 70% от [общей] поддержки Украины на двусторонней основе», – подчеркнул Мерц.

    Авторы статьи отвергли обвинения в излишней бережливости, заявив, что активно инвестируют в оборону. Они выразили уверенность в том, что более активное участие других стран-членов ЕС в поддержке Украины сейчас является разумным и срочно необходимым шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры пяти европейских государств призвали сократить предложенный Еврокомиссией бюджет объединения.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство Евросоюза о взаимной обороне.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Минфин Германии раскритиковал ЕК за медлительность с налогом на сверхприбыль

    Минфин ФРГ: ЕК затянула введение налога на сверхприбыль нефтяных концернов

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов.

    «Комиссия занимает слишком сдержанную позицию», – сказал Клингбайль в Дублине перед встречей министров финансов стран ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель должен «наконец взяться за дело» и представить предложения по введению налога на сверхприбыль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Клингбайль отметил, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители отражается на повседневных расходах, что особенно заметно при заправке автомобиля и оплате аренды жилья. По его словам, Еврокомиссия не может игнорировать эти перемены в жизни людей.

    Неформальная встреча министров финансов ЕС проходит в Дублине 18–19 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний.

    Летом шесть стран ЕС, включая Германию, потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза

    Захарова: Москва даст ответ на расширение антироссийских санкций Евросоюза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на любые попытки Евросоюза усилить санкционное давление.

    Любые попытки расширения антироссийских ограничений со стороны Евросоюза не останутся без ответа Москвы, заявила Захарова, сообщается на сайте МИД. Дипломат подчеркнула неизменность российской позиции.

    «Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны», – заявила она. Россия намерена твердо следовать своему внешнеполитическому курсу, несмотря на деструктивную позицию Брюсселя.

    В ответ на 21-й пакет санкций ЕС, утвержденный 23 июля, Москва существенно расширила перечень европейских чиновников, которым закрыт въезд в страну. В министерстве добавили, что Россия продолжит защищать национальные интересы и права граждан, способствуя формированию справедливого многополярного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле российские власти анонсировали скорую публикацию ответных мер на 21-й пакет европейских ограничений.

    Месяцем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о неизбежности жестких шагов со стороны Москвы.

    Весной дипломат назвала заявления Брюсселя о немедленной подготовке новых рестрикций сценой из театра абсурда.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС не согласовали статьи сокращения бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о неготовности лидеров европейских стран договориться об урезании конкретных направлений многолетнего бюджета объединения.

    Государства Евросоюза категорически настаивают на уменьшении предложенного Еврокомиссией семилетнего бюджета, однако отказываются сокращать расходы на оборону, конкурентоспособность и сельское хозяйство. Заявить о необходимости урезать общий объем финансирования оказалось значительно проще, чем достичь консенсуса по конкретным статьям, передает РИА «Новости».

    За последний месяц глава Евросовета провел консультации с лидерами 25 стран объединения, выясняя их позиции по наиболее чувствительным вопросам. Подавляющее большинство государств поддержали уменьшение административных расходов, но их доля составляет лишь около 6% от общего объема, что не решит проблему.

    При этом европейские правительства рассматривают возможность сокращения внешней помощи, на которую в проекте следующего бюджета заложено порядка 200 млрд евро. Власти Германии вместе с рядом других стран продолжают настаивать на уменьшении финансовых планов Брюсселя на несколько сотен миллиардов евро.

    Во избежание масштабного секвестра предлагается ввести новые источники доходов Евросоюза, в частности общеевропейское налогообложение электронных сигарет и вейпов. Подобный шаг позволит увеличить поступления без повышения национальных взносов участников объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе лидеры пяти европейских стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

    В начале месяца председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о планах ввести дополнительные налоги.

    В прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о непосильном росте расходов европейского бюджета.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:01 • Новости дня
    Европа накопила рекордно низкие запасы газа к зиме

    Уровень газа в подземных хранилищах Европы снизился до исторического минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза к началу осенне-зимнего сезона смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 69%, что стало самым низким показателем с 2011 года.

    С начала летнего сезона в апреле государства ЕС закачали в подземные хранилища немногим более 45 млрд кубометров газа, что составляет только 67% от необходимого к зиме объема, передает ТАСС.

    К середине сентября европейские мощности оказались заполнены на 69,5%, что почти на 16 процентных пунктов ниже средних значений за последние пять лет и является антирекордом за всю историю наблюдений. Общий объем накопленного топлива оценивается примерно в 76,2 млрд кубометров.

    Высокие темпы закачки в сентябре происходят на фоне максимальных с конца 2022 года цен на европейских хабах. Евросоюз стремится заполнить хранилища любой ценой, упустив наиболее благоприятные для этого летние месяцы из-за конкуренции с Азией за сжиженный природный газ, высоких цен и экстремальной жары.

    Согласно регламенту Еврокомиссии, к началу зимы уровень заполненности должен достигать 90%. Для выполнения этой нормы европейским странам необходимо закачать в хранилища еще не менее 23 млрд кубометров газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов.

    Летом запасы топлива в регионе упали до пятилетнего минимума.

    Весной Газпром зафиксировал исторический минимум закачки газа в европейские подземные хранилища.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:42 • Новости дня
    Politico: Шведские ультраправые проиграли из-за успешной борьбы с миграцией

    Politico: ультраправая партия «Шведские демократы» потеряла влияние из-за успешной борьбы властей с миграцией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ультраправая партия «Шведские демократы» потерпела поражение на выборах в связи с успехами властей в борьбе с миграцией и преступностью, а также из-за предполагаемых связей с Россией, пишут СМИ.

    Поддержка партии «Шведские демократы» Джимми Окессона снизилась с 20,5% в 2022 году до 17,5% на последних выборах. Это привело к потере партией влияния, несмотря на то, что ранее она добилась ужесточения политики в отношении мигрантов, пишет Politico.

    Как отмечается в статье, победу одержал левый блок, который намерен сформировать правительство без участия правых. Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что успешная политика властей по снижению преступности и миграции лишила ультраправых их главных козырей.

    Свою роль также сыграл скандал с предполагаемыми связями партии с Россией. На фоне антироссийских настроений в Швеции этот фактор отпугнул избирателей. В результате левые партии смогли обойти правых конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после победы на выборах левого блока Магдалены Андерссон. В сентябре левый блок одержал победу на парламентских выборах. В середине месяца судьба правительства повисла на 300 тыс. бюллетеней.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила запрет на добычу нефти и газа в Арктике

    Еврокомиссия проигнорировала просьбу Норвегии о добыче ресурсов в Арктике

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия решила оставить в силе политический запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе вопреки призывам властей Норвегии пересмотреть данную позицию.

    Официальный Брюссель намерен сохранить ограничения на новые проекты по разведке и добыче углеводородов в Арктике в обновленной стратегии развития, пишет Euronews.

    Норвегия выступает категорически против такого подхода. Министр энергетики страны Терье Осланд заявлял о намерении Осло продолжить разработку месторождений в Баренцевом море независимо от решений европейских структур, отмечает РИА «Новости».

    Спор между сторонами развернулся на фоне проблем с обеспечением энергетической безопасности Европы. После сокращения поставок из России именно Норвегия стала главным экспортером природного газа в государства Евросоюза.

    Инициатива о прекращении освоения ресурсов Арктики появилась в 2021 году. При этом ожидается, что обновленный запрет сохранит статус политического обязательства и не станет юридически обязывающим документом, что позволит избежать открытого конфликта с норвежскими властями.

    На прошлой неделе МИД обвинил Евросоюз в эскалации ситуации в Арктике.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кремль заявил о провале попыток Украины сорвать выборы в России
    Кадырова на выборах главы Чечни поддержало 99,85% избирателей
    ВС России поразили сухогрузы и ГРС на Украине
    Politico: Россия решила масштабировать производство ударных беспилотников
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом
    Рыбаки выловили у берегов Флориды клон иранского дрона Shahed-136
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом