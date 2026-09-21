Глава комитета ЕП обвинила ФРГ и Францию в блокировке оборонных инициатив ЕС

Tекст: Мария Иванова

По словам немецкого депутата, крупные страны Евросоюза способны блокировать или замедлять оборонные инициативы, когда те затрагивают их промышленные или национальные интересы. «Если говорить прямо, Германия здесь находится в первых рядах. Французы также охотно нажимают на тормоза, но немцы в этом отношении просто образцовы», – отметила Штрак-Циммерман в интервью Euractiv.

Она также подчеркнула, что ответственность за медленное продвижение европейских оборонных проектов не стоит возлагать исключительно на институты Евросоюза, так как государства-члены сами не могут взять на себя обязательства по общей обороне, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, недовольство депутатов действиями национальных правительств возросло во время переговоров по сокращению бюрократических процедур для оборонной промышленности. Разногласия между крупнейшими странами ЕС проявлялись и раньше. Так, Франция, Германия и Италия выступили против создания новой консультативной группы по вопросам обороны, предложенной главой европейской дипломатии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле СМИ сообщали, что вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией.

Весной ЕС задумался о коллективной обороне без участия Соединенных Штатов.

В феврале германист Александр Камкин спрогнозировал ухудшение отношений Франции и Германии.