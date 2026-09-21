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    21 сентября 2026, 09:22 • Новости дня

    Государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС не согласовали статьи сокращения бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о неготовности лидеров европейских стран договориться об урезании конкретных направлений многолетнего бюджета объединения.

    Государства Евросоюза категорически настаивают на уменьшении предложенного Еврокомиссией семилетнего бюджета, однако отказываются сокращать расходы на оборону, конкурентоспособность и сельское хозяйство. Заявить о необходимости урезать общий объем финансирования оказалось значительно проще, чем достичь консенсуса по конкретным статьям, передает РИА «Новости».

    За последний месяц глава Евросовета провел консультации с лидерами 25 стран объединения, выясняя их позиции по наиболее чувствительным вопросам. Подавляющее большинство государств поддержали уменьшение административных расходов, но их доля составляет лишь около 6% от общего объема, что не решит проблему.

    При этом европейские правительства рассматривают возможность сокращения внешней помощи, на которую в проекте следующего бюджета заложено порядка 200 млрд евро. Власти Германии вместе с рядом других стран продолжают настаивать на уменьшении финансовых планов Брюсселя на несколько сотен миллиардов евро.

    Во избежание масштабного секвестра предлагается ввести новые источники доходов Евросоюза, в частности общеевропейское налогообложение электронных сигарет и вейпов. Подобный шаг позволит увеличить поступления без повышения национальных взносов участников объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе лидеры пяти европейских стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

    В начале месяца председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о планах ввести дополнительные налоги.

    В прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о непосильном росте расходов европейского бюджета.

    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


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    19 сентября 2026, 21:37 • Новости дня
    Дмитриев: Европа осознала столкновение с тяжелейшим энергокризисом

    Дмитриев заявил об осознании Европой масштабов энергетического кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Практическая остановка судоходства в Ормузском проливе и резкий рост цен на топливо вынудили европейских политиков признать наступление худшего энергетического кризиса в истории, отметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Европа наконец-то осознала, что столкнулась с худшим энергетическим кризисом в истории», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив. Данный маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Следствием перебоев в логистике стал рост цен на топливо в большинстве государств мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством.

    Германия заполнила свои газохранилища в преддверии зимы лишь на 47,6%.

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    19 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Пискарев: На Западе пытаются очернить выборы в России на вербальном уровне

    Пискарев сообщил о попытках Запада очернить избирательную систему России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о попытках западных стран дискредитировать избирательную систему России с помощью информационных диверсий и лингвистических манипуляций.

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о новых попытках дискредитации избирательного процесса, передает Telegram-канал комиссии.

    По его словам, глава Евродипломатии Кайя Каллас разослала странам ЕС циркуляр о непризнании результатов голосования.

    «Комиссия фиксирует, что в унисон с этим сеть неправительственных организаций, финансируемых Еврокомиссией, Европарламентом и МИД Германии, распространила заявление, в котором призвала журналистов и международные структуры описывать российские выборы как незаконные и не использовать терминологию, относящуюся к избирательному процессу («голосование», «опросы», «выборы», «явка», «результаты»), для описания российской избирательной кампании», – отметил он.

    Аналогичный призыв распространила так называемая «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами».

    «Очевидно, что на Западе целенаправленно готовят международную аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Между тем выборы, которые проходят на всей территории России, демонстрируют высокую заинтересованность российских граждан в участии и определении будущего страны. Попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию и сорвать голосование, предпринимавшиеся еще задолго до старта выборов, терпят закономерную неудачу. Понимая это, недружественные силы ставят новую задачу: очернить избирательную систему России хотя бы на вербальном уровне. Посредством подобных информационных диверсий и лингвистических манипуляций они пытаются создать искусственный фон, чтобы впоследствии обосновать новые политические шаги и давление на нашу страну», – пишет Пискарев.

    «Их устроит только одно: если на выборах победят марионетки, которыми они будут управлять», – привел Пискарев слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об этом документе.

    Депутат подчеркнул, что Запад целенаправленно готовит аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Однако, по его мнению, российское общество устойчиво к провокациям, а внешнее давление лишь сплачивает граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать голосование.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил высокую явку в первый день выборов.

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    18 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Politico: Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов европейского объединения на 60% в ближайшие семь лет, пишет Politico.

    Главы правительств Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии предложили урезать проект бюджета на 2028-2034 годы, передает ТАСС. В июле Еврокомиссия представила план с расходной частью около 2 трлн евро. «Европейская комиссия предложила повысить расходы примерно на 60%. Это просто нереалистично», – отмечается в совместной статье политиков для издания Politico.

    Авторы публикации назвали подобные планы неосуществимыми на фоне серьезных проблем с государственными финансами у некоторых стран-участниц. Они призвали к сбалансированному сокращению предложения на несколько сотен миллиардов евро. Кроме того, политики выступили категорически против расширения штата европейских ведомств.

    Вместо наращивания новых расходных статей европейским властям следует научиться принимать смелые решения, подчеркнули премьер-министры. По их мнению, приоритетными направлениями финансирования должны стать оборона, безопасность, конкурентоспособность, инновации и миграционная политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц собрал коалицию для резкого сокращения европейского финансового плана.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро. А в феврале девять стран Евросоюза выступили против найма новых европейских чиновников.

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    19 сентября 2026, 05:14 • Новости дня
    ЕК не получила от Киева контракты на закупку ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия пока не может приобрести ракеты для ЗРК Patriot, предназначенные для Украины, поскольку украинская сторона не предоставила необходимые контракты, заявил представитель ЕК.

    «Patriot одобрили только на прошлой неделе, так что нам нужно получить контракты. Насколько мне известно, у нас их нет», – приводит его слова ТАСС.

    Евросоюз одобрил финансирование систем Patriot для Украины на прошлой неделе в рамках механизма Ukraine Support Loan.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия одобрила заявку Киева на приобретение ракет для ЗРК Patriot в рамках программы финансирования на 90 млрд евро.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила о разрешении Украине покупать комплектующие для Patriot за счет кредитных средств.

    Еврокомиссия также выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем ПВО, боеприпасов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц совместно с лидерами четырех европейских стран призвал государства Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева на фоне внутриполитического кризиса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, чью работу одобряют лишь 10% граждан страны, объединился с лидерами Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии для обращения к партнерам по Евросоюзу, передает ТАСС.

    Политики опубликовали совместную статью в издании Politico, где призвали увеличить финансирование Киева.

    В публикации отмечается, что пять государств уже вносят значительный вклад в европейскую безопасность. «Мы выполняем нашу часть работы: вклад наших стран <…> составляет около 40% от общего бюджета ЕС и 70% от [общей] поддержки Украины на двусторонней основе», – подчеркнул Мерц.

    Авторы статьи отвергли обвинения в излишней бережливости, заявив, что активно инвестируют в оборону. Они выразили уверенность в том, что более активное участие других стран-членов ЕС в поддержке Украины сейчас является разумным и срочно необходимым шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры пяти европейских государств призвали сократить предложенный Еврокомиссией бюджет объединения.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство Евросоюза о взаимной обороне.

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    18 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Минфин Германии раскритиковал ЕК за медлительность с налогом на сверхприбыль

    Минфин ФРГ: ЕК затянула введение налога на сверхприбыль нефтяных концернов

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов.

    «Комиссия занимает слишком сдержанную позицию», – сказал Клингбайль в Дублине перед встречей министров финансов стран ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель должен «наконец взяться за дело» и представить предложения по введению налога на сверхприбыль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Клингбайль отметил, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители отражается на повседневных расходах, что особенно заметно при заправке автомобиля и оплате аренды жилья. По его словам, Еврокомиссия не может игнорировать эти перемены в жизни людей.

    Неформальная встреча министров финансов ЕС проходит в Дублине 18–19 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний.

    Летом шесть стран ЕС, включая Германию, потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний.

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    18 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза

    Захарова: Москва даст ответ на расширение антироссийских санкций Евросоюза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на любые попытки Евросоюза усилить санкционное давление.

    Любые попытки расширения антироссийских ограничений со стороны Евросоюза не останутся без ответа Москвы, заявила Захарова, сообщается на сайте МИД. Дипломат подчеркнула неизменность российской позиции.

    «Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны», – заявила она. Россия намерена твердо следовать своему внешнеполитическому курсу, несмотря на деструктивную позицию Брюсселя.

    В ответ на 21-й пакет санкций ЕС, утвержденный 23 июля, Москва существенно расширила перечень европейских чиновников, которым закрыт въезд в страну. В министерстве добавили, что Россия продолжит защищать национальные интересы и права граждан, способствуя формированию справедливого многополярного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле российские власти анонсировали скорую публикацию ответных мер на 21-й пакет европейских ограничений.

    Месяцем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о неизбежности жестких шагов со стороны Москвы.

    Весной дипломат назвала заявления Брюсселя о немедленной подготовке новых рестрикций сценой из театра абсурда.

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    18 сентября 2026, 14:11 • Новости дня
    Финляндия признала отсутствие мигрантов на закрытой границе с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политический директор МИД Финляндии Петри Хаккарайнен признал отсутствие нелегальной миграции, из-за которой ранее закрыли границу с Россией.

    Политический директор финского внешнеполитического ведомства Петри Хаккарайнен заявил, что Хельсинки больше не видит наплыва нелегальных мигрантов со стороны России. Именно по этой причине в 2023 году были закрыты все пункты пропуска на российско-финской границе, уточняет РИА «Новости».

    «Мы закрыли все пункты пропуска на сухопутной границе протяженностью 1,3 тыс. километров между Финляндией и Россией. Все пункты пропуска закрыты почти три года… Мы больше не наблюдаем повторения этого явления», – отметил дипломат в интервью каналу Fox News.

    Хаккарайнен не стал уточнять, когда планируется открыть границу и почему она до сих пор остается закрытой. Он также добавил, что Финляндия завершила строительство забора, который закрывает лишь 15% от общей протяженности сухопутной границы с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МВД Финляндии представило законопроект о продлении ограничений на въезд из России. Ранее финское правительство решило оставить пограничные переходы закрытыми до дальнейшего уведомления.

    А премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о сохранении рисков пропуска людей без документов.

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    18 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Посольство в Португалии заявило о возможных провокациях на выборах

    Посольство России в Португалии заявило о возможных провокациях на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты в Лиссабоне предупредили о возможных попытках экстремистов и украинских националистов помешать проведению выборов в Госдуму.

    В российском посольстве в Португалии заявили о рисках вмешательства в ход голосования в день выборов депутатов Госдумы РФ 20 сентября.

    «Имеется информация, что в Португалии, как и в других странах ЕС, релокантские экстремистские организации и украинские националисты будут препятствовать реализации конституционных прав российских граждан посредством провокаций», – подчеркнули дипломаты в беседе с РИА «Новости».

    При этом прямых угроз или тревожных сообщений накануне выборов посольство не получало. Представители дипмиссии заверили, что предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности россиян и возможности свободного волеизъявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломатические представительства за рубежом столкнулись с серьезным прессингом накануне выборов.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о принятии всех необходимых мер безопасности на заграничных избирательных участках.

    Ранее российское дипломатическое ведомство призвало зарубежные страны запретить проведение демонстраций возле посольств в дни голосования.

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    18 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Во Франции предложили создать Соединенные Штаты Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции от партии «Возрождение» Габриэль Атталь предложил провести общеевропейский референдум для экономического слияния стран и создания Соединенных Штатов Европы.

    Политик констатировал исчерпание возможностей развития Евросоюза в его нынешнем виде с участием 27 государств. В связи с этим он назвал великой миссией своего поколения исполнение европейской мечты и создание нового объединения, передает РИА «Новости».

    Габриэль Атталь пояснил, что речь идет не о формировании единого государства, а об экономическом и экологическом слиянии ряда стран для образования мощной технологической державы. Государства-участники при этом сохранят суверенитет в вопросах дипломатии, правосудия, внутренней безопасности и командования вооруженными силами.

    Решение о таком объединении предложено принимать на общеевропейском референдуме среди стран, желающих присоединиться к инициативе. Главой структуры должен стать президент, избираемый всеобщим голосованием, а в парламент войдут действующие евродепутаты от государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе обозреватели отметили созревание предпосылок к развалу Евросоюза именно во Франции.

    В феврале французский политик Флориан Филиппо призвал Париж покинуть европейское объединение.

    В прошлом году эксперты указали на негативное влияние внутреннего кризиса во Франции на общую живучесть ЕС.

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    18 сентября 2026, 13:30 • Новости дня
    Полиция Испании применила силу против мигрантов в Сеуте

    Испанская полиция применила силу к мигрантам при массовом прорыве в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Испанские полицейские применили силу против мигрантов, которые попытались массово прорваться к новому месту размещения в порту Сеуты.

    Мигранты попытались вырваться из зоны удержания и массово направиться к порту Сеуты, что вынудило силы государственной безопасности применить силу, сообщает Europa Press со ссылкой на источники.

    Власти Испании начали перемещать мигрантов с пляжей автономного города в оборудованный в порту центр приема. Вместимость центра составляет около 1,8 тыс. человек, тогда как на пляжах находятся более 4 тыс. мигрантов, пишет РИА «Новости».

    В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. МВД королевства сообщало, что границу перешли около 72 тыс. человек. Во вторник глава автономного города Хуан Хесус Вивас заявил, что в Сеуте остаются около 13 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оппозиция Испании заявила о вторжении мигрантов из Марокко.

    В среду власти Сеуты предупредили о колоссальных убытках из-за лагеря мигрантов.

    В начале месяца Испания установила причастность марокканских властей к массовому прорыву нелегалов в Сеуту.

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    18 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    ЕК: Евросоюз отказался предлагать Британии ассоциированное членство

    В Еврокомиссии исключили предоставление Великобритании ассоциированного членства

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз не планирует предлагать Великобритании статус ассоциированного члена по аналогии с Канадой, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

    Брюссель не собирается предоставлять Лондону статус ассоциированного члена, который разрабатывается для других партнеров, передает РИА «Новости».

    По словам Жилла, идея ассоциированного членства предназначена исключительно для неевропейских стран-партнеров. Представитель Еврокомиссии пояснил, что европейские государства, желающие установить особое партнерство с объединением, могут подать заявку на полноправное вступление в союз.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении максимально укрепить отношения с Канадой именно через формат ассоциированного членства. Ожидается, что данная инициатива станет предметом детального обсуждения на предстоящем в конце октября саммите ЕС и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной аналитики спрогнозировали энергетический кризис в Евросоюзе и Великобритании.

    В марте Брюссель принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.

    В прошлом году Лондон захотел создать стальной альянс с ЕС.

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