Европа накопила рекордно низкие запасы газа к зиме

Уровень газа в подземных хранилищах Европы снизился до исторического минимума

Tекст: Мария Иванова

С начала летнего сезона в апреле государства ЕС закачали в подземные хранилища немногим более 45 млрд кубометров газа, что составляет только 67% от необходимого к зиме объема, передает ТАСС.

К середине сентября европейские мощности оказались заполнены на 69,5%, что почти на 16 процентных пунктов ниже средних значений за последние пять лет и является антирекордом за всю историю наблюдений. Общий объем накопленного топлива оценивается примерно в 76,2 млрд кубометров.

Высокие темпы закачки в сентябре происходят на фоне максимальных с конца 2022 года цен на европейских хабах. Евросоюз стремится заполнить хранилища любой ценой, упустив наиболее благоприятные для этого летние месяцы из-за конкуренции с Азией* за сжиженный природный газ, высоких цен и экстремальной жары.

Согласно регламенту Еврокомиссии, к началу зимы уровень заполненности должен достигать 90%. Для выполнения этой нормы европейским странам необходимо закачать в хранилища еще не менее 23 млрд кубометров газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов.

Летом запасы топлива в регионе упали до пятилетнего минимума.

Весной Газпром зафиксировал исторический минимум закачки газа в европейские подземные хранилища.