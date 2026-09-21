Токаев поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Глава государства [Казахстан] отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы с помощью системы дистанционного электронного голосования.

Явка на этих выборах превысила результаты кампаний прошлых лет.

Месяцем ранее российский лидер поздравил Токаева с победой правящей партии «Адилет» на парламентских выборах в Казахстане.