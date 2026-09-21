  • Новость часаНа выборах в Госдуму обработано 95,45% протоколов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Берлин выбрал жизнь под властью ГДР
    Политолог объяснил рекордную явку на выборах в Госдуму
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    «Единая Россия» превзошла результаты четырех прошлых выборов
    ВС России поразили сухогрузы и ГРС на Украине
    ВСУ оставили ключевые укрепленные позиции в Доброполье
    Мерц отказался уйти в отставку
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

    20 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал итоги выборов в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании крайне неудачными для своей партии.

    Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Христианско-демократического союза, Мерц подчеркнул, что политическая сила потерпела серьезное поражение, передает РИА «Новости».

    «Сегодня состоялись еще два голосования, результаты которых оказались очень разными. Результат в Мекленбурге – Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счете партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе из-за ожидаемых неблагоприятных итогов регионального голосования.

    В Христианско-демократическом союзе возникла угроза отставки политика на фоне падения рейтингов партии.

    Ранее глава правительства называл драматическим поражение консерваторов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Комментарии (30)
    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

    Комментарии (11)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 01:27 • Новости дня
    Партия ХДС во главе с Мерцем впервые не прошла в региональный парламент

    Христианско-демократический союз с Мерцем впервые не прошел в ландтаг

    Tекст: Катерина Туманова

    Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые в истории не смог преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании.

    Христианско-демократический союз не проходит в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, о чем свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии. После обработки 100% бюллетеней партия получает всего 4,9% голосов при необходимых 5%.

    Голосование на выборах в ландтаг прошло в воскресенье, 20 сентября. Явка избирателей оказалась высокой и достигла 78,1%.

    При этом партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    В Берлине массово уничтожили предвыборные плакаты оппозиции

    Полиция Берлина зафиксировала более 1,3 тыс. случаев порчи предвыборных плакатов

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Германии накануне выборов зафиксировано массовое уничтожение политической агитации, при этом главной мишенью вандалов стала правая оппозиция.

    В преддверии выборов в палату депутатов Берлина полиция зарегистрировала более 1,3 тыс. фактов порчи агитационных материалов, передает РИА «Новости». Наибольший ущерб нанесен партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «В ходе продолжающейся избирательной кампании в столице полиция Берлина в период с 2 августа по 16 сентября зарегистрировала множество фактов повреждения плакатов. В общей сложности были получены сообщения о более чем 1,3 тыс. случаев. Больше всего пострадали плакаты АдГ – по всему Берлину за это время был зафиксирован 801 факт порчи плакатов этой партии», – цитирует издание Bild правоохранителей.

    Кроме того, вандалы испортили 148 плакатов Христианско-демократического союза (ХДС), 102 материала беспартийных кандидатов, 95 плакатов «Левых» и 88 – Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Выборы в берлинскую палату депутатов и ландтаг Мекленбурга-Передней Померании назначены на 20 сентября.

    Согласно опросу Politbarometer для ZDF, «Левые» опережают ХДС в столице, набирая 22% против 20%. Ранее канцлер Фридрих Мерц признал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала около 44%, а ХДС – лишь 17%, что стало худшим результатом партии в регионе со времен объединения страны.

    Популярность канцлера падает на фоне экономической политики, ориентированной на рост военных расходов и создание сильнейшей армии в Европе, независимой от американского ВПК. Эксперты считают эту попытку обреченной на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Рейтинг Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца по итогам голосования упал более чем в два раза.

    Вскоре после выборов Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями во время дебатов в Бундестаге.

    Комментарии (9)
    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

    Комментарии (7)
    18 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    @ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует обсудить с Москвой возобновление энергопоставок и возможный запуск «Северных потоков» после достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

    Лидеры оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» намерены встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года, сообщает агентство Reuters. Главной темой обсуждения станет возможность возобновления поставок российского газа и перезапуск трубопроводов системы «Северный поток», говорится в материале.

    По информации источников издания, переговоры смогут состояться исключительно после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Организаторы встречи также рассчитывают привлечь к диалогу представителей Соединенных Штатов. Предполагается, что местом встречи могут стать Израиль, ОАЭ или Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая партия «Альтернатива для Германии» разработала программный документ для возобновления торговли с Россией. Ранее представители оппозиции предложили отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора ФРГ от поставок отечественного голубого топлива.

    Комментарии (14)
    21 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    Лукьянов: Мерц после итогов региональных выборов – не жилец
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Оценивая итоги выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании в Германии, которые показали провал Христианско-демократический союза (ХДС) с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сделал вывод, что канцлер в политике ФРГ не жилец.

    «Судя по всему, ХДС вылетает из земельного парламента в Мекленбурге – Передней Померании, и с треском остаётся без власти в Берлине. Мерц – не жилец», – написал он в Telegram-канале.

    Во время подсчета голосов Лукьянов отмечал, что ХДС на пути к тому, чтобы не попасть в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании, и он оказался прав, партия набрала менее пороговых пяти процентов.

    «Впервые в истории партии (и ФРГ) мимо выборов в одной из земель. Мерц, видимо, всё же имеет шанс на место в анналах», – поиронизировал политолог.

    Сенатор Алексей Пушков считает, то ХДС рушится на глазах. «Для Мерца это не столько унижение, сколько поражение – второе по счету за сентябрь, а потому весьма серьезное. Не случайно сам Мерц назвал это поражение катастрофой. Однако подлинная катастрофа ждет Мерца впереди», – пророчит он.

    Пушков указал на то, что Мерц, когда критиковал предшественника Олафа Шольца  как глава ведущей оппозиционной партии, в глазах многих немцев выглядел героем. «Теперь же он выглядит лузером», – констатировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, так как его партия ХДС впервые не прошла в региональный парламент, уступив «Альтернативе для Германии».

    Ранее на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

    Комментарии (12)
    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

    Комментарии (3)
    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению соцгазификации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации. В нее планируется включить сельские Дома культуры, а регионам дополнительно направить 1,2 млрд рублей на субсидии гражданам.

    Инициативы в ходе телемоста, посвященного подключению новых объектов к газу, представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он сообщил, что в регионах растет число обращений с просьбой распространить программу на сельские учреждения культуры, сообщает сайт ЕР.

    По словам Якушева, сейчас поступает большое количество обращений из регионов о расширении перечня  объектов социальной газификации. «На это действительно есть большой запрос», – сказал Владимир Якушев. Кроме того, субъекты РФ направили предложения о выделении 1,2 млрд рублей на дополнительное подключение домовладений. Эти средства позволят увеличить число граждан, которые смогут воспользоваться программой.

    Владимир Путин поручил правительству проработать обе инициативы.

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что за последние пять лет газификация охватила 2150 населенных пунктов. «Таких показателей история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, ежедневно к газовым сетям подключают до тысячи домов. Техническая возможность газификации уже обеспечена для 1,9 млн домовладений.

    Во время телемоста газ поступил на пять котельных космодрома «Восточный» в Амурской области, в котельную школы и детского реабилитационного центра в селе Новый Дол Ульяновской области, а также в новый Дом культуры деревни Кильдишево в Чувашии. В дагестанском селе Ричаганих подключили первое домовладение – дом сестры участника специальной военной операции. В деревне Финеево Владимирской области газ подали в котельную фельдшерско-акушерского пункта, который обслуживает жителей пяти деревень.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин открыл новые объекты социальной газификации в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске объектов социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах, передает РИА «Новости». Доступ к ресурсу получили школа и детский дом-интернат в Ульяновской области, фельдшерско-акушерский пункт во Владимирской области и Дом культуры в Чувашии.

    Кроме того, к газоснабжению подключат пять котельных космодрома Восточный в Амурской области, частные дома в Тверской области и Дагестане. Также завершено строительство межпоселкового газопровода в Нижегородской области.

    В 2021–2025 годах в России газифицировали 2  тыс. 150 населенных пунктов, при этом основной объем работ пришелся на сельскую местность. Возможность подключения получили свыше 335 тыс. домовладений и 1 500 котельных. В уже газифицированных населенных пунктах с 2021 года по поручению президента действует программа социальной газификации: газопроводы до границ участков прокладывают бесплатно для жителей, которые оплачивают только работы на своей территории.

    На 1 сентября 2026 года газ подведен к границам 1,62 млн домовладений. Активно продолжается газификация садовых товариществ, к сетям подключены котельные 419 медицинских и образовательных учреждений. Для 13 льготных категорий граждан предусмотрены региональные субсидии не менее 100 тыс. рублей на работы внутри участка, покупку и установку газового оборудования.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Несколькими днями ранее специалисты подключили к сетевому газу новые социальные объекты в Омской, Новгородской и Воронежской областях.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал выполнить все поставленные задачи по газификации России четко в срок.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Bild: Германия планирует ввести потолок цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство ФРГ намерено снизить налоги и установить верхний предел стоимости автомобильного горючего из-за рекордного подорожания дизеля на фоне ближневосточного кризиса, пишет Bild.

    Руководство Германии рассматривает комплекс мер для стабилизации ситуации на заправках, передает ТАСС со ссылкой на Bild. С 1 октября планируется уменьшить энергетический налог на 14 центов. С учетом сопутствующего снижения налога на добавленную стоимость каждый литр обойдется водителям дешевле на 17 центов.

    Кроме того, максимум к первому января в государстве должен заработать механизм предельных цен на бензин и дизель. За основу планируется взять успешный опыт Бельгии и Люксембурга. Точные параметры немецкой модели пока находятся в стадии разработки.

    Необходимость экстренных мер вызвана историческим скачком цен. В четверг средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 2,471 евро за литр, побив установленный днем ранее максимум. Бензин при этом немного подешевел, опустившись до 2,308 евро.

    Резкое подорожание углеводородов напрямую связано с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Ситуацию на мировых рынках дополнительно осложняют повреждения инфраструктуры и серьезные сбои в логистических цепочках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Руководство фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвало власти срочно снизить НДС на горючее.

    Стоимость бензина марки Super E10 превысила рекордную отметку в 2,28 евро за один литр.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании

    АдГ выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала победу на региональных выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания, получив 38,2% голосов, передает РИА «Новости».

    Такие данные опубликовал местный избирком после подсчета 100% бюллетеней. Явка избирателей оказалась высокой и составила 78,1%.

    Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии, заручившись поддержкой 35,5% проголосовавших. Третью позицию заняла Левая партия с результатом 6,5%. Партия «Зеленые» набрала 5,7% голосов и также прошла в региональный парламент.

    Христианско-демократический союз, возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,9%. Также в ландтаг не прошла партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», получившая 4,8% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    В Германии стартовали обязательные медосмотры призывников

    Минобороны ФРГ начало обязательное медосвидетельствование 18-летних немцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах страны.

    Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательного медицинского освидетельствования 18-летних немцев для определения их годности к службе в бундесвере, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с требованиями законодательства началось медицинское освидетельствование лиц 2008 года рождения, подлежащих воинскому учету», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По состоянию на 18 сентября медосмотр прошли около тысячи юношей, которые при заполнении анкеты не выразили заинтересованности в службе. К концу августа ведомство разослало более 451 тыс. анкет для постановки на воинский учет, в первую очередь связываясь с теми, кто хочет служить.

    С 1 января 2026 года для 18-летних юношей введено обязательное анкетирование о готовности служить в армии. С июля 2027 года прохождение медкомиссии станет строго обязательным для всех мужчин, родившихся в 2008 году и позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году бундестаг Германии принял закон об обязательном воинском учете молодежи.

    Весной Вооруженные силы ФРГ запланировали регулярные военные сборы для резервистов.

    В августе власти страны приступили к разработке новой модели альтернативной гражданской службы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кадырова на выборах главы Чечни поддержало 99,85% избирателей
    Герой России Портнягин избрался в Госдуму
    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса
    Захарова предрекла Зеленскому забвение
    Жители Чернигова взбунтовались против принудительной мобилизации
    ЦБ предложил включить алименты и долги ЖКХ в долговую нагрузку россиян
    «Яндекс» разработал языковую модель «Алисы AI» на 80 млрд параметров