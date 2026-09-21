  • Новость часа«Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов
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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия
    Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    Глава ВЦИОМ: Пять партий получили свою победу на выборах
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге-Передней Померании
    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
    Политолог: Люди восприняли послание Путина и пришли на выборы
    Наблюдатели: Избирательная система России показала современный подход к голосованию
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов
    21 сентября 2026, 03:40 • Новости дня

    В комиссии по регламенту назвали дату первого заседания новой Госдумы

    Стала известна дата первого заседания новой Госдумы

    Tекст: Катерина Туманова

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва состоится до 19 октября, однако президент Владимир Путин имеет право созвать парламентариев раньше этого законного срока, сообщил первый зампред комиссии ГД по регламенту Андрей Кузнецов.

    «Первое заседание Государственной думы девятого созыва должно состояться на 30-й день после избрания, то есть 19 октября. Однако президент РФ своим указом может созвать заседание Государственной думы ранее этого срока, как это уже было в предыдущие годы», – заявил он ТАСС.

    Кузнецов добавил, что обычно старт работы назначается на один из дней первой половины октября.

    В период между оглашением результатов выборов и до первого заседания избранные парламентарии получат депутатские значки и удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    20 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Ляховецкий: Явка на выборах на Дальнем Востоке показала доверие граждан к государственным институтам

    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дальний Восток в текущей кампании активно включился в голосование. Это может быть связано как с доверием граждан к государственным институтам, так и с планами развития регионов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Никита Ляховецкий и Никита Сетов.

    «На Дальнем Востоке уже закрылись участки, поэтому мы можем с уверенностью говорить, что все регионы показали высокую явку», – рассказал политолог, эксперт ЭИСИ Никита Ляховецкий.

    По его словам, это демонстрирует доверие граждан к российской избирательной системе, а также желание поддержать государство и государственные институты. «Кроме того, это уверенный гражданский ответ на все попытки дестабилизации, которые идут из-за рубежа», – заметил аналитик.

    Собеседник также указал, что в ДФО не было зафиксировано никаких серьезных нарушений при проведении голосования. «Другими словами, выборы прошли чисто, честно и справедливо. Поэтому никаких сомнений в их результатах быть не может», – пояснил Ляховецкий.

    Отдельно эксперт обратил внимание на Еврейскую автономную область (ЕАО). Он заметил, что для небольшого региона особенно значим вопрос представительства его интересов на федеральном уровне.

    «В нынешней кампании ЕАО этот фактор оказался заметным: в выборах участвуют политики, чья работа связана одновременно с региональной и федеральной повесткой», – детализирует спикер.

    «Более половины избирателей отдали свой голос», – добавил он. По словам Ляховецкого, это говорит о высокой политической активности жителей ЕАО, а также о сплоченности населения.

    Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог», эксперт ЭИСИ, согласился с тем, что Дальний Восток в этой кампании демонстрирует высокую степень активности. «Этот тренд синхронизируется с общим трендом участия граждан по стране в этом году», – поясняет аналитик.

    По мнению собеседника, «люди голосуют не столько за партии или кандидатов, сколько за тот курс развития, которым сегодня Дальний Восток идет вместе со всей страной».

    Он напомнил, что ранее была утверждена новая стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, с прогнозом до 2036 года. «Стратегия отвечает, в том числе на вопросы о том, куда будут двигаться регионы, какие положительные изменения в жизни людей будут происходить», – рассуждает политолог.

    Как и Ляховецкий, эксперт отдельно обратил внимание на Еврейскую автономную область. «Здесь проходила сдвоенная кампания – помимо депутатов Госдумы, граждане выбирали Законодательное собрание», – пояснил аналитик, заметив, что о результатах пока говорить рано.

    Выборы в Государственную думу IX созыва на Дальнем Востоке завершились, участки закрыты. Согласно имеющимся данным, регион показал достаточно высокую явку.

    Так, в Хабаровском крае показатель равен 40,06%, в Чукотском автономном округе – 57,78%, в Бурятии – 47,1%, Республике Саха (Якутия) – 48,36%, Забайкальском крае – 39,92%, Камчатском крае – 46,77%, Приморском крае – 61,45%, Амурской области – 52,93%, Магаданской области – 51,9%, Сахалинской области – 45,98%, Еврейской автономной области – 54,53%.

    В целом по стране явка на 18:30 мск составляет 55,09%, следует из данных ЦИК. Как заявляла ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова, несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

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    20 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс волеизъявления российских граждан на территории государств, признанных недружественными, сталкивается с серьезными трудностями и проходит в сложных условиях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран проходит в весьма непростых условиях», – подчеркнула руководитель ЦИК, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о серьезном прессинге на российские дипломатические представительства за рубежом.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Директор профильного департамента МИД Геннадий Овечко рассказал о создании препятствий для организации голосования граждан властями государств с антироссийским курсом.

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    20 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    @ Антон Слонь/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.

    Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.

    В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

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    20 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов

    ЦИК огласит предварительные результаты выборов в понедельник

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщит о предварительных результатах выборов в понедельник, в 11:00, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Коллеги, дорогие мои, <…>, пожалуйста, выспитесь, отдохните немножко. Со свежими силами приходите в 11 часов завтра, мы уже более подробно расскажем о предварительных результатах [выборов]», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Глава ЦИК также поблагодарила всех, кто работал в ЦИК во время выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. Предварительные данные экзитполов показали лидерство «Единой России».

    СПЧ высоко оценил обеспечение безопасности на выборах в России.


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    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов

    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,1% после обработки 20,4% протоколов

    «Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным обработки пятой части протоколов на выборах в Госдуму девятого созыва, партия «Единая Россия» уверенно опережает конкурентов, набрав более 55% после обработки 20,4% голосов.

    По итогам подсчета пятой части избирательных бюллетеней партия «Единая Россия» набирает 57,1% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает РИА «Новости».

    За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

    Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, «Зеленых», «Коммунистов России», «Родину» и партию «Прямой демократии», не преодолели трехпроцентный барьер.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и представителей других уровней власти проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Экзитполы, обнародованные сразу после закрытия избирательных участков, показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК ранее сообщил, что явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%. ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов.

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    20 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Явка на выборах всех уровней в России превысила отметку в 45%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о преодолении отметки в 45% по явке на текущих выборах, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовало более 45% избирателей», – сказала Элла Памфилова в ходе брифинга, посвященного голосованию.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании в субъектах России начались в пятницу и продлятся три дня. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Накануне старта кампании председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

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    20 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В Молдавии предложили в угоду ЕС прекратить экспорт в Россию и Белоруссию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью остановить экспорт товаров в Россию и Белоруссию для поддержки международных санкций.

    Осмокеску предложил полностью отказаться от поставок товаров на рынки России и Белоруссии, передает ТАСС. Чиновник признал, что подобный шаг нанесет серьезный удар по местным производителям, однако это необходимо для демонстрации лояльности Евросоюзу.

    «Надо учитывать, что у нас есть экспортеры на эти два рынка – больше на Беларусь, чем на Россию, и они от немедленного запрета пострадают. Поэтому мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь им попасть на рынок Евросоюза. Но Молдова тем самым покажет приверженность международным санкциям против двух стран», – подчеркнул Осмокеску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Молдавия приступила к процедуре выхода из СНГ.

    Экс-премьер республики Василий Тарлев назвал уход страны с российского рынка диверсией.

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    20 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму

    Эксперт Кнутов: Налет БПЛА на Россию – это часть стратегии Запада и Киева по срыву выборов

    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина и Европа долго готовились к срыву выборов в России. Так, противник бил по гражданским объектам, надеясь на возникновение антиправительственных настроений. Однако план провалился. Теперь Киев усиливает давление непосредственно в дни голосования, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье в Москве была отражена самая массированная атака БПЛА ВСУ.

    «Украина давно отказалась от выборов», – заметил военный эксперт Юрий Кнутов. За счет этого республика полностью утратила понимание ценности честного и открытого плебисцита, считает он.

    «Европа тоже недалеко ушла – Запад всячески дает понять, что какими бы ни были результаты выборов в России, они не будут считать их легитимными», – пояснил эксперт.

    Собеседник также полагает, что вскоре после завершения подсчета голосов со стороны оппонентов могут зазвучать обвинения в том, что выборы якобы проводились с нарушениями. «Мы уже подобное слышали в свой адрес в прошлые кампании», – напомнил аналитик.

    На этом фоне налеты беспилотников на территорию России в период проведения выборов в Государственную думу можно расценивать как логичное продолжение политики противника.

    «К срыву голосования оппоненты готовились давно – атаковали НПЗ, били по складам маркетплейсов и другим гражданским объектам. Все это было призвано создать антиправительственные настроения в среде российских граждан, посеять панику, заставить отказаться от участия в голосовании и сформировать ощущение небезопасности. Однако план провалился», – рассуждает собеседник.

    Именно поэтому ВСУ при поддержке европейских стран, помогающих Киеву разведданными и при наведении дронов, усилили давление непосредственно в дни голосования. «Судя по всему, налет минувшей ночи был «звездным» – то есть БПЛА обходили столицу по кругу и заходили преимущественно с востока», – допускает Кнутов.

    Учитывая масштабность угрозы, продолжил аналитик, российская система ПВО справилась достойно, а россияне вновь не поддались на провокации Киева. «Однако надо понимать, что давление будет усиливаться. Недаром Зеленский вынес производство беспилотников на Запад», – акцентирует спикер.

    Впрочем, оговорился он, российское военно-политическое руководство это прекрасно понимает. Именно поэтому на протяжении нескольких недель ВС РФ наносят системные точечные удары по украинским предприятиям, собирающим и хранящим комплектующие для БПЛА. «Если бы мы не вели эту работу, атак могло быть в разы больше», – заключил Кнутов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице была отражена самая массированная атака. По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Глава города выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв. «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил Собянин.

    Между тем массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход – фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление», – подчеркнул глава региона.

    По словам руководителя области, Фонд капитального ремонта и руководители муниципалитетов уже получили соответствующие распоряжения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, уведомила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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    20 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки трети протоколов

    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки 32,92% протоколов

    «Единая Россия» набрала 56,97% голосов после обработки трети протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» набирает почти 57% голосов на выборах в Госдуму после обработки трети протоколов, опережая КПРФ и ЛДПР.

    По результатам обработки 32,92% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК. За нее проголосовали 56,97% избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,95%. В пятерку лидеров также вошли ЛДПР (9,26%), «Новые люди» (8,06%) и «Справедливая Россия» (5,22%). Остальные партии, включая Партию пенсионеров, «Зеленых» и «Коммунистов России», набрали менее 3% голосов.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования предстоит распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах участвовали 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

    Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу.

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    21 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля

    Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов госпитализирован в Москве

    Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали после спектакля
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский юморист Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club, был госпитализирован со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия.

    Артисту стало плохо во время спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке», после чего его доставили в больницу, передает РИА «Новости».

    «Да, ему просто стало плохо во время спектакля, поехал на обследование в больницу, но ничего серьезного, вроде, все хорошо, оставили обследоваться», – рассказала собеседница агентства из окружения актера.

    Роман Юнусов – известный российский юморист, актер и телеведущий. За карьеру он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.

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    20 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму на 07:50 мск превысила отметку 45%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По состоянию на 07:50 мск явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 45,1%, сообщила ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 45,1%», – передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. Информация об активности граждан оперативно публикуется на электронных ресурсах Центризбиркома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

    Накануне вечером этот показатель составлял 40,98%. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев анонсировал публикацию первых итогов трехдневного голосования вечером 20 сентября.

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    ЦИК объявила время оглашения предварительных результатов выборов
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