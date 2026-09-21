Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы

Диетолог Соломатина: Тыква опасна при болезни желудка и почек

Tекст: Катерина Туманова

Тыква богата витаминами C, E, K, группы B, а также калием, магнием, фосфором и кальцием. По словам Соломатиной, продукт содержит много полезных микро- и макроэлементов.

«Главная ее ценность, конечно, в достаточно большом количестве клетчатки. Именно клетчатка создает чувство сытости. Она очищает наш желудочно-кишечный тракт и, соответственно, является кормом для наших полезных бактерий», – рассказала диетолог в эфире радио Sputnik.

Бактерии синтезируют компоненты, защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, пояснила она.

Диетолог предупредила, что при язве, колите или гастрите нужно быть осторожными с клетчаткой. Также тыкву не стоит есть при наличии камней в желчном пузыре, заболеваниях почек и аллергии на оранжевые продукты.

Хранить плод рекомендуется в сухом прохладном месте при температуре от +3 до +15 градусов хвостиком вверх на подложке. Продукт можно сушить или замораживать, в морозилке он может храниться до года.

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