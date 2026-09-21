Политолог: Явка на выборах показала, что Россия находится на важном этапе истории

Политолог Федорова: Приятно жить в стране, где граждане даже в условиях внешнего давления исполняют свой долг

Tекст: Олег Исайченко

«Явка на выборах в Госдуму оказалась рекордной – то есть ни о каком падении интереса к процедуре речи не идет», – отметила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее мнению, немалую роль в этом сыграло обращение президента Владимира Путина к избирателям и его слова о важности голосования.

«Также граждане понимают, что находятся на важном историческом отрезке и от того, удастся ли нам сохранить консолидацию и стабильность, будет зависеть будущее всей страны», – добавила эксперт.

При этом, считает Федорова, на явку не повлияли даже атаки беспилотников. «Противник надеялся, что граждане испугаются, останутся дома и не станут голосовать. Но расчет не оправдался», – подчеркнула собеседница.

«И в этом смысле приятно и радостно жить в стране, где граждане даже в условиях беспрецедентного внешнего давления исполняют свой гражданский долг», – призналась Федорова.

Отдельно политолог остановилась на информационном сопровождении выборов. По ее словам, в Сети распространялись сообщения о якобы недопуске наблюдателей, которые впоследствии оказались фейками. При этом, отметила эксперт, на местах действительно фиксировались отдельные нарушения.

«Однако в масштабах огромной страны какие-то незначительные ошибки происходят неизбежно. Но они никоим образом не влияют на результат и легитимность всего процесса. Если где-то нарушается закон, система публично на это реагирует, принимает соответствующие решения вплоть до отмены результатов и таким образом сохраняет доверие к процедуре», – пояснила Федорова.

По ее словам, дополнительную роль в обеспечении прозрачности выборов играет масштабное наблюдение. «У нас принимали участие порядка 400 тыс. наблюдателей. И надо сказать, что обучить такое количество людей – это огромный труд», – добавила собеседница.

Федорова также обратила внимание на участие иностранных наблюдателей. По ее словам, они приезжают в Россию не только для того, чтобы оценить организацию голосования, но и чтобы познакомиться с применяемыми практиками. «Мы можем с уверенностью говорить о том, что у нашей страны есть чему поучиться», – подчеркнула аналитик.

Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11:00 мск. При этом по итогам подсчета 40,66% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,36% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 13,82%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,06% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,94% голосов, «Справедливая Россия» – 5,21%.