Матвейчев: Оппоненты недооценили наш народ

Политолог: Избирательная система показала устойчивость в условиях давления

Политолог Минеев: Попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились

Tекст: Олег Исайченко

«У нынешней избирательной кампании есть важный показатель, который не сводится только к явке», – сказал Константин Минеев, политолог, член РАПК, член РАСО.

«Речь идет о способности избирательной системы продолжать работу в рамках давления – от кибератак и перебоев со связью до ударов беспилотников и реальной угрозы жизни членов комиссий», – продолжает собеседник.

Он напомнил, что накануне выборов при атаке БПЛА погибла председатель УИК № 394 Запорожской области Елена Астанина. А 20 сентября в результате налета на автобус погибла член УИК № 220 Нижнесерогозского района Херсонской области Ольга Зимьяненко.

«За каждой из этих трагедий – люди, которые выполняли свою работу и обеспечивали возможность голосования там, где обычная административная процедура фактически проходит в условиях боевой опасности», – замечает спикер.

По словам аналитика, «масштаб атак и их усиление в заключительный день выборов позволяют говорить о попытке воздействовать не только на отдельные участки, но и на настроения граждан».

«Налеты более 1,6 тыс. дронов противника, 124 попытки атаковать систему ДЭГ, 13 атак на инфраструктуру ЦИК – все это, по замыслу оппонентов, призвано вызвать страх и создать информационную картину неуправляемости. Политический эффект должен был возникнуть из-за ощущения, что власть не способна обеспечить нормальное проведение выборов», – рассуждает Минеев.

Однако фактический ход голосования показал обратное: явку выше 50% по России, свыше 3,56 млн голосов в системе ДЭГ, электронное голосование проводится в 32 регионах без учета Москвы.

«Это означает, что, несмотря на атаки и технические риски, избирательный процесс сохранил управляемость и доступность для граждан», – замечает политолог. Он также счел, что главной проверкой стала работа комиссий в исторических и приграничных регионах.

«В ДНР голосование было организовано на 633 участках, в ЛНР – на 581, в Запорожской области задействовано около 600 участков. В Херсонской области сформировано более 350 мобильных групп, которые посетили свыше 80 тыс. домовладений. За этими цифрами стоит огромная работа – постоянное изменение маршрутов, голосование на дому, обеспечение безопасности людей и сохранности бюллетеней», – детализирует собеседник.

«Не меньшая нагрузка легла на приграничные территории. В Брянской области работали 1019 участков и 33 территориальные комиссии. В Курской области – 840 участков, включая более 30 временных для жителей приграничья, около 214 тыс. человек проголосовали досрочно», – продолжил он.

Аналитик также обратил внимание на то, что члены избирательных комиссий не прекращали работу – в случае угроз голосование временно приостанавливалось, людей переводили в безопасные помещения, а после проверки участки открывались вновь.

Резюмируя, Минеев подчеркнул: устойчивость и единство проявляются не в моменты спокойствия, а когда они проживают кризисные ситуации.

«Попытка сорвать голосование, запугать людей и создать картину хаоса не достигла цели. Во многом это заслуга членов избирательных комиссий, которые проявляют выдержку, профессионализм и настоящее гражданское мужество. Именно благодаря их героизму миллионы людей получают возможность проголосовать, избрать своих представителей», – заключил спикер.

Трехдневное голосование на новых территориях прошло успешно. Несмотря на действующее военное положение и попытки Киева сорвать процесс, избирательные участки отработали штатно. Общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений, способных повлиять на итоговые результаты.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Запорожской области, председатель Запорожского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев отметил высокую значимость прошедшего мероприятия.

«Выборы в Государственную думу РФ для Запорожской области – поистине историческое событие. В регионе фактически завершился цикл избирательных кампаний, которые позволяют сегодня говорить, что жители участвовали в формировании всех важнейших институтов государственной власти – это и региональный парламент, и президент Российской Федерации. Теперь есть представители от нашего региона и в Государственной думе Российской Федерации», – заявил он.

В целом по стране активность российских избирателей достигла 54,96%, что стало новым максимумом по сравнению с кампаниями прошлых лет, свидетельствуют данные ЦИК.

На первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 0,15 процентного пункта. Ранее были преодолены показатели активности избирателей на парламентских выборах 2016 и 2021 годов.

При этом сообщалось о неоднократных попытках противника запугать граждан и сорвать проведение голосования. Так, член ЦИК России Игорь Борисов сообщил, что злоумышленники рассылали на телефоны несовершеннолетних сообщения с призывами отговорить родственников от участия в голосовании.

Между тем в результате атаки ВСУ серьезно пострадало здание отдела МВД в херсонской Горностаевке, где произошло возгорание и обрушение потолка, сообщили в районной администрации.

Кроме того, украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу участковой комиссии Елену Астанину. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью члена избиркома Ольги Демьяненко.

Помимо этого, в первый день голосования из-за беспилотной угрозы временно приостанавливалась работа участка в Сочи. Памфилова сообщала, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков подключались к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.