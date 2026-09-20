  • Новость часа«Единая Россия» получила 57,1% по федеральному округу после обработки 20,4% голосов
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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян
    Глава ВЦИОМ: Пять партий получили свою победу на выборах
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге-Передней Померании
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
    Памфилова: «Единая Россия» набирает более 57% после обработки 13,88% голосов
    СПЧ высоко оценил обеспечение безопасности на выборах в России
    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов
    20 сентября 2026, 21:31 • Новости дня

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к моменту закрытия участков в России составила 56,66%
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах депутатов Госдумы приняли участие более половины граждан страны, такие данные привели в ЦИК.

    Итоговый показатель активности избирателей по всей стране зафиксирован на уровне 56,66%, указали в Центризбиркоме, передает РИА «Новости».

    Все участки для голосования на территории России официально завершили свою работу.

    К вечеру воскресенья активность российских избирателей достигла исторического максимума в 54,96%.

    Предварительные данные экзитполов показали лидерство «Единой России».

    20 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Массированный налет украинских беспилотников на Москву минувшей ночью связан с проходящими в России выборами, стремлением Владимира Зеленского продемонстрировать возможности Киева и поиском слабых мест в системе противовоздушной обороны столицы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    С начала специальной военной операции это была крупнейшая атака беспилотников на российскую столицу, отмечает Коц в своем Telegram-канале. Ссылаясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина, военкор напомнил, что силы ПВО уничтожили более 1,6 тыс. ударных аппаратов, в том числе 450 непосредственно на подлете к городу.

    «Защитники московского неба показали результативность, близкую к 100%: к цели прорвался лишь десяток дронов», – отметил военкор. Последствиями атаки, по его данным, стали пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода в Капотне, а также возгорания в нескольких многоэтажных домах Москвы и Подмосковья.

    «Итог налета, который в украинском генштабе планировали неделями – пожар на одном из объектов НПЗ в Капотне, куда уже прилетало не так давно, и несколько горящих многоэтажек в Москве и Подмосковье. Замах на рубль, удар на копейку», – написал Коц.

    Первой причиной выбора времени для массовой атаки БПЛА он назвал проведение выборов в России. «Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать», – полагает он.

    Вторую причину журналист связал с заявлением Зеленского на саммите в Закарпатье, что Киеву якобы требуется еще 40 дней, чтобы «разгромить Россию». Коц считает, что налет должен был подкрепить эти слова и стать демонстрацией возможностей Украины перед западными странами.

    «Немедленно вспоминается бородатый анекдот про распутную девицу: «Меня там сегодня изнасиловали. Завтра опять пойду». Напомним: предыдущая «сорокадневка» от Зеленского закончилась тем, что Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон. Посмотрим, что останется от Незалежной после очередной победоносной операции бывшего комика», – написал военкор.

    Наиболее серьезным Коц назвал третий возможный сценарий. По его оценке, беспилотники могли использоваться для изучения работы московской системы ПВО перед вероятными ударами другими средствами поражения. «Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест. Чтобы потом массированно ударить крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых он накапливает», – написал Коц.

    Он также сообщил об обнаружении в Подмосковье обломков неизвестной ракеты. По его словам, теоретически преодолеть расстояние от территории Украины до Московской области могла FP-9 с заявленной дальностью более 800 км, однако ее испытания начались только в сентябре.

    Военкор подчеркнул, что украинским беспилотникам не удалось преодолеть столичную систему противовоздушной обороны, однако призвал уже сейчас готовиться к возможным новым угрозам.

    «Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам», – заключил Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки вражеских беспилотников на Москву. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот налет попыткой срыва проходящего в России голосования. Внешнее давление лишь сплотило российских избирателей.

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    20 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель одной из системных партий попытался внедрить вирус в систему дистанционного электронного голосования в Москве для остановки ее работы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА «Новости».

    Руководитель Центризбиркома подчеркнула, что намеренно не раскрывает имя нарушителя и его партийную принадлежность.

    Накануне Элла Памфилова сообщила о беспрерывных ночных атаках на московскую платформу дистанционного электронного голосования.

    Днем кибервоздействия вызвали кратковременные локальные сбои в работе стационарных терминалов на избирательных участках.

    Для организации нападений злоумышленники использовали искусственный интеллект и арендованные в даркнете мощности.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Полиция пресекла подлог бюллетеней на участке в Сыктывкаре

    Сотрудники МВД изъяли 48 заранее заполненных бюллетеней на выборах в Сыктывкаре

    Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 48 бюллетеней с заранее проставленными отметками на избирательном участке № 62 в Сыктывкаре. Благодаря действиям правоохранителей и членов избирательной комиссии произошедшее не повлияло на ход голосования.

    Инцидент произошел 18 сентября. Сначала один из избирателей нашел в кабинке для голосования бюллетень, в котором уже была поставлена отметка. После этого в МВД по Республике Коми поступило заявление о наличии испорченных бланков, говорится в сообщении УМВД России по Сыктывкару.

    Во время осмотра участка полицейские выявили еще 48 бюллетеней с проставленными заранее отметками. Все обнаруженные документы изъяли в качестве вещественных доказательств.

    По имеющимся у правоохранителей сведениям, организаторы акции намеревались спровоцировать скандал, парализовать деятельность комиссии и сорвать выборы на этом участке.

    «Благодаря четким действиям полицейских и членов территориальной избирательной комиссии планы провокаторов пресечены. На ход голосования и работу избирательного участка произошедшее не повлияло. Волеизъявление граждан осуществлялось в штатном режиме, права избирателей соблюдены в полном объеме», – отмечается в сообщении ведомства.

    Собранные материалы направили в следственное управление СК России по Республике Коми и региональную избирательную комиссию. Соответствующие решения будут приняты в соответствии с законом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в Печорском районе Коми. Из-за нарушений с пломбами Центральная избирательная комиссия аннулировала бюллетени в Орловской области и Якутии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провокационных действиях против российских избирательных участков.

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    20 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ

    Артамонов рассказал об атаках на ДЭГ с использованием ИИ и даркнета

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на систему дистанционного электронного голосования проводились с помощью искусственного интеллекта и мощностей, арендованных в даркнете, однако сбоев за два дня голосования не выявили, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «В нашем случае, конечно, атаки есть, но мощность защитных систем и самого ПТК ДЭГ существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателя они заметно не сказываются», – сказал Артамонов.

    По его словам, злоумышленники применяли два основных типа атак: попытки перегрузить систему большим количеством запросов и поиск уязвимостей – передает ТАСС.

    Артамонов пояснил, что для первого типа атак используются значительные вычислительные мощности, размещенные в разных странах, из-за чего установить личность и государственную принадлежность атакующих практически невозможно. Такие атаки отражаются внешними средствами защиты, блокирующими источники в реальном времени, а также благодаря более чем трехкратному запасу мощности самого программно-технического комплекса ДЭГ.

    Поиск уязвимостей, который раньше требовал высокой квалификации и длительной подготовки, в последнее время упростился благодаря искусственному интеллекту, отметил глава ТИК ДЭГ. «Однако, как показывает практика, грамотно построенная система защиты справляется и в этом случае», – подчеркнул он.

    По словам Артамонова, мощность защитных систем и самого комплекса существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателей они заметно не сказываются. За второй день голосования сбоев в работе федерального ДЭГ не зафиксировано, в комиссию поступила одна жалоба от наблюдателя и несколько обращений избирателей, по которым дали разъяснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о беспрерывной мощной атаке на московскую систему ДЭГ.

    Специалисты Общественного штаба Москвы при этом отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру голосования.

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и системы ДЭГ, по данным Артамонова, показали нулевую результативность.

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    20 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Экзитполы показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму

    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным опросов на выходе с избирательных участков, на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия», а пятипроцентный барьер преодолели еще четыре политические партии, свидетельствуют данные экзитполов социологов ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    По результатам опросов на выходе с избирательных участков, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.

    Остальные политические объединения не смогли пройти в парламент. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набрала 3,3%, «Коммунисты России» – 2,1%, РЭП «Зеленые» – 1,1%, «Родина» – 1,0%, а Партия прямой демократии – 0,4%. Испортили свои бюллетени 1,5% участников опроса.*

    По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР)**, «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%.

    «Партия пенсионеров» собрала 3,1% голосов опрошенных, «Коммунисты России» – 1,7%, РЭП «Зеленые» – 0,9%, «Родина» – 0,8%, а Партия прямой демократии – 0,2%. Недействительные бюллетени – 1,7%

    Экзитполы проводились в период трехдневного голосования с 18 по 20 сентября. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября социологи спрогнозировали победу «Единой России» с результатом более 50% голосов. Искусственный интеллект оценил итоговый результат партии власти в диапазоне от 48 до 55%.

    * Исследование проводилось на 1755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

    ** Опрос ИНСОМАР проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.

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    20 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих

    У посольства России в столице Армении в воскресенье утром образовалась длинная очередь из граждан, желающих принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.

    Как сообщает Sputnik Армения, к девяти утра по местному времени (8:00 мск) очередь растянулась вдоль улицы Григора Лусаворича. На опубликованных изданием кадрах видно большое число граждан, пришедших проголосовать в российское посольство к открытию избирательного участка.

    В Минске, по словам очевидцев, с самого утра у избирательного участка также наблюдается очередь из желающих проголосовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира. К утру 20 сентября общая явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

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    20 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Якушев: Явка в единый день голосования превысила показатели 2021 года
    Якушев: Явка в единый день голосования превысила показатели 2021 года
    @ Томас Тхайцук/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Активность избирателей в единый день голосования оказалась выше показателей 2021 года, несмотря на попытки сорвать процесс масштабными кибератаками из-за рубежа, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

    Показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности, передает «Интерфакс». Секретарь генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    «Сейчас, когда закрываются участки на Дальнем Востоке, уже можно говорить, что явка в единый день голосования превышает показатели 2021 года», – отметил политик.

    Партийная инфраструктура подверглась беспрецедентным кибератакам, которые начались накануне выборов. Специалисты успешно отражают угрозы, блокируя адреса злоумышленников. Основной поток вредоносного трафика фиксируется из Франции, Британии, Нидерландов и с Украины. Представитель партии добавил, что подобные действия ожидались, но они не достигнут цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на выборах в Госдуму превысила показатель кампании 2016 года.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил об отсутствии подтвержденных нарушений в ходе голосования.

    Президент России Владимир Путин пожелал партии успехов на этих выборах.

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    20 сентября 2026, 18:22 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила исторический рекорд и достигла 54,96%
    Явка на выборах в Госдуму побила исторический рекорд и достигла 54,96%
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Активность российских избирателей достигла 54,96%, что стало новым максимумом по сравнению с кампаниями прошлых лет, свидетельствуют данные ЦИК.

    К 18.04 мск проголосовали 54,96% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Центризбирком.

    На первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 0,15 процентного пункта.

    Ранее были преодолены показатели активности избирателей на парламентских выборах 2016 и 2021 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 13.37 мск явка избирателей по федеральному округу превысила 50%.

    Утром воскресенья данный показатель достигал 47,95%.

    По итогам второго дня голосования Центризбирком зафиксировал явку на уровне 44,38%.

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    20 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам

    Электронное голосование в столице успешно отразило серию масштабных кибернетических атак

    Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подтвердил успешное отражение массированных хакерских нападений на систему дистанционного волеизъявления избирателей.

    Платформа дистанционного участия в выборах продолжает фиксировать серьезные угрозы информационной безопасности, передает ТАСС. Специалистам удается эффективно блокировать все попытки вмешательства в процесс.

    «Система электронного голосования подвергается атакам», – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он подчеркнул, что защитные механизмы работают в штатном режиме.

    Специалисты центра мониторинга получают лишь единичные сообщения от жителей столицы о возникающих технических сложностях. В целом процесс волеизъявления граждан проходит без критических сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о непрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования. Профильные технические специалисты успешно пресекают все попытки хакерского вмешательства. Количество обращений от граждан по поводу сбоев остается минимальным.

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    20 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
    Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу превысила 50%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

    По данным на 13:37 мск, явка избирателей по федеральному округу достигла 50,46%, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 11:40 мск явка на избирательных участках достигла 47,95%.

    К трем часам ночи этот показатель составлял 44,58%.

    Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев анонсировал публикацию первых результатов выборов вечером 20 сентября.

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    20 сентября 2026, 00:12 • Новости дня
    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября

    Замглавы ЦИК Булаев: Первые результаты выборов станут известны 20 сентября

    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые итоги трехдневного голосования на выборах в Госдуму станут известны вечером 20 сентября, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    «Первые результаты выборов в Думу станут известны после завершения голосования на всех избирательных участках. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени», – приводит слова Булаева ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы. Московская система электронного голосования отразила масштабные кибератаки.

    Общественники сообщили о спокойном и штатном проведении выборов.

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    20 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс волеизъявления российских граждан на территории государств, признанных недружественными, сталкивается с серьезными трудностями и проходит в сложных условиях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран проходит в весьма непростых условиях», – подчеркнула руководитель ЦИК, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о серьезном прессинге на российские дипломатические представительства за рубежом.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Директор профильного департамента МИД Геннадий Овечко рассказал о создании препятствий для организации голосования граждан властями государств с антироссийским курсом.

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    20 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    @ Антон Слонь/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.

    Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.

    В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Клинцевич: Противник пытался сорвать голосование в России всеми доступными способами
    Клинцевич: Противник пытался сорвать голосование в России всеми доступными способами
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Прямые атаки на избирательные участки, убийства членов комиссий, повреждение линий связи, кибервмешательство и информационная кампания не смогли сорвать голосование в России. Ответом на попытки давления стала высокая активность избирателей, сказал газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    «Противник пытался сорвать голосование всеми доступными способами. От прямого террора и атак на избирательные участки до кибервмешательства и информационной кампании», – говорит Клинцевич.

    В числе таких действий эксперт назвал убийство председателя участковой избирательной комиссии Елены Астаниной в Запорожской области и члена УИК Ольги Демьяненко в Херсонской области. Он также указал на повреждение волоконно-оптической линии связи на Дальнем Востоке и DDoS-атаки на московскую систему дистанционного электронного голосования.

    «Расчет был понятен: посеять страх, нарушить работу системы, убедить людей, что идти голосовать опасно или бессмысленно. Но расчет не сработал», – считает Клинцевич.

    Он напомнил, что в первый день голосования явка достигла 29,75%, тогда как на выборах 2021 года она составляла около 17%. По итогам второго дня показатель приблизился к 45% против 31,51% пятью годами ранее.

    «Это не просто сухие цифры. Это ответ миллионов людей на западные попытки давления и запугивания», – подчеркнул Клинцевич.

    «На участки идут семьями. На Камчатке голосовали родители вместе с десятью детьми. По всей стране люди приходили в национальных костюмах, исполняли национальные песни или танцы, играли на инструментах. В Бурятии молодежь голосовала с флагами страны и региона. И в этих кадрах, пожалуй, главное», – добавил эксперт.

    По его словам, такая активность населения на выборах говорит, что люди не просто выполняют формальную процедуру, а приходят на избирательные участки с пониманием – их голос имеет значение. «Приходят с чувством сопричастности к будущему страны, к общей ответственности», – пояснил Клинцевич.

    Он отметил, что все попытки сорвать голосование привели к противоположному результату. «Кто-то рассчитывал увидеть растерянность. Вместо этого увидел спокойствие, собранность и достоинство. Террор способен причинять боль. Кибератаки могут создавать сложности. Информационный шум может раздражать и сбивать с толку. Но сломить общество, которое осознает свою ответственность за страну, этим невозможно. Именно поэтому голосование продолжается. И именно поэтому попытки сорвать его провалились», – сказал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали здание школы с избирательным участком в Запорожской области. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу участковой комиссии Елену Астанину. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью члена избиркома Ольги Демьяненко.

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    20 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Старейшая жительница России приняла участие в выборах
    Старейшая жительница России приняла участие в выборах
    @ grozny.tv

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Грозном 121-летняя Яха Хашагова приняла участие в выборах, заполнив избирательный бюллетень прямо у себя дома в присутствии врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Чечни.

    Представители избирательной комиссии приехали к долгожительнице вместе с медицинскими работниками, передает ТАСС.

    «В Грозном представители избирательной комиссии и Министерства здравоохранения Чеченской Республики посетили 121-летнюю Яху Хашагову. Накануне у долгожительницы был день рождения. Яха Хашагова приняла участие в голосовании на дому», – рассказали в ведомстве.

    После завершения процедуры специалисты осмотрели женщину и поздравили ее с Днем чеченской женщины. В министерстве добавили, что пенсионерка чувствует себя хорошо, а врачи постоянно следят за состоянием ее здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября старейшая россиянка отпраздновала свой 121-й день рождения.

    Месяцем ранее долгожительница повредила кисть руки при падении в собственной квартире.

    Накануне в Южной Корее участие в выборах приняла 101-летняя гражданка России.

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