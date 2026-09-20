Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

По результатам опросов на выходе с избирательных участков партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.
Остальные политические объединения не смогли пройти в парламент. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набрала 3,3%, «Коммунисты России» – 2,1%, РЭП «Зеленые» – 1,1%, «Родина» – 1,0%, а Партия прямой демократии – 0,4%. Испортили свои бюллетени 1,5% участников голосования.*
По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР), «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%).**
«Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%, «Партия пенсионеров» – с 3,1%.
Результаты экзитполов, проведенных в период трехдневного голосования с 18 по 20 сентября, указывают на безусловное лидерство партии «Единая Россия».
Социологи не проводили опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны.
Также невозможно охватить экзитполами действующих военнослужащих и тех избирателей, кто проголосовал через ДЭГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября социологи спрогнозировали победу «Единой России» с результатом более 50% голосов.
Искусственный интеллект оценил итоговый результат партии власти в диапазоне от 48 до 55%.
* Исследование проводилось на 1 755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.
** Опрос ИНСОМАР проводился также с 18 по 20 сентября в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%, говорится в Telegram-канале ИНСОМАР.