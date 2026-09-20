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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян
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    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
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    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня

    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились

    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

    19 сентября 2026, 20:11 • Новости дня
    Глава Россотрудничества сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

    Глава Россотрудничества Чайка сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу с персонажем повести «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым.

    Чайка назвал призыв Андрея Сибиги закрыть Русские дома примером разрушительного идиотизма – Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, передает РИА «Новости».

    По его словам, нетерпимость к русским свойственна киевскому режиму с 2014 года.

    Чайка выразил уверенность, что образованное большинство в мире не поддержит такую инициативу. В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где десятки тысяч немцев выступили против закрытия Русского дома в Берлине.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равноправное сотрудничество. Несмотря на заявления Сибиги, Россотрудничество продолжает свою работу во всем мире, включая страны Европы, заключил глава агентства.

    Ранее Чайка заявил, что Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира.

    Также Чайка утвердил открытие культурно-образовательных центров в Армении, Кении, Таиланде и ряде других государств.

    При этом в Госдуме назвали требования о ликвидации Русского дома в Берлине шагом к разрушению двусторонних отношений с Германией.

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    19 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Фицо назвал фатальной ошибкой отказ Украины от мира с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что киевские власти совершили огромную ошибку, отказавшись подписать мирный договор весной 2022 года под давлением западных стран.

    Фицо подчеркнул, что западная стратегия по ослаблению Москвы через поддержку Киева потерпела полное фиаско, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас российская армия уверенно продвигается вперед, и не существует силы, способной заставить ее покинуть освобожденные территории.

    «Мы говорим войне «нет» и призываем к немедленному началу переговоров о мире», – заключил премьер-министр. Он добавил, что шанс на урегулирование был упущен еще в апреле 2022 года из-за влияния русофобски настроенных союзников.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что весной 2022 года мирные договоренности были практически достигнуты. Однако после отвода войск от Киева украинская сторона перечеркнула все соглашения, а Владимир Зеленский законодательно запретил диалог с Москвой.

    Осенью 2023 года Давид Арахамия подтвердил, что боевые действия могли завершиться раньше. По его признанию, тогдашний премьер Британии Борис Джонсон отговорил киевские власти от подписания договора, призвав их просто воевать.

    В начале сентября Роберт Фицо назвал провальной попытку западных стран ослабить Москву через украинский конфликт.

    Месяцем ранее бывший британский премьер Борис Джонсон отверг обвинения в срыве стамбульских мирных соглашений весной 2022 года.

    Президент России Владимир Путин весной охарактеризовал этого британского политика представителем шоу-бизнеса из-за вмешательства в переговорный процесс.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 00:12 • Новости дня
    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября

    Замглавы ЦИК Булаев: Первые результаты выборов станут известны 20 сентября

    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые итоги трехдневного голосования на выборах в Госдуму станут известны вечером 20 сентября, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    «Первые результаты выборов в Думу станут известны после завершения голосования на всех избирательных участках. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени», – приводит слова Булаева ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы. Московская система электронного голосования отразила масштабные кибератаки.

    Общественники сообщили о спокойном и штатном проведении выборов.

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    20 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс волеизъявления российских граждан на территории государств, признанных недружественными, сталкивается с серьезными трудностями и проходит в сложных условиях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран проходит в весьма непростых условиях», – подчеркнула руководитель ЦИК, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о серьезном прессинге на российские дипломатические представительства за рубежом.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Директор профильного департамента МИД Геннадий Овечко рассказал о создании препятствий для организации голосования граждан властями государств с антироссийским курсом.

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    20 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    @ Антон Слонь/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.

    Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.

    В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.

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    20 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Явка на выборах всех уровней в России превысила отметку в 45%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о преодолении отметки в 45% по явке на текущих выборах, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовало более 45% избирателей», – сказала Элла Памфилова в ходе брифинга, посвященного голосованию.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании в субъектах России начались в пятницу и продлятся три дня. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Накануне старта кампании председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

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    20 сентября 2026, 02:59 • Новости дня
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу к 3.00 мск достигла 44,58%, свидетельствуют данные ЦИК России.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК. «Ход голосования по федеральному округу – 44,58%», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что первые итоги трехдневного голосования станут известны вечером 20 сентября.

    На выборах в Госдуму почти 6 млн граждан отдали голоса через дистанционное электронное голосование.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

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    19 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Россотрудничество получило 11 запросов на открытие Русских домов

    Tекст: Вера Басилая

    Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира, заявил глава агентства Игорь Чайка.

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил о получении 11 запросов на открытие новых Русских домов в различных странах, передает РИА «Новости».

    «Только за последнее время мы получили 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру. И это только начало», – подчеркнул руководитель ведомства.

    Комментируя призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги закрыть Русские дома во всех государствах, руководитель агентства посоветовал следить за новыми инициативами организации. Он также рекомендовал подавать заявки на микрогранты и сохранять гордость, не поддаваясь влиянию киевских властей, которые, по его словам, разрушили украинскую государственность и предали историю своего народа.

    В начале сентября руководитель Россотрудничества Игорь Чайка утвердил создание одиннадцати новых культурно-образовательных центров за рубежом.

    Месяцем ранее представители Москвы и Дамаска обсудили возобновление работы Российского культурного центра в сирийской столице.

    Весной депутат Госдумы Дмитрий Савельев анонсировал масштабное расширение гуманитарного присутствия на африканском континенте.

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    20 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму

    Эксперт Кнутов: Налет БПЛА на Россию – это часть стратегии Запада и Киева по срыву выборов

    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина и Европа долго готовились к срыву выборов в России. Так, противник бил по гражданским объектам, надеясь на возникновение антиправительственных настроений. Однако план провалился. Теперь Киев усиливает давление непосредственно в дни голосования, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье в Москве была отражена самая массированная атака БПЛА ВСУ.

    «Украина давно отказалась от выборов», – заметил военный эксперт Юрий Кнутов. За счет этого республика полностью утратила понимание ценности честного и открытого плебисцита, считает он.

    «Европа тоже недалеко ушла – Запад всячески дает понять, что какими бы ни были результаты выборов в России, они не будут считать их легитимными», – пояснил эксперт.

    Собеседник также полагает, что вскоре после завершения подсчета голосов со стороны оппонентов могут зазвучать обвинения в том, что выборы якобы проводились с нарушениями. «Мы уже подобное слышали в свой адрес в прошлые кампании», – напомнил аналитик.

    На этом фоне налеты беспилотников на территорию России в период проведения выборов в Государственную думу можно расценивать как логичное продолжение политики противника.

    «К срыву голосования оппоненты готовились давно – атаковали НПЗ, били по складам маркетплейсов и другим гражданским объектам. Все это было призвано создать антиправительственные настроения в среде российских граждан, посеять панику, заставить отказаться от участия в голосовании и сформировать ощущение небезопасности. Однако план провалился», – рассуждает собеседник.

    Именно поэтому ВСУ при поддержке европейских стран, помогающих Киеву разведданными и при наведении дронов, усилили давление непосредственно в дни голосования. «Судя по всему, налет минувшей ночи был «звездным» – то есть БПЛА обходили столицу по кругу и заходили преимущественно с востока», – допускает Кнутов.

    Учитывая масштабность угрозы, продолжил аналитик, российская система ПВО справилась достойно, а россияне вновь не поддались на провокации Киева. «Однако надо понимать, что давление будет усиливаться. Недаром Зеленский вынес производство беспилотников на Запад», – акцентирует спикер.

    Впрочем, оговорился он, российское военно-политическое руководство это прекрасно понимает. Именно поэтому на протяжении нескольких недель ВС РФ наносят системные точечные удары по украинским предприятиям, собирающим и хранящим комплектующие для БПЛА. «Если бы мы не вели эту работу, атак могло быть в разы больше», – заключил Кнутов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице была отражена самая массированная атака. По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Глава города выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв. «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил Собянин.

    Между тем массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход – фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление», – подчеркнул глава региона.

    По словам руководителя области, Фонд капитального ремонта и руководители муниципалитетов уже получили соответствующие распоряжения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, уведомила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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    20 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму на 07:50 мск превысила отметку 45%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По состоянию на 07:50 мск явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 45,1%, сообщила ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 45,1%», – передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. Информация об активности граждан оперативно публикуется на электронных ресурсах Центризбиркома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

    Накануне вечером этот показатель составлял 40,98%. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев анонсировал публикацию первых итогов трехдневного голосования вечером 20 сентября.

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    20 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    В Молдавии предложили в угоду ЕС прекратить экспорт в Россию и Белоруссию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску предложил полностью остановить экспорт товаров в Россию и Белоруссию для поддержки международных санкций.

    Осмокеску предложил полностью отказаться от поставок товаров на рынки России и Белоруссии, передает ТАСС. Чиновник признал, что подобный шаг нанесет серьезный удар по местным производителям, однако это необходимо для демонстрации лояльности Евросоюзу.

    «Надо учитывать, что у нас есть экспортеры на эти два рынка – больше на Беларусь, чем на Россию, и они от немедленного запрета пострадают. Поэтому мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь им попасть на рынок Евросоюза. Но Молдова тем самым покажет приверженность международным санкциям против двух стран», – подчеркнул Осмокеску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Молдавия приступила к процедуре выхода из СНГ.

    Экс-премьер республики Василий Тарлев назвал уход страны с российского рынка диверсией.

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    20 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму России началось в КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    В КНДР открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщил временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха.

    Голосование проходит на территории посольства России в Пхеньяне и в генеральном консульстве в Чхонджине, передает ТАСС.

    Одновременно организовано выездное голосование в городе Расоне для российских сотрудников совместного предприятия «Расонконтранс».

    «Сегодня, в воскресенье 20 сентября, в восемь утра на территории КНДР начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва», – рассказал Топеха.

    Он отметил, что голосование идет в штатном режиме и уже есть первые проголосовавшие. По его словам, корейская сторона оказывает все необходимое содействие в организации избирательного процесса.

    В списки избирателей в Пхеньяне включены 95 граждан России. Участки будут работать до 20.00 по местному времени (14.00 мск). В голосовании также участвуют российские туристы, находящиеся в КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу к 3.00 мск достигла 44,58%.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. В России голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

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    20 сентября 2026, 02:45 • Новости дня
    В электронном голосовании на выборах в Госдуму приняли участие почти 6 млн человек

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах в Госдуму почти 6 млн граждан отдали голоса через дистанционное электронное голосование, показывают данные профильных порталов.

    Портал ДЭГ информирует, что более 3,3 млн бюллетеней выдано к 02:00 мск. Явка достигла 82%, передает РИА «Новости».

    В Москве проголосовали 2,8 млн человек, из них 2,5 млн выбрали электронный формат. Эти данные приводит общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин также проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва через систему дистанционного электронного голосования.

    В 2026 году ДЭГ применяется в 32 регионах. Жители Москвы также могут голосовать онлайн, но в столице применяется собственная платформа ДЭГ на портале mos.ru.

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    20 сентября 2026, 11:04 • Новости дня
    Специалисты устранили последствия диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке

    Памфилова: Последствия диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке устранили

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты оперативно восстановили работу магистральных линий связи в Хабаровском крае после произошедшей диверсии во время выборов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Последствия диверсии на магистральных оптоволоконных линиях связи в ходе выборов в субботу на Дальнем Востоке были устранены специалистами менее чем за час, передает РИА «Новости».

    «Когда мы постарались ввести в строй магистральные оптоволоконные линии связи на территории Дальнего Востока... в Хабаровском крае. Спасибо, очень быстро все службы сработали, буквально менее чем за час ликвидировали. Многие не заметили этого», – сказала глава Центризбиркома на брифинге о ходе голосования.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные с ними голосования в субъектах России стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ЦИК Элла Памфилова назвала повреждение линий связи на Дальнем Востоке целенаправленной диверсией.

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о намеренном перерубании оптоволоконных кабелей злоумышленниками.

    Специалисты Минцифры оперативно восстановили доступ к интернету в четырех пострадавших регионах.

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    20 сентября 2026, 11:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил недопуск некоторых наблюдателей на выборах ошибками партий

    Доцент МПГУ Тюков: Случаи недопуска наблюдателей на выборы составили 0,3%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Случаи недопуска наблюдателей на избирательные участки затронули лишь 0,3% от их общего числа, сообщил доцент МПГУ Никита Тюков.

    Сообщения о массовых отказах в допуске наблюдателей на избирательные участки не соответствуют действительности, передают «Ведомости». «Если проанализировать все подобные сообщения, то речь идет всего о 0,3% от общего числа наблюдателей и касается двух партий в нескольких регионах. То есть мы имеем отдельные случаи, с которыми и следует разбираться», – заявил доцент МПГУ Никита Тюков.

    По информации КПРФ, 18 сентября в Воронеже на участки не пустили 349 представителей партии, а по области – 481. Жалобы поступали также из Липецкой области. О недопуске заявляли и представители «Яблока».

    Эксперт объяснил отказы ошибками в оформлении документов самими политическими объединениями. В Воронежской и Ленинградской областях КПРФ назначала наблюдателями лиц без активного избирательного права в округе. Кандидаты от «Яблока» направляли людей с московской пропиской на участки в Подмосковье, где они не имеют права голоса.

    В России с 18 по 20 сентября проходит единый день голосования. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов. В голосовании принимают участие 10 партий, при этом «Яблоко» было снято с федерального списка по решению Верховного суда. Всего открылось свыше 90 тыс. участков, куда направлено более 380 тыс. наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый день голосования прошел без серьезных нарушений.

    Общественные штабы завершили обучение более 116 тыс. наблюдателей.

    Центральная избирательная комиссия исключила партию «Яблоко» из избирательного бюллетеня.

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