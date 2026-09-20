  • Новость часаЯвка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Старейшая жительница России приняла участие в выборах
    Тюменские коллекционеры доставили избирателей на участки на ретроавтомобилях
    Кандидат в президенты Франции пообещал прекратить финансирование Киева
    Мощам Спиридона Тримифунтского в России поклонились более миллиона человек
    20 сентября 2026, 16:08 • Новости дня

    Россия сократила импорт картофеля из Китая

    Россия резко сократила импорт картофеля из Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    В августе поставки картофеля из Китая в Россию сократились на четверть в годовом выражении, опустившись до 1,8 млн долларов, следует из данных китайской таможни.

    Поставки китайского картофеля на российский рынок в августе снизились до 1,8 млн долларов, что на четверть меньше показателя за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

    Спад импорта в месячном выражении оказался еще более существенным. Закупки сократились почти в два с половиной раза по сравнению с предыдущим месяцем.

    Несмотря на это снижение, Россия по итогам августа вошла в пятерку крупнейших мировых импортеров китайского картофеля. Лидером стала Малайзия с объемом закупок 4,2 млн долларов. За ней следуют Вьетнам с показателем 3,6 млн долларов и Гонконг, закупивший картофеля на 1,9 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые восемь месяцев взаимная торговля России и Китая достигла отметки в 185 млрд долларов.

    К середине мая стоимость картофеля в стране упала почти на 40%.

    При этом ранее Россия значительно увеличила импорт китайских мандаринов.

    20 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днем Республики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии Марату Камболову по случаю Дня Республики.

    Российский лидер подчеркнул, что этот праздник символизирует стойкость и мужество югоосетинского народа, отстоявшего право на мирную жизнь, передает сайт Кремля.

    «Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа вашей страны, который в нелёгкой борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь», – говорится в телеграмме.

    Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений, основанных на добрососедстве и союзничестве. Он добавил, что Россия продолжит оказывать всемерную поддержку властям Южной Осетии в государственном строительстве и социально-экономическом развитии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Камболов одержал победу на президентских выборах с результатом 84,95% голосов.

    Владимир Путин позвонил новому руководителю Южной Осетии для личного поздравления.

    Российский лидер также направил избранному главе республики официальную телеграмму.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    В Польше предрекли массовую сдачу в плен солдат ВСУ после слов Буданова

    Депутат Запаловский: Буданов проговорился о реальных потерях ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов) о ежемесячных потерях в 30 тыс. солдат свидетельствует о критическом положении украинской армии.

    Заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) о ежемесячных потерях в 30 тыс. человек обнажили катастрофическое положение армии, заявил польский депутат Анджей Запаловский.

    Эксперт считает, что слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова свидетельствуют о критической ситуации в украинских войсках, передает РИА «Новости».

    «Буданов проговорился, что ежемесячно Киев теряет – убитыми и ранеными – 30 тыс. солдат. Мы видим видео и фотографии, как гражданских силой забирают на улицах городов и сел и доставляют на передовую в наручниках, чтобы они не сбежали. Если на фронт будут отправлять таких «мотивированных» солдат, то при первой же возможности они поднимут белый флаг», – заявил политик в интервью изданию Do Rzeczy.

    В августе Буданов сообщил о необходимости призывать не менее 30 тыс. человек ежемесячно. Как отмечало издание The Telegraph, эти данные могут указывать на то, что реальные потери украинской армии значительно превышают официальные цифры.

    Украинские власти сталкиваются с острым дефицитом личного состава, а жесткие методы мобилизации вызывают массовое недовольство. Мужчины призывного возраста пытаются избежать службы, уезжая из страны или скрываясь от военкоматов.

    Ранее британское издание The Telegraph указало на сокрытие реальных потерь Вооруженных сил Украины.

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал рост социального напряжения из-за призыва граждан в армию.

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинских войск.

    Комментарии (7)
    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%, сообщает Центризбирком.

    Явка граждан на выборах достигла 44,38% к моменту завершения второго дня голосования, сообщает ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к восьми часам вечера явка на выборах депутатов Госдумы достигала 40,98%.

    Двумя часами ранее этот показатель составлял 39,35%.

    В Москве за два дня голосования свой выбор сделали более 3 млн избирателей.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Эксперт: Избиратели в России ответили на внешнее давление не словами, а делом

    Эксперт Корякин: Выборы – сигнал россиян внешним силам, пытавшимся помешать голосованию

    Эксперт: Избиратели в России ответили на внешнее давление не словами, а делом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская избирательная система глубоко эшелонирована и обеспечивает легитимность, прозрачность и доверие к процессу, мы видим вовлечение граждан, для многих это повод продемонстрировать чувство гордости за страну, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Карякин, комментируя ход голосования на выборах в России.

    «Попытки противника сорвать голосование – от физического террора до кибервойны и информационных вбросов – не достигли цели. Эффективность этих атак оказалась низкой», – отметил политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    Собеседник пояснил, что избирательная система России глубоко эшелонирована: она включает в себя разветвленную организационную работу комиссий, систему наблюдения от партий, Общественной палаты и независимых общественных структур.

    «Все это обеспечивает легитимность, прозрачность и доверие к процессу. Отдельные инциденты – убийство председателя УИК Елены Астаниной в Запорожской области, атаки БПЛА в Херсонской области, а также повреждение оптоволоконной линии на Дальнем Востоке , отраженные DDoS-атаки на ДЭГ в Москве – безусловно, трагичны и бессмысленны, но повлиять на волеизъявление они не смогли», – подчеркнул спикер.

    Корякин считает, что сильнее страха оказалась продуманность системы. «В зонах риска – Севастополе, прифронтовых регионах – было организовано досрочное голосование, что сняло пиковые нагрузки и обеспечило безопасность. В Севастополе досрочно проголосовали более 134 тыс. человек, включая военных и тех, кто заранее оформил голосование на дому. От дворового голосования и выездных комиссий там сознательно отказались, чтобы избежать ненужных инцидентов. Каждый выбирал удобный формат, и это подтверждает доверие к системе, а также обеспечивает легитимность процесса», – рассказал политолог.

    Эксперт особо отметил приподнятый и праздничный настрой избирателей. «Это и традиция, уходящая корнями в советское время, когда выборы воспринимались как значимое событие, и консолидация общества перед внешней угрозой. Россия в трудные моменты всегда сплачивается – это исторический факт», – акцентировал спикер.

    При этом особого внимания заслуживает работа избирательных комиссий: в Севастополе, например, по участкам ездили ростовые куклы-дельфины, символ города, избиратели с удовольствием с ними фотографировались.

    «В центр общественного наблюдения поступали сообщения о молодоженах, пришедших на участок. Их поздравляли другие избиратели и члены комиссии. Никто их не заставлял, они пришли сами, для них это значимый день. Выборы – это особый день, который стоит использовать и для волеизъявления, и как памятное событие», – считает Корякин.

    По его словам, кто-то в эти дни испытывает гордость за страну, кто-то – ощущение выполненного долга, но «сам факт, что выборы проходят, тогда как на Украине они не проводятся, – значимый элемент разницы между двумя системами». «Несмотря на всю сложность ситуации, избирательный процесс идет в установленные сроки и в установленном порядке. Это обеспечивает вовлечение граждан и доверие. Для многих это дает чувство гордости за страну», – подчеркнул политолог.

    Кроме того, эти выборы – сигнал для внешних сил, пытавшихся помешать голосованию. «Сам факт, что выборы состоялись, показывает: наша машина работает вне зависимости от внешних обстоятельств. Граждане понимают важность своего голоса и участвуют в процессе, где бы они ни находились – на Дальнем Востоке, в Крыму, Белгороде или Петербурге. Разница в активности есть, но она не принципиальна. Люди идут и голосуют. Россия ответила на давление не словами, а делом», – резюмировал эксперт.

    Второй день голосования на выборах в Госдуму и региональных кампаниях сопровождался активным участием избирателей, организацией мероприятий на избирательных участках, работой систем общественного наблюдения и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

    По данным Центризбиркома, явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18:00 мск составила 39,35%. Показатель явки на федеральной платформе ДЭГ достиг 80% от числа зарегистрированных участников.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    Собянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников, в ходе которой было сбито более 1,6 тыс. дронов, включая 450 на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников», – написал мэр столицы в «Максе».

    По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Мэр выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв.

    Собянин подчеркнул, что беспрецедентная атака явно планировалась с целью сорвать выборы, но ВСУ не смогли добиться желаемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Комментарии (10)
    19 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Рожин: Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области

    Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку на переправу через реку Днестр в населенном пункте Маяки, применив крылатые ракеты и авиабомбы, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    По словам Рожина, для поражения стратегически важного объекта в Одесской области использовалось около 15 крылатых ракет S8000 «Бандероль». Кроме того, в ходе налета применялись пять планирующих авиабомб, сообщил Рожин в Max со ссылкой на данные противника.

    Рожин отметил, что точная информация о последствиях массированной атаки пока отсутствует. «Степень разрушения или повреждения моста неизвестна», – сообщил специалист.

    В августе массированный удар перекрыл автомобильный мост в Маяках.

    Российские войска систематически бьют по переправам через Днестр.

    Минувшей ночью военные уничтожили понтонную переправу для транзита грузов из Румынии.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Кремль оценил влияние нового закона США о санкциях против России

    Песков исключил позитивное влияние новых санкций США на отношения

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подписанный Дональдом Трампом закон о новых американских санкциях не улучшит двусторонние отношения двух государств.

    Принятый Вашингтоном документ не будет способствовать нормализации диалога, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о перспективах поиска мирного урегулирования на Украине в свете новых ограничений, представитель Кремля подчеркнул: «Однозначно, это не может иметь позитивного влияния».

    Президент США утвердил закон о возможности введения очередных рестрикций против Москвы в минувшую субботу. Документ позволяет ему устанавливать дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших импортеров российских нефти и газа. При этом тарифы на ввозимую в Соединенные Штаты продукцию из России могут составить до 500%.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков упоминал августовский телефонный разговор Владимира Путина с главой Белого дома. Тогда американский лидер заявил о необходимости прогресса в украинском урегулировании для развития связей Москвы и Вашингтона. Трамп подчеркивал заинтересованность в достижении такого прорыва до конца своего президентского срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Новый документ позволяет вводить стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    Ранее Владимир Путин положительно оценил посреднические усилия американского лидера по разрешению украинского кризиса.

    Комментарии (11)
    19 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Румынии Никушор Дан привлек внимание Владимира Зеленского, когда решил поправить носки прямо во время официального мероприятия в Ивано-Франковской области.

    Президент Румынии Никушор Дан во время саммита по Карпатской интеграционной инициативе решил поправить носки прямо перед камерами, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило в Ивано-Франковской области на Украине.

    Румынские СМИ распространили видео этого забавного нарушения протокола. Лидер Румынии сидел в первом ряду рядом с Владимиром Зеленским и демонстративно подтянул носки. Его не смутили ни десятки камер, ни пристальное внимание коллеги.

    Владимир Зеленский дважды отвлекался от выступающих на сцене, чтобы проследить за действиями румынского президента. Приведя себя в порядок, Никушор Дан невозмутимо продолжил слушать доклады участников саммита.

    Накануне Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка».

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния и еще шесть европейских государств.

    Ранее президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения переоснащения армии.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2026, 12:49 • Новости дня
    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов

    FT: Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ударов

    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов
    @ Mykola Miakshykov/Ukrinform/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Массированные удары по предприятиям металлургии привели к остановке заводов, производящих продукцию военного назначения, заявил топ-менеджер украинской сталелитейной компании «Метинвест» Александр Водовиз.

    В середине сентября Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам украинской металлургии в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, передает РИА «Новости». Эти предприятия занимались выпуском продукции военного назначения.

    «На сегодня у Украины больше нет сталелитейной промышленности», – констатировал глава офиса исполнительного директора «Метинвест» Александр Водовиз. Издание Financial Times отмечает, что сейчас простаивают мощности, обеспечивавшие 90% всего производства стали в стране. Об аналогичных проблемах сообщили и представители крупнейшего мирового производителя ArcelorMittal.

    Точные сроки восстановления разрушенных объектов остаются неизвестными. Водовиз подчеркнул, что ремонт может занять от нескольких дней до долгих лет, а длительная остановка заводов нанесет серьезный удар по налоговым поступлениям в бюджет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированные удары по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

    Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические. Данное крупное предприятие полностью прекратило свою работу.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

    Комментарии (2)
    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники успешно атаковали три логистических центра противника в Одесской и Харьковской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные нанесли удары по трем логистическим центрам Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Цели располагались в Одесской и Харьковской областях.

    Атаки были осуществлены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».

    В Одесской области поражены объекты в населенных пунктах Дачное и Усатово. В Харьковской области удар пришелся по логистическому узлу в Коммунаре.

    Ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили две радиолокационные станции в Харьковской области.

    В начале сентября дроны «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    До этого Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в Киеве и Запорожье.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Массированный налет украинских беспилотников на Москву минувшей ночью связан с проходящими в России выборами, стремлением Владимира Зеленского продемонстрировать возможности Киева и поиском слабых мест в системе противовоздушной обороны столицы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    С начала специальной военной операции это была крупнейшая атака беспилотников на российскую столицу, отмечает Коц в своем Telegram-канале. Ссылаясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина, военкор напомнил, что силы ПВО уничтожили более 1,6 тыс. ударных аппаратов, в том числе 450 непосредственно на подлете к городу.

    «Защитники московского неба показали результативность, близкую к 100%: к цели прорвался лишь десяток дронов», – отметил военкор. Последствиями атаки, по его данным, стали пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода в Капотне, а также возгорания в нескольких многоэтажных домах Москвы и Подмосковья.

    «Итог налета, который в украинском генштабе планировали неделями – пожар на одном из объектов НПЗ в Капотне, куда уже прилетало не так давно, и несколько горящих многоэтажек в Москве и Подмосковье. Замах на рубль, удар на копейку», – написал Коц.

    Первой причиной выбора времени для массовой атаки БПЛА он назвал проведение выборов в России. «Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать», – полагает он.

    Вторую причину журналист связал с заявлением Зеленского на саммите в Закарпатье, что Киеву якобы требуется еще 40 дней, чтобы «разгромить Россию». Коц считает, что налет должен был подкрепить эти слова и стать демонстрацией возможностей Украины перед западными странами.

    «Немедленно вспоминается бородатый анекдот про распутную девицу: «Меня там сегодня изнасиловали. Завтра опять пойду». Напомним: предыдущая «сорокадневка» от Зеленского закончилась тем, что Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон. Посмотрим, что останется от Незалежной после очередной победоносной операции бывшего комика», – написал военкор.

    Наиболее серьезным Коц назвал третий возможный сценарий. По его оценке, беспилотники могли использоваться для изучения работы московской системы ПВО перед вероятными ударами другими средствами поражения. «Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест. Чтобы потом массированно ударить крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых он накапливает», – написал Коц.

    Он также сообщил об обнаружении в Подмосковье обломков неизвестной ракеты. По его словам, теоретически преодолеть расстояние от территории Украины до Московской области могла FP-9 с заявленной дальностью более 800 км, однако ее испытания начались только в сентябре.

    Военкор подчеркнул, что украинским беспилотникам не удалось преодолеть столичную систему противовоздушной обороны, однако призвал уже сейчас готовиться к возможным новым угрозам.

    «Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам», – заключил Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки вражеских беспилотников на Москву. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот налет попыткой срыва проходящего в России голосования. Внешнее давление лишь сплотило российских избирателей.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    Атака БПЛА повредила объект на территории НПЗ в Москве
    @ Минэнерго России/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Повреждён объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он также сообщил, что военные Министерства обороны отразили атаку еще 35 дронов. В настоящее время специалисты экстренных служб находятся на местах падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число дронов, сбитых с начала воскресенья на подлете к Москве, превысило 150.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2026, 20:11 • Новости дня
    Глава Россотрудничества сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

    Глава Россотрудничества Чайка сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка сравнил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу с персонажем повести «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым.

    Чайка назвал призыв Андрея Сибиги закрыть Русские дома примером разрушительного идиотизма – Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, передает РИА «Новости».

    По его словам, нетерпимость к русским свойственна киевскому режиму с 2014 года.

    Чайка выразил уверенность, что образованное большинство в мире не поддержит такую инициативу. В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где десятки тысяч немцев выступили против закрытия Русского дома в Берлине.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равноправное сотрудничество. Несмотря на заявления Сибиги, Россотрудничество продолжает свою работу во всем мире, включая страны Европы, заключил глава агентства.

    Ранее Чайка заявил, что Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира.

    Также Чайка утвердил открытие культурно-образовательных центров в Армении, Кении, Таиланде и ряде других государств.

    При этом в Госдуме назвали требования о ликвидации Русского дома в Берлине шагом к разрушению двусторонних отношений с Германией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Парламент Северной Осетии переизбрал Сергея Меняйло главой республики
    В Сиднее прошел митинг в поддержку выборов в Госдуму
    Украина договорилась хранить свои нефтепродукты на территории Венгрии
    Полиция пресекла подлог бюллетеней на участке в Сыктывкаре
    Расчеты «Герани-4 Сикер» поразили автомобильный мост ВСУ в Одесской области
    Россия сократила импорт картофеля из Китая
    В Херсонской области избирательные участки оформили в стиле разных исторических эпох