В Молдавии предложили в угоду ЕС прекратить экспорт в Россию и Белоруссию

Tекст: Дарья Григоренко

Осмокеску предложил полностью отказаться от поставок товаров на рынки России и Белоруссии, передает ТАСС. Чиновник признал, что подобный шаг нанесет серьезный удар по местным производителям, однако это необходимо для демонстрации лояльности Евросоюзу.

«Надо учитывать, что у нас есть экспортеры на эти два рынка – больше на Беларусь, чем на Россию, и они от немедленного запрета пострадают. Поэтому мы должны разработать программу для их поддержки, чтобы помочь им попасть на рынок Евросоюза. Но Молдова тем самым покажет приверженность международным санкциям против двух стран», – подчеркнул Осмокеску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Молдавия приступила к процедуре выхода из СНГ.

Экс-премьер республики Василий Тарлев назвал уход страны с российского рынка диверсией.