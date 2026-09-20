Водитель «Газели» протаранил очередь из машин перед заправкой на МКАД

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла на внешней стороне 103-го километра МКАД, говорится в сообщении департамента в Max.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», двигавшийся по обочине, где проезд запрещен, совершил наезд на машины, стоявшие в очереди на АЗС», – уточнили в ведомстве.

Из-за происшествия на магистрали образовался затор длиной 1,6 км. Движение транспорта затруднено, так как свободными остаются лишь две полосы из пяти. На месте аварии работают оперативные службы, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном городе Домодедово произошло ДТП с участием трех автомобилей, погибли три человека.

Месяцем ранее под Коломной грузовик «Газель» столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

В июле на Нижегородской улице в Москве в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 25 человек.