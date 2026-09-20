В Сиднее прошел митинг в поддержку выборов в Госдуму

Акция в поддержку российских парламентских выборов состоялась в Сиднее возле здания консульства России, передает РИА «Новости». Организатором мероприятия выступил пророссийский активист Семен Бойков.
«Сегодня классный день. Мы тут стоим. Поддерживаем Россию. Поддерживаем законные выборы в наш парламент. Здесь все очень классно. И самое главное – все безопасно», – заявил руководитель митинга Артем Козьмин.
Козьмин уточнил, что для участников работал фудтрак, а все желающие могли проголосовать непосредственно в здании дипмиссии. Собравшиеся принесли с собой патриотическую символику, включая российские триколоры и флаги ДНР.
Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы ключевым внутриполитическим событием.
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