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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян
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    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах
    Член избиркома погибла при атаке дрона на херсонский автобус
    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих
    20 сентября 2026, 14:30 • Новости дня

    В Сиднее прошел митинг в поддержку выборов в Госдуму

    В Сиднее прошел митинг в поддержку выборов в Госдуму
    @ vk.ru/rusembau

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возле российского консульства в Сиднее прошел митинг в поддержку выборов в Государственную думу, организованный местными пророссийскими активистами.

    Акция в поддержку российских парламентских выборов состоялась в Сиднее возле здания консульства России, передает РИА «Новости». Организатором мероприятия выступил пророссийский активист Семен Бойков.

    «Сегодня классный день. Мы тут стоим. Поддерживаем Россию. Поддерживаем законные выборы в наш парламент. Здесь все очень классно. И самое главное – все безопасно», – заявил руководитель митинга Артем Козьмин.

    Козьмин уточнил, что для участников работал фудтрак, а все желающие могли проголосовать непосредственно в здании дипмиссии. Собравшиеся принесли с собой патриотическую символику, включая российские триколоры и флаги ДНР.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы ключевым внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало за пределами России в начале сентября.

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах дистанционно из своего кабинета в Кремле.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о 3,3 млн проголосовавших онлайн россиян.

    19 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%, сообщает Центризбирком.

    Явка граждан на выборах достигла 44,38% к моменту завершения второго дня голосования, сообщает ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к восьми часам вечера явка на выборах депутатов Госдумы достигала 40,98%.

    Двумя часами ранее этот показатель составлял 39,35%.

    В Москве за два дня голосования свой выбор сделали более 3 млн избирателей.

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    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    19 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта

    Мартынов: Члены избиркомов показали готовность работать вопреки угрозам террористов

    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Наши враги пытаются применять абсолютно террористические методы давления на мирное население, избирательный процесс, который второй день идет по всей стране, заявил газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Это явная попытка вызвать страх у членов избирательных комиссий и избирателей, чтобы сорвать выборы.

    Но что мы видим? Мы видим, что эти атаки не только не пугают, а наоборот, усиливают активность, и в этом смысле те, кто проектировал подобные акты в дни проведения выборов в России, совершенно не понимают ни сути, ни менталитета наших людей.

    Подобные практики только усиливают обратный эффект», – подчеркнул эксперт.

    «К примеру, инцидент в Запорожье с главой УИК Астаниной, которую целенаправленно убили дома, где она жила. То есть атака была совершена даже не на УИК. И тем не менее героически члены избирательных комиссий выполняют свой долг. Хочу отметить, что президент посмертно наградил Елену Астанину орденом Мужества. Это очередной сигнал, что глава государства ценит вклад людей, которые, несмотря ни на что, самоотверженно обеспечивают процесс волеизъявления граждан», – отметил Мартынов.

    «Наше общество показывает, что, несмотря на агрессию и терроризм киевского режима, люди готовы как голосовать, так и организовывать выборы.

    И в этом смысле совершенно чётко сформулировал президент Путин в обращении к гражданам России накануне голосования наш ответ: каждый голос на этих выборах – это вклад в нашу общую победу. Вот так избиратели в 2026 году относятся к исполнению своего гражданского долга», – говорит директор Института новейших государств.

    «Несмотря на все эти вышеперечисленные обстоятельства, я думаю, что явка на этих выборах будет очень высокая. Люди на эмоциональном подъеме, они хотят проголосовать за своё будущее, и никто им в этом деле не помешает.

    Сейчас вот совершенно чётко все понимают, что задача – прийти к победе. И мы к ней идем: ежедневно в сводках мы видим информацию об освобождении нескольких населённых пунктов. То есть каждый на своём месте делает то, что он должен делать», – заключил Мартынов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом главы УИК.

    Кроме того, диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке.

    Также предпринимаются постоянные атаки на систему электронного голосования.

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    19 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Электронное голосование в России установило исторический рекорд

    Число проголосовавших электронно на выборах в России стало рекордным для ЕДГ

    Электронное голосование в России установило исторический рекорд
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд.

    Свыше 5,8 млн избирателей предпочли дистанционный формат на текущих выборах, передает ТАСС. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю проведения единых дней голосования с использованием цифровых технологий.

    По данным федеральной платформы, свой выбор онлайн сделали 3 229 420 россиян. В столице электронными бюллетенями воспользовались более 2,6 млн человек. При этом обе системы применяют разные методики учета.

    Федеральная база фиксирует исключительно дистанционное волеизъявление через интернет. Московская статистика включает как онлайн-голосование, так и результаты со специальных терминалов на участках.

    Предыдущий максимум установили в 2024 году, когда электронный формат выбрали около 3,84 млн граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила 80%.

    В первые сутки выборов около 2,2 млн москвичей воспользовались электронными бюллетенями.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы.

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    20 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ

    Артамонов рассказал об атаках на ДЭГ с использованием ИИ и даркнета

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на систему дистанционного электронного голосования проводились с помощью искусственного интеллекта и мощностей, арендованных в даркнете, однако сбоев за два дня голосования не выявили, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «В нашем случае, конечно, атаки есть, но мощность защитных систем и самого ПТК ДЭГ существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателя они заметно не сказываются», – сказал Артамонов.

    По его словам, злоумышленники применяли два основных типа атак: попытки перегрузить систему большим количеством запросов и поиск уязвимостей – передает ТАСС.

    Артамонов пояснил, что для первого типа атак используются значительные вычислительные мощности, размещенные в разных странах, из-за чего установить личность и государственную принадлежность атакующих практически невозможно. Такие атаки отражаются внешними средствами защиты, блокирующими источники в реальном времени, а также благодаря более чем трехкратному запасу мощности самого программно-технического комплекса ДЭГ.

    Поиск уязвимостей, который раньше требовал высокой квалификации и длительной подготовки, в последнее время упростился благодаря искусственному интеллекту, отметил глава ТИК ДЭГ. «Однако, как показывает практика, грамотно построенная система защиты справляется и в этом случае», – подчеркнул он.

    По словам Артамонова, мощность защитных систем и самого комплекса существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателей они заметно не сказываются. За второй день голосования сбоев в работе федерального ДЭГ не зафиксировано, в комиссию поступила одна жалоба от наблюдателя и несколько обращений избирателей, по которым дали разъяснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о беспрерывной мощной атаке на московскую систему ДЭГ.

    Специалисты Общественного штаба Москвы при этом отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру голосования.

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и системы ДЭГ, по данным Артамонова, показали нулевую результативность.

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    20 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих

    У посольства России в столице Армении в воскресенье утром образовалась длинная очередь из граждан, желающих принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.

    Как сообщает Sputnik Армения, к девяти утра по местному времени (8:00 мск) очередь растянулась вдоль улицы Григора Лусаворича. На опубликованных изданием кадрах видно большое число граждан, пришедших проголосовать в российское посольство к открытию избирательного участка.

    В Минске, по словам очевидцев, с самого утра у избирательного участка также наблюдается очередь из желающих проголосовать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира. К утру 20 сентября общая явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

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    20 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам

    Электронное голосование в столице успешно отразило серию масштабных кибернетических атак

    Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подтвердил успешное отражение массированных хакерских нападений на систему дистанционного волеизъявления избирателей.

    Платформа дистанционного участия в выборах продолжает фиксировать серьезные угрозы информационной безопасности, передает ТАСС. Специалистам удается эффективно блокировать все попытки вмешательства в процесс.

    «Система электронного голосования подвергается атакам», – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он подчеркнул, что защитные механизмы работают в штатном режиме.

    Специалисты центра мониторинга получают лишь единичные сообщения от жителей столицы о возникающих технических сложностях. В целом процесс волеизъявления граждан проходит без критических сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о непрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования. Профильные технические специалисты успешно пресекают все попытки хакерского вмешательства. Количество обращений от граждан по поводу сбоев остается минимальным.

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    20 сентября 2026, 00:12 • Новости дня
    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября

    Замглавы ЦИК Булаев: Первые результаты выборов станут известны 20 сентября

    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые итоги трехдневного голосования на выборах в Госдуму станут известны вечером 20 сентября, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    «Первые результаты выборов в Думу станут известны после завершения голосования на всех избирательных участках. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени», – приводит слова Булаева ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы. Московская система электронного голосования отразила масштабные кибератаки.

    Общественники сообщили о спокойном и штатном проведении выборов.

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    20 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Полиция пресекла подлог бюллетеней на участке в Сыктывкаре

    Сотрудники МВД изъяли 48 заранее заполненных бюллетеней на выборах в Сыктывкаре

    Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 48 бюллетеней с заранее проставленными отметками на избирательном участке № 62 в Сыктывкаре. Благодаря действиям правоохранителей и членов избирательной комиссии произошедшее не повлияло на ход голосования.

    Инцидент произошел 18 сентября. Сначала один из избирателей нашел в кабинке для голосования бюллетень, в котором уже была поставлена отметка. После этого в МВД по Республике Коми поступило заявление о наличии испорченных бланков, говорится в сообщении УМВД России по Сыктывкару.

    Во время осмотра участка полицейские выявили еще 48 бюллетеней с проставленными заранее отметками. Все обнаруженные документы изъяли в качестве вещественных доказательств.

    По имеющимся у правоохранителей сведениям, организаторы акции намеревались спровоцировать скандал, парализовать деятельность комиссии и сорвать выборы на этом участке.

    «Благодаря четким действиям полицейских и членов территориальной избирательной комиссии планы провокаторов пресечены. На ход голосования и работу избирательного участка произошедшее не повлияло. Волеизъявление граждан осуществлялось в штатном режиме, права избирателей соблюдены в полном объеме», – отмечается в сообщении ведомства.

    Собранные материалы направили в следственное управление СК России по Республике Коми и региональную избирательную комиссию. Соответствующие решения будут приняты в соответствии с законом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в Печорском районе Коми. Из-за нарушений с пломбами Центральная избирательная комиссия аннулировала бюллетени в Орловской области и Якутии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провокационных действиях против российских избирательных участков.

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    19 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 39,35%
    Явка на выборах в Госдуму достигла 39,35%
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18:00 мск составила 39,35%, сообщает ЦИК.

    Показатель явки избирателей на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достиг отметки 39,35% к 18:00 по московскому времени, передает ЦИК. Соответствующая информация опубликована на официальном портале ведомства.

    «Ход голосования по федеральному округу – 39,35%», – отмечается в сообщении избирательной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 16:00 по московскому времени явка избирателей достигла отметки в 38,9%.

    В 15:06 этот показатель преодолел уровень 35,55%.

    К двум часам дня участие в выборах приняли 32,58% граждан.

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    20 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    @ Антон Слонь/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.

    Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.

    В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.

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    20 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс волеизъявления российских граждан на территории государств, признанных недружественными, сталкивается с серьезными трудностями и проходит в сложных условиях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран проходит в весьма непростых условиях», – подчеркнула руководитель ЦИК, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о серьезном прессинге на российские дипломатические представительства за рубежом.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Директор профильного департамента МИД Геннадий Овечко рассказал о создании препятствий для организации голосования граждан властями государств с антироссийским курсом.

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    19 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский журналист поразился уровню технологий на выборах в Одинцово

    Журналист из США Мугал отметил высокую технологичность на выборах в Одинцово

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Журналист из США Нуаман Ишфак Мугал высоко оценил уровень технологической оснащенности на выборах в подмосковном Одинцово.

    Центр общественного наблюдения в Одинцове продемонстрировал высокий уровень интеграции технологий, помогающий обеспечивать прозрачность избирательного процесса, сообщил телеканалу 360.ru участник делегации международных электоральных экспертов и наблюдателей, журналист из США Нуаман Ишфак Мугал.

    «Я поражен уровнем интеграции технологий, который здесь обеспечен. Мы уже посетили множество избирательных участков, и меня удивляет, насколько здесь все организовано», – подчеркнул журналист.

    Нуаман Ишфак Мугал также обратил внимание на возможность видеть и слышать происходящее на любом участке в режиме реального времени. По его мнению, подобные технологические решения гарантируют открытость и прозрачность выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе также высоко оценил уровень внедрения цифровых технологий на выборах в России.

    Член избирательной комиссии ДР Конго Адин Омококо Асамото заявила о планах африканских государств перенять российский опыт проведения голосования.

    Накануне американский политический комментатор Стивен Самарин прилетел в Россию для изучения организации общественного наблюдения.

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    19 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 35,55%
    Явка на выборах в Госдуму достигла 35,55%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К середине субботы участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы приняли более трети избирателей.

    Показатель активности избирателей на парламентских выборах в России преодолел отметку в 35,55%, следует из официальных данных на сайте ЦИК.

    Такие результаты фиксировали по состоянию на 15:06 субботы по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к двум часам дня явка избирателей достигла отметки в 32,58%.

    К полудню субботы на выборах проголосовали более 31% граждан.

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    19 сентября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии

    Путин поздравил Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии

    Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии
    @ Алена Тедеева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Марату Камболову в связи с его избранием на пост главы Республики Южная Осетия.

    Российский лидер направил телеграмму избранному руководителю республики. «Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Республики Южная Осетия», – говорится в поздравлении Путина.

    Путин отметил, что убедительная победа на выборах подтверждает высокую степень доверия со стороны граждан Южной Осетии. Он подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом.

    Путин выразил уверенность, что деятельность нового президента будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

    «Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», – отметил в поздравлении Путин.

    «Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», – заявил президент.

    Временно исполняющий обязанности главы Южной Осетии Марат Камболов победил на досрочных президентских выборах с результатом 85,12% голосов.

    Российский МИД отметил высокую потребность югоосетинского общества во всестороннем развитии связей с Москвой.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле выразил уверенность в успехе политика на предстоящем голосовании.

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