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    20 сентября 2026, 14:08 • Новости дня

    Рожин прокомментировал территориальный спор Франции и США об островах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал спор между Францией и США о принадлежности островов Сен-Пьер и Микелон, вспомнив исторический прецедент с продажей Луизианы.

    «Отдали Луизиану, отдадите и Сень-Пьер с Микелоном», – написал Рожин в своем канале в Max.

    Эксперт обратил внимание на недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил, что Париж не намерен отдавать Соединенным Штатам острова Сен-Пьер и Микелон, подчеркнув, что эти территории были и останутся французскими.

    Ранее американский президент Дональд Трамп опубликовал карту, на которой спорные острова были обозначены как принадлежащие Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские политики предлагали отправлять нелегальных мигрантов на острова Сен-Пьер и Микелон.

    Позже Эммануэль Макрон выразил поддержку Гренландии после слов Дональда Трампа о присоединении острова к США.

    19 сентября 2026, 03:26 • Новости дня
    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию

    Продюсер Фрилле: Депардье отказался от переезда в Россию из-за судов во Франции

    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Депардье всерьез обсуждал переезд в Россию, но отказался от этого замысла из-за возможной реакции французской юстиции, сообщил директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле.

    «Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю», – сказал Фрилле, назвав такое решение ошибкой.

    Продюсер отметил, что его связывают с актером давние и близкие отношения: они вместе открыли ресторан в Новосибирске и создали линейку продуктов питания, однако сейчас Депардье не участвует в управлении этим бизнесом. Последней работой актера стал небольшой фильм с Фанни Ардан, снятый в Португалии, передает РИА «Новости».

    По словам Фрилле, сейчас Депардье живет во Франции почти в полном одиночестве, обособленно в своем шато, и посвящает большую часть времени виноделию. Продюсер напомнил о ролях актера в скандальных, но знаковых для эпохи фильмах – «Вальсирующие», «Солнце Сатаны», «Зеленая карта».

    «Депардье всегда был провокатором, но для того, чтобы раздвигать границы, чтобы пробуждать размышления… Он был мировой звездой. Он был бедняком, ставшим богатым. И он очень любит Россию. Поэтому он – идеальная мишень для «благомыслящих», – заключил Фрилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Franceinfo сообщила о новом суде над Депардье по обвинению в сексуальном насилии.

    В 2025 году во Франции Депардье был признан виновным по делу о домогательствах и получил 18 месяцев условного срока.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    18 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном

    Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану

    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять решение о том, возобновлять ли массированные удары по Ирану для завершения конфликта.

    «У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это большое решение», – заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

    Вопрос о дальнейших действиях в войне с Ираном Трамп планирует обсудить с лидерами шести стран Персидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана) на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет во вторник в Нью-Йорке. Если Трамп решит возобновить крупные боевые операции, ему понадобится поддержка союзников в регионе.

    В начале августа Трамп отложил возобновление массированных ударов после того, как Саудовская Аравия и Катар выразили опасения относительно возможных ответных действий Ирана против саудовских нефтегазовых объектов. В настоящее время США проводят кампанию экономических санкций и поддерживают морскую блокаду иранских портов.

    При этом Трамп выразил удовлетворение эффективностью блокады и отметил, что Иран все еще стремится к достижению соглашения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вчера Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН. В начале месяца президент США объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив. В прошлом месяце американский лидер назвал Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

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    18 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Во Франции обвинили Макрона в намерении добиться отмены президентских выборов

    Филиппо: Макрон заявлениями о «российской угрозе» хочет добиться отмены выборов

    Во Франции обвинили Макрона в намерении добиться отмены президентских выборов
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе направлены на отмену предстоящих президентских выборов в стране, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Он готовится к аннулированию выборов: это просто возмутительно!» – написал Филиппо в соцсетях, передает РИА «Новости». Политик уверен, что заявления Макрона о якобы растущей угрозе со стороны России служат лишь предлогом.

    По мнению оппозиционера, истинная цель президента заключается в отмене президентских выборов, запланированных на 2027 год.

    В августе лидер партии «Патриоты» высмеял заявления французских властей о вмешательстве Москвы в президентскую гонку.

    Годом ранее политик обвинил главу государства в намеренной демонизации образа России.

    Флориан Филиппо также потребовал отставки Эммануэля Макрона из-за провоцирования эскалации конфликта.

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    18 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Французский Auchan отказался комментировать передачу российских активов

    Французская компания Auchan не стала комментировать передачу активов в России

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по связям французской компании Auchan Retail Мари Вануа заявила об отказе комментировать указ о передаче российских активов ретейлера во временное управление.

    Французская компания Auchan Retail на данный момент воздерживается от комментариев по поводу перехода ее российских активов под временное внешнее управление, передает РИА «Новости».

    В четверг по указу президента России активы Auchan и Nestle перешли во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение принадлежностью компаний к недружественным странам.

    Подразделение «Ашан Ритейл Россия» работает на отечественном рынке с 2002 года. Оно входит в состав французского холдинга Auchan Holding и считается одним из крупнейших ритейлеров в стране по объемам продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские акции Auchan передали во временное управление.

    В 2024 году французская пресса сообщала о возможной продаже российского филиала ритейлера из-за санкций Европейского союза.

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    19 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США

    Американист Ордуханян: Закон США об «адских санкциях» ускорит отказ от доллара

    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США; безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. Накануне президент США подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана.

    «Подписание Трампом закона о санкциях против России и Ирана не стало неожиданностью. Это продолжение той политики, которую Вашингтон ведет против всех: Европы, Китая, Индии, России. США в этом смысле – всеядное существо», – считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США, подчеркивает эксперт: «Франция, Бельгия, отчасти Англия активно покупают российский газ. Что дальше – стопроцентные пошлины на шотландское виски, французское вино, бельгийский эль? Это полный бардак и хаос. Безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки».

    При этом лазейка, позволившая американской администрации замораживать тарифы, небезосновательна: в Вашингтоне понимают, что меры слишком опасны для американской экономики. «Но это не отменяет необходимости политических ответных шагов. России нужно дать понять США: так с нами разговаривать нельзя», – полагает Ордуханян.

    По мнению эксперта, новый закон неизбежно ускорит отказ от доллара. Саудовская Аравия, Бразилия, Китай, Индия уже ведут сделки в национальных валютах.

    «На последнем саммите БРИКС более половины транзакций проходило в нацвалютах. Это объективный процесс. Доллар – не просто финансовый инструмент, а политический. В битве за доллар американцы и англосаксы будут использовать не только финансы», – добавил собеседник.

    Политолог пояснил, что у США осталось два рычага влияния на мир: финансы и информация. «Финансовую составляющую мы сейчас выбиваем. Следующий фронт – контроль информационного пространства. Но остановить многополярность невозможно: в новом мире не будет одной валюты и одного информационного пространства. Все будет сегментировано. Этот процесс уже идет и будет продолжаться независимо от очередных санкционных законов», – прогнозирует эксперт.

    Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон об «адских санкциях» против России и Ирана. Официально документ называется «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм (1955-2026) внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Документ, который лоббировался в Конгрессе более полутора лет, значительно расширяет полномочия исполнительной власти США в части применения вторичных санкций и пошлин в размере до 100% против пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа (в первую очередь ограничения угрожают Китаю и Индии), а также против государств, помогающих Москве обходить энергетическое эмбарго.

    В документе предусмотрена лазейка – санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    По инициативе Белого дома в закон включили продление действующих американских санкций в отношении энергетического и оружейного секторов Ирана еще на пять лет – до 2031 года.

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    18 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка

    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка Рей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская журналистка Наташа Рей, которая инициировала расследование о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон, ушла из жизни, сообщил журналист Ксавье Пуссар.

    Французская журналистка скончалась 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Пуссар, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», – написал он в соцсетях.

    Ранее Рей приобрела известность благодаря своему расследованию, касающемуся половой принадлежности Брижит Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, незадолго до смерти журналистка выиграла апелляцию по делу о клевете против супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Позже из-за лечения от онкологического заболевания она отказалась от идеи получения российского гражданства.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    17 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД разъяснил Франции позицию по урегулированию на Украине

    МИД: Галузин разъяснил послу Франции позицию России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Михаил Галузин изложил французскому послу Николя де Ривьеру позицию Москвы по устойчивому разрешению кризиса на Украине, сообщили в российском дипведомстве.

    Галузин обсудил ситуацию с послом Франции в Москве Николя де Ривьером, сообщается на сайте МИД. В ходе встречи дипломаты затронули вопросы устойчивого урегулирования украинского кризиса.

    «Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричин», – говорится в сообщении министерства.

    В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено необходимости обеспечения законных интересов безопасности России. Кроме того, Москва указала на важность восстановления прав русского и русскоязычного населения на Украине.

    В конце августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о стремлении Москвы к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса.

    Дипломат назвал невозможным вариант простой заморозки боевых действий без устранения первопричин конфликта.

    Ранее в июне он уже проводил встречу с главой французской дипмиссии для разъяснения принципиальных подходов России.

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    19 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о соглашении США и Дании по Гренландии

    Трамп объявил о передаче Данией США контроля над безопасностью Гренландии

    Трамп объявил о соглашении США и Дании по Гренландии
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение между Вашингтоном, Копенгагеном и Нууком достигнуто, оно передает США постоянный контроль над безопасностью Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, договоренность не потребует от США никаких затрат, но снимет все имевшиеся у Вашингтона опасения по поводу арктической территории.

    «По моему поручению мы работаем с представителями Дании и Гренландии над гарантиями того, что США будут всегда иметь возможность сделать то, что нужно в Гренландии с целью безопасности и защиты Гренландии и США», – заявил Трамп.
    Трамп подчеркнул, что теперь ни один противник США не сможет создать военную базу или получить военное присутствие в Гренландии, а также осуществлять там чувствительные инвестиции без прямого письменного разрешения американской стороны.

    Он добавил, что Вашингтон немедленно начнет процесс развертывания крупного военного присутствия в подходящих районах острова и намерен сотрудничать с местным населением в вопросах развития и строительства.

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил телеканалу Fox News причину сделки нехваткой у Дании средств для защиты Гренландии. Он отметил, что и Копенгаген, и власти острова понимают отсутствие у них финансовых возможностей для обороны территории в случае нападения или угрозы, тогда как Соединенные Штаты такими ресурсами располагают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    Рубио обвинил Копенгаген в неспособности обеспечить защиту острова на протяжении многих лет.

    Белый дом связал вопрос контроля над Гренландией со сдерживанием агрессивных действий России и Китая в Арктике.

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    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

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    18 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира

    NYT узнала о намерении США заключить с Москвой ряд сделок

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый законопроект США о санкциях призван оказать давление на Россию и поспособствовать окончанию войны на Украине, но президент США Дональд Трамп придерживается другого подхода и хочет предложить России заманчивые условия.

    На этой неделе Конгресс принял законопроект о санкциях, направленный против российского энергетического сектора, чтобы в очередной раз заставить Россию идти на компромиссы. Но даже когда этот законопроект попадает на стол к Трампу, администрация упорно следует другому подходу, суть которого в предложении России выгод, которые, как надеются чиновники США, поспособствуют завершению украинского конфликта, пишет New York Times (NYT).

    «Среди новых стимулов: по словам двух источников, близких к переговорам, Белый дом сейчас рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией до прекращения боевых действий на Украине. Американский чиновник заявил, что сделки с Россией до окончания войны возможны, поскольку продемонстрируют серьезность намерений США в отношении перезагрузки отношений с Россией», – сказано в материале.

    Ранее Трамп заявлял, что деловые сделки с Россией не будут заключаться, «пока мы не урегулируем войну». Смена риторики говорит, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ищут новые способы урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций, что в Кремле назвали недружественным шагом со стороны американских властей. Президент США потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, а затем заявил, что Киев согласился на это.


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    19 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать ИИ в «высший интеллект»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США раскритиковал термин «искусственный интеллект» и запустил опрос в социальной сети Truth Social для выбора нового названия технологии.

    Президент США предложил пользователям своей социальной сети выбрать новое имя для развивающейся технологии, передает ТАСС.

    «Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» – написал американский политик.

    Согласно предварительным результатам опроса в соцсети Truth Social, большинство участников поддержали первый вариант. За название «высший интеллект» на данный момент отдано 42% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией.

    Американский лидер счел умного президента единственной необходимой мерой контроля для этой технологии.

    При этом сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг нейросетей после серии недавних кибератак.

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