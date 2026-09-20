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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян
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    Явка на выборах в Госдуму превысила 50%
    Лихачев сообщил об участившихся обстрелах Энергодара перед выборами
    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах
    Член избиркома погибла при атаке дрона на херсонский автобус
    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих
    20 сентября 2026, 12:56 • Новости дня

    Явка на выборах в Госдуму в ЛНР достигла 72,78%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Участие в думских выборах к 12.00 мск 20 сентября приняли более 72% зарегистрированных избирателей Луганской народной республики, сообщили в региональном избиркоме.

    Показатель гражданской активности жителей Луганской народной республики превысил 70% к полудню 20 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Марианну Сумскую.

    «По состоянию на 12.00 20 сентября 2026 года на территории Луганской народной республики продолжается голосование. Явка по состоянию на это время составила 72,78% избирателей», – сообщила глава избиркома.

    Активность избирателей в новых регионах России превысила средние показатели по стране.

    Угроза атак украинских беспилотников временно прерывала работу четырех избирательных участков республики.

    Избирательные комиссии из-за попыток срыва голосования перевели ряд объектов на резервное энергоснабжение.

    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    18 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше миллиона человек уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Согласно данным портала дистанционного электронного голосования, более миллиона избирателей сделали свой выбор онлайн, передает РИА «Новости».

    На выборах по федеральному округу выдано более миллиона бюллетеней, принято свыше 1,04 млн. По одномандатным округам выдано также более миллиона бюллетеней, а принято более 1,03 млн.

    В онлайн-формате проголосовали уже около 25% от всех зарегистрированных на дистанционное голосование избирателей. Всего о желании голосовать дистанционно заявили более 4 млн человек.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября и продлятся три дня. Дистанционное голосование в 2026 году проходит в 32 регионах России и на московской платформе. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

    Накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о пяти новых форматах голосования.

    В прошлом месяце начался прием заявлений на участие в ДЭГ на выборах в нижнюю палату парламента.

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    20 сентября 2026, 00:12 • Новости дня
    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября

    Замглавы ЦИК Булаев: Первые результаты выборов станут известны 20 сентября

    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые итоги трехдневного голосования на выборах в Госдуму станут известны вечером 20 сентября, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    «Первые результаты выборов в Думу станут известны после завершения голосования на всех избирательных участках. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени», – приводит слова Булаева ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы. Московская система электронного голосования отразила масштабные кибератаки.

    Общественники сообщили о спокойном и штатном проведении выборов.

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    20 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    Явка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
    @ Антон Слонь/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На выборах в Госдуму нынешнего созыва явка превысила показатель кампании 2016 года, составив 47,95% по состоянию на 11:40 мск.

    Сведенные подсчеты ТАСС показали, что активность избирателей на нынешних выборах в Государственную думу оказалась выше, чем на думской кампании 2016 года. По информации Центризбиркома на 11:40 мск, явка на участках достигла 47,95%.

    В 2016 году итоговая явка на выборах в Госдуму составила 47,88%. Текущий показатель по состоянию на утро воскресенья превысил этот результат на 0,07 процентного пункта, что уже позволило зафиксировать более высокую избирательную активность по сравнению с предыдущими думскими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Утром третьего дня к 07:50 мск явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достигла 45,1%.

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    20 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс волеизъявления российских граждан на территории государств, признанных недружественными, сталкивается с серьезными трудностями и проходит в сложных условиях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран проходит в весьма непростых условиях», – подчеркнула руководитель ЦИК, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о серьезном прессинге на российские дипломатические представительства за рубежом.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Директор профильного департамента МИД Геннадий Овечко рассказал о создании препятствий для организации голосования граждан властями государств с антироссийским курсом.

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    19 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 29%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу превысила 29%, сообщает ЦИК.

    Данные о ходе избирательного процесса опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России. Как следует из данных, явка в первый день составила 29,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил, что высокая явка свидетельствует о доверии граждан к избирательной системе.

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    20 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Явка на выборах всех уровней в России превысила отметку в 45%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о преодолении отметки в 45% по явке на текущих выборах, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовало более 45% избирателей», – сказала Элла Памфилова в ходе брифинга, посвященного голосованию.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании в субъектах России начались в пятницу и продлятся три дня. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Накануне старта кампании председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

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    20 сентября 2026, 02:59 • Новости дня
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 44,58%
    @ кадр из видео ЦИК России

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу к 3.00 мск достигла 44,58%, свидетельствуют данные ЦИК России.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК. «Ход голосования по федеральному округу – 44,58%», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что первые итоги трехдневного голосования станут известны вечером 20 сентября.

    На выборах в Госдуму почти 6 млн граждан отдали голоса через дистанционное электронное голосование.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

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    18 сентября 2026, 15:27 • Новости дня
    Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в родовом селе Ахмат-Юрте, выразив уверенность в высокой активности избирателей благодаря традиционным общественным структурам.

    Кадыров отдал свой голос на выборах в родовом селе Ахмат-Юрте, передает РИА «Новости». Политик прибыл на избирательный участок вместе с матерью Аймани и супругой Медни. До этого там же проголосовали его дети и близкие родственники.

    «Выборы проходят в праздничной атмосфере, все голосуют, и я тоже в том числе проголосовал», – поделился глава республики с журналистами. Кадыров добавил, что находится в «боевом» настроении и уверен в высокой явке избирателей.

    Политик объяснил свои ожидания тем, что в регионе сохраняются традиционные общественные структуры – тейпы, вирды и тукхумы, которые обеспечат активное участие жителей в голосовании. Многодневные выборы проходят в Чечне 18, 19 и 20 сентября. Жители выбирают главу республики, депутатов Госдумы, регионального парламента и местных представительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Рамзан Кадыров предоставил избирательной комиссии необходимые документы для участия в выборах.

    Весной президент России Владимир Путин выразил надежду на поддержку кандидатуры действующего руководителя жителями республики.

    До этого чеченский лидер согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии одобрения со стороны главы государства.

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    18 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Члены правительства и губернаторы регионов проголосовали на выборах в Госдуму

    Лавров, Мантуров и губернаторы регионов проголосовали на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В первый день выборов в Госдуму министр иностранных дел Сергей Лавров проголосовал дистанционно, также свои голоса на выборах отдали другие члены правительства и губернаторы регионов. По России явка к полудню достигла 6,48%.

    В стартовавшем 18 сентября голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в электронном формате, сообщила официальный спикер ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

    В обращении по случаю начала кампании Сергей Лавров подчеркнул важность выбора для будущего страны. «Друзья, началось голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва», – заявил глава МИД, его слова приводятся в канале ведомства в Max.

    Он напомнил, что значение выборов для безопасности и суверенитета России особо отметил президент Владимир Путин, который призвал граждан реализовать свое конституционное право.

    В голосовании приняли участие и другие федеральные и региональные политики. Первый вице-премьер Денис Мантуров вместе с супругой, главным внештатным специалистом пластическим хирургом Минздрава России Натальей Мантуровой, проголосовали очно в Москве.

    Вице-премьер Юрий Трутнев отдал свой голос на одном из столичных избирательных участков и отметил, что при принятии решений в стране важно учитывать мнение каждого человека, сообщается в канале правительства в Max.

    Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и Тюменской областной думы восьмого созыва, назвав этот момент особым проявлением сопричастности россиян к будущему страны и региона. Он напомнил, что своих парламентариев выбирают Губкинский, Красноселькупский и Ямальский районы, а участки на Ямале будут работать до вечера воскресенья, и призвал жителей прийти и выразить гражданскую позицию.

    Глава Республики Саха Айсен Николаев рассказал, что вместе с супругой проголосовал на выборах депутатов Госдумы, отметив, что в эти дни избиратели выбирают политическую партию и кандидата, которому доверяют представление интересов Якутии и всей России на ближайшие пять лет.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Курской областной думы. Также в голосовании на выборах в Госдуму приняли участие главы Республики Крым Сергей Аксенов и Херсонской области Владимир Сальдо.

    По информации ЦИК, к 12:00 мск явка составила 6,48%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил о беспрецедентных попытках западных стран вмешаться в процесс голосования россиян. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал обеспечить честное международное наблюдение на выборах в Госдуму на всей территории России и в новых регионах.

    В Москве избиратели могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы электронно через портал elec.mos.ru или на участках с помощью специальных терминалов.

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    20 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму на 07:50 мск превысила отметку 45%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По состоянию на 07:50 мск явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 45,1%, сообщила ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 45,1%», – передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. Информация об активности граждан оперативно публикуется на электронных ресурсах Центризбиркома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к трем часам ночи явка избирателей по федеральному округу достигла 44,58%.

    Накануне вечером этот показатель составлял 40,98%. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев анонсировал публикацию первых итогов трехдневного голосования вечером 20 сентября.

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    20 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму

    Эксперт Кнутов: Налет БПЛА на Россию – это часть стратегии Запада и Киева по срыву выборов

    Эксперт: Ночной атакой на Россию Киев пытается сорвать выборы в Госдуму
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина и Европа долго готовились к срыву выборов в России. Так, противник бил по гражданским объектам, надеясь на возникновение антиправительственных настроений. Однако план провалился. Теперь Киев усиливает давление непосредственно в дни голосования, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье в Москве была отражена самая массированная атака БПЛА ВСУ.

    «Украина давно отказалась от выборов», – заметил военный эксперт Юрий Кнутов. За счет этого республика полностью утратила понимание ценности честного и открытого плебисцита, считает он.

    «Европа тоже недалеко ушла – Запад всячески дает понять, что какими бы ни были результаты выборов в России, они не будут считать их легитимными», – пояснил эксперт.

    Собеседник также полагает, что вскоре после завершения подсчета голосов со стороны оппонентов могут зазвучать обвинения в том, что выборы якобы проводились с нарушениями. «Мы уже подобное слышали в свой адрес в прошлые кампании», – напомнил аналитик.

    На этом фоне налеты беспилотников на территорию России в период проведения выборов в Государственную думу можно расценивать как логичное продолжение политики противника.

    «К срыву голосования оппоненты готовились давно – атаковали НПЗ, били по складам маркетплейсов и другим гражданским объектам. Все это было призвано создать антиправительственные настроения в среде российских граждан, посеять панику, заставить отказаться от участия в голосовании и сформировать ощущение небезопасности. Однако план провалился», – рассуждает собеседник.

    Именно поэтому ВСУ при поддержке европейских стран, помогающих Киеву разведданными и при наведении дронов, усилили давление непосредственно в дни голосования. «Судя по всему, налет минувшей ночи был «звездным» – то есть БПЛА обходили столицу по кругу и заходили преимущественно с востока», – допускает Кнутов.

    Учитывая масштабность угрозы, продолжил аналитик, российская система ПВО справилась достойно, а россияне вновь не поддались на провокации Киева. «Однако надо понимать, что давление будет усиливаться. Недаром Зеленский вынес производство беспилотников на Запад», – акцентирует спикер.

    Впрочем, оговорился он, российское военно-политическое руководство это прекрасно понимает. Именно поэтому на протяжении нескольких недель ВС РФ наносят системные точечные удары по украинским предприятиям, собирающим и хранящим комплектующие для БПЛА. «Если бы мы не вели эту работу, атак могло быть в разы больше», – заключил Кнутов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице была отражена самая массированная атака. По его словам, «со вчерашнего дня на всех рубежах» удалось нейтрализовать свыше 1,6 тыс. беспилотных летательных аппаратов, из которых 450 были перехвачены на подлете к Москве.

    Глава города выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за их самоотверженную работу. При этом он отметил, что несколько беспилотников все же достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один аппарат попал в жилой дом, однако обошлось без жертв. «Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил Собянин.

    Между тем массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Начинаем восстанавливать поврежденные дома. Уже идет поквартирный обход – фиксируем все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление», – подчеркнул глава региона.

    По словам руководителя области, Фонд капитального ремонта и руководители муниципалитетов уже получили соответствующие распоряжения.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки, уведомила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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    18 сентября 2026, 13:29 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» Дроздов проголосовал на выборах в Иванове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участник программы «Время героев» Виталий Дроздов посетил избирательный участок в Ивановской области вместе с детьми и отдал голос за «Единую Россию».

    Участник кадровой программы «Время героев» Виталий Дроздов проголосовал на выборах в Ивановской области, придя на избирательный участок вместе с детьми, об этом он сообщил на странице во «ВКонтакте».

    «Совсем недавно, 1 сентября, я вел в эту школу за руку дочку, которая пошла в первый класс. Сегодня мы снова пришли вместе», – рассказал военнослужащий. Поход на выборы напомнил ему детство, когда он посещал избирательные участки вместе с дедом, ветераном Великой Отечественной войны.

    Дроздов отметил важность личного примера в воспитании отношения к Родине. Он подчеркнул необходимость участия в голосовании, чтобы взять ответственность за будущее детей. Военнослужащий добавил, что приехал служить в Иваново более 20 лет назад и видит позитивные изменения в регионе, хотя признает наличие нерешенных проблем.

    По мнению участника программы, справиться с трудностями способна только партия «Единая Россия». Дроздов назвал себя солдатом президента и сообщил, что сделал выбор в ее пользу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускник программы «Время героев» Виталий Дроздов предложил присваивать звание ветерана труда ивановским педагогам.

    Президент Владимир Путин в преддверии голосования обратился к гражданам России.

    Глава государства пожелал партии «Единая Россия» успехов на выборах в Госдуму.

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    20 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму России началось в КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    В КНДР открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщил временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха.

    Голосование проходит на территории посольства России в Пхеньяне и в генеральном консульстве в Чхонджине, передает ТАСС.

    Одновременно организовано выездное голосование в городе Расоне для российских сотрудников совместного предприятия «Расонконтранс».

    «Сегодня, в воскресенье 20 сентября, в восемь утра на территории КНДР начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва», – рассказал Топеха.

    Он отметил, что голосование идет в штатном режиме и уже есть первые проголосовавшие. По его словам, корейская сторона оказывает все необходимое содействие в организации избирательного процесса.

    В списки избирателей в Пхеньяне включены 95 граждан России. Участки будут работать до 20.00 по местному времени (14.00 мск). В голосовании также участвуют российские туристы, находящиеся в КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах депутатов Госдумы явка избирателей по федеральному округу к 3.00 мск достигла 44,58%.

    В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. В России голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

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