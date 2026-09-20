Клинцевич: Противник пытался сорвать голосование в России всеми доступными способами

«Противник пытался сорвать голосование всеми доступными способами. От прямого террора и атак на избирательные участки до кибервмешательства и информационной кампании», – говорит Клинцевич.

В числе таких действий эксперт назвал убийство председателя участковой избирательной комиссии Елены Астаниной в Запорожской области и члена УИК Ольги Демьяненко в Херсонской области. Он также указал на повреждение волоконно-оптической линии связи на Дальнем Востоке и DDoS-атаки на московскую систему дистанционного электронного голосования.

«Расчет был понятен: посеять страх, нарушить работу системы, убедить людей, что идти голосовать опасно или бессмысленно. Но расчет не сработал», – считает Клинцевич.

Он напомнил, что в первый день голосования явка достигла 29,75%, тогда как на выборах 2021 года она составляла около 17%. По итогам второго дня показатель приблизился к 45% против 31,51% пятью годами ранее.

«Это не просто сухие цифры. Это ответ миллионов людей на западные попытки давления и запугивания», – подчеркнул Клинцевич.

«На участки идут семьями. На Камчатке голосовали родители вместе с десятью детьми. По всей стране люди приходили в национальных костюмах, исполняли национальные песни или танцы, играли на инструментах. В Бурятии молодежь голосовала с флагами страны и региона. И в этих кадрах, пожалуй, главное», – добавил эксперт.

По его словам, такая активность населения на выборах говорит, что люди не просто выполняют формальную процедуру, а приходят на избирательные участки с пониманием – их голос имеет значение. «Приходят с чувством сопричастности к будущему страны, к общей ответственности», – пояснил Клинцевич.



Он отметил, что все попытки сорвать голосование привели к противоположному результату. «Кто-то рассчитывал увидеть растерянность. Вместо этого увидел спокойствие, собранность и достоинство. Террор способен причинять боль. Кибератаки могут создавать сложности. Информационный шум может раздражать и сбивать с толку. Но сломить общество, которое осознает свою ответственность за страну, этим невозможно. Именно поэтому голосование продолжается. И именно поэтому попытки сорвать его провалились», – сказал эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали здание школы с избирательным участком в Запорожской области. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу участковой комиссии Елену Астанину. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью члена избиркома Ольги Демьяненко.