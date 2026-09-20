Памфилова: Десять пунктов для голосования оборудованы у погранпереходов

Tекст: Дарья Григоренко

Избирательные комиссии Ленинградской, Калининградской и Псковской областей организовали специальные места для голосования вблизи государственных границ, передает РИА «Новости». Подобные меры призваны обеспечить доступность выборов для граждан, находящихся в приграничных зонах.

«На приграничных участках трех наших областей были оборудованы десять пунктов голосования возле пограничных переходов», – сообщила Памфилова в ходе брифинга, посвященного выборам депутатов Госдумы и региональным кампаниям. Она подчеркнула, что каждый голос россиянина на таких участках имеет важное значение, пишет ТАСС.

По словам главы ЦИК, четыре пункта открыты на территории Калининградской области. В Псковской области заработали пять таких мест. В Ленинградской области специально образованный участок и помещение для волеизъявления оборудовали в Ивангороде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Элла Памфилова рассказала об ожидании жителем Эстонии очереди на границе ради участия в выборах.

Месяцем ранее глава Центризбиркома сообщила о принятии всех необходимых мер безопасности в приграничных субъектах страны.

В конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах России.