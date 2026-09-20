  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму побила результат 2016 года и достигла 47,95%
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    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах
    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ
    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих
    20 сентября 2026, 10:49 • Новости дня

    Памфилова назвала непростыми условия голосования в недружественных странах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс волеизъявления российских граждан на территории государств, признанных недружественными, сталкивается с серьезными трудностями и проходит в сложных условиях, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «К сожалению, голосование наших граждан на территории ряда так называемых недружественных стран проходит в весьма непростых условиях», – подчеркнула руководитель ЦИК, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о серьезном прессинге на российские дипломатические представительства за рубежом.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Директор профильного департамента МИД Геннадий Овечко рассказал о создании препятствий для организации голосования граждан властями государств с антироссийским курсом.

    19 сентября 2026, 21:07 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 44,38% по итогам второго дня

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%, сообщает Центризбирком.

    Явка граждан на выборах достигла 44,38% к моменту завершения второго дня голосования, сообщает ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к восьми часам вечера явка на выборах депутатов Госдумы достигала 40,98%.

    Двумя часами ранее этот показатель составлял 39,35%.

    В Москве за два дня голосования свой выбор сделали более 3 млн избирателей.

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    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

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    19 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта

    Мартынов: Члены избиркомов показали готовность работать вопреки угрозам террористов

    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Наши враги пытаются применять абсолютно террористические методы давления на мирное население, избирательный процесс, который второй день идет по всей стране, заявил газете ВЗГЛЯД Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Это явная попытка вызвать страх у членов избирательных комиссий и избирателей, чтобы сорвать выборы.

    Но что мы видим? Мы видим, что эти атаки не только не пугают, а наоборот, усиливают активность, и в этом смысле те, кто проектировал подобные акты в дни проведения выборов в России, совершенно не понимают ни сути, ни менталитета наших людей.

    Подобные практики только усиливают обратный эффект», – подчеркнул эксперт.

    «К примеру, инцидент в Запорожье с главой УИК Астаниной, которую целенаправленно убили дома, где она жила. То есть атака была совершена даже не на УИК. И тем не менее героически члены избирательных комиссий выполняют свой долг. Хочу отметить, что президент посмертно наградил Елену Астанину орденом Мужества. Это очередной сигнал, что глава государства ценит вклад людей, которые, несмотря ни на что, самоотверженно обеспечивают процесс волеизъявления граждан», – отметил Мартынов.

    «Наше общество показывает, что, несмотря на агрессию и терроризм киевского режима, люди готовы как голосовать, так и организовывать выборы.

    И в этом смысле совершенно чётко сформулировал президент Путин в обращении к гражданам России накануне голосования наш ответ: каждый голос на этих выборах – это вклад в нашу общую победу. Вот так избиратели в 2026 году относятся к исполнению своего гражданского долга», – говорит директор Института новейших государств.

    «Несмотря на все эти вышеперечисленные обстоятельства, я думаю, что явка на этих выборах будет очень высокая. Люди на эмоциональном подъеме, они хотят проголосовать за своё будущее, и никто им в этом деле не помешает.

    Сейчас вот совершенно чётко все понимают, что задача – прийти к победе. И мы к ней идем: ежедневно в сводках мы видим информацию об освобождении нескольких населённых пунктов. То есть каждый на своём месте делает то, что он должен делать», – заключил Мартынов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом главы УИК.

    Кроме того, диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке.

    Также предпринимаются постоянные атаки на систему электронного голосования.

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    19 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Электронное голосование в России установило исторический рекорд

    Число проголосовавших электронно на выборах в России стало рекордным для ЕДГ

    Электронное голосование в России установило исторический рекорд
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд.

    Свыше 5,8 млн избирателей предпочли дистанционный формат на текущих выборах, передает ТАСС. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю проведения единых дней голосования с использованием цифровых технологий.

    По данным федеральной платформы, свой выбор онлайн сделали 3 229 420 россиян. В столице электронными бюллетенями воспользовались более 2,6 млн человек. При этом обе системы применяют разные методики учета.

    Федеральная база фиксирует исключительно дистанционное волеизъявление через интернет. Московская статистика включает как онлайн-голосование, так и результаты со специальных терминалов на участках.

    Предыдущий максимум установили в 2024 году, когда электронный формат выбрали около 3,84 млн граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования превысила 80%.

    В первые сутки выборов около 2,2 млн москвичей воспользовались электронными бюллетенями.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы.

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    20 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ

    Артамонов рассказал об атаках на ДЭГ с использованием ИИ и даркнета

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на систему дистанционного электронного голосования проводились с помощью искусственного интеллекта и мощностей, арендованных в даркнете, однако сбоев за два дня голосования не выявили, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «В нашем случае, конечно, атаки есть, но мощность защитных систем и самого ПТК ДЭГ существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателя они заметно не сказываются», – сказал Артамонов.

    По его словам, злоумышленники применяли два основных типа атак: попытки перегрузить систему большим количеством запросов и поиск уязвимостей – передает ТАСС.

    Артамонов пояснил, что для первого типа атак используются значительные вычислительные мощности, размещенные в разных странах, из-за чего установить личность и государственную принадлежность атакующих практически невозможно. Такие атаки отражаются внешними средствами защиты, блокирующими источники в реальном времени, а также благодаря более чем трехкратному запасу мощности самого программно-технического комплекса ДЭГ.

    Поиск уязвимостей, который раньше требовал высокой квалификации и длительной подготовки, в последнее время упростился благодаря искусственному интеллекту, отметил глава ТИК ДЭГ. «Однако, как показывает практика, грамотно построенная система защиты справляется и в этом случае», – подчеркнул он.

    По словам Артамонова, мощность защитных систем и самого комплекса существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателей они заметно не сказываются. За второй день голосования сбоев в работе федерального ДЭГ не зафиксировано, в комиссию поступила одна жалоба от наблюдателя и несколько обращений избирателей, по которым дали разъяснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о беспрерывной мощной атаке на московскую систему ДЭГ.

    Специалисты Общественного штаба Москвы при этом отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру голосования.

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и системы ДЭГ, по данным Артамонова, показали нулевую результативность.

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    20 сентября 2026, 00:12 • Новости дня
    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября

    Замглавы ЦИК Булаев: Первые результаты выборов станут известны 20 сентября

    ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первые итоги трехдневного голосования на выборах в Госдуму станут известны вечером 20 сентября, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    «Первые результаты выборов в Думу станут известны после завершения голосования на всех избирательных участках. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени», – приводит слова Булаева ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.

    По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.

    Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы. Московская система электронного голосования отразила масштабные кибератаки.

    Общественники сообщили о спокойном и штатном проведении выборов.

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    19 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 32,58%

    Показатель явки на выборах депутатов Госдумы достиг 32,58%

    Явка на выборах депутатов Госдумы достигла 32,58%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К двум часам дня по московскому времени участие в выборах депутатов нижней палаты парламента приняли 32,58% избирателей.

    По состоянию на 14:00 по мск показатель явки на выборах в Госдуму составил 32,58%, сообщает ЦИК.

    Официальные данные о текущей активности избирателей регулярно обновляются и публикуются на портале Центральной избирательной комиссии России. «Ход голосования по федеральному округу – 32,58%», – говорится на сайте оператора выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к полудню субботы явка на выборах достигла 31,09%. По итогам первого дня голосования этот показатель составил 29,43%.

    Накануне президент Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

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    19 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке

    Специалисты отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру ДЭГ в Москве

    Система электронного голосования в Москве подверглась мощной кибератаке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инфраструктура дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве подверглась масштабному хакерскому воздействию, однако все попытки вмешательства успешно пресекаются профильными техническими специалистами, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

    Злоумышленники продолжают попытки нарушить работу столичного ДЭГ. Воздействие осуществляется на сетевых уровнях L2, L3 и L7, что классифицируется как атаки микротиков. Технические эксперты оперативно реагируют на возникающие угрозы, сообщается на сайте Общественного штаба.

    «Специалисты принимают необходимые меры для обеспечения стабильной работы системы. На процесс голосования атаки не влияют, все голоса избирателей корректно учитываются системой», – подчеркнули в организации.

    Выборы депутатов Государственной думы и муниципальных представителей района Щукино проходят с 18 по 20 сентября. Отдать голос онлайн можно до вечера воскресенья. Традиционные избирательные участки работают все три дня.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о непрерывных ночных атаках на московскую систему электронного голосования.

    Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова назвала эти кибератаки беспрецедентно мощными.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов подтвердил нулевую результативность действий злоумышленников.

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    19 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 39,35%
    Явка на выборах в Госдуму достигла 39,35%
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18:00 мск составила 39,35%, сообщает ЦИК.

    Показатель явки избирателей на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу достиг отметки 39,35% к 18:00 по московскому времени, передает ЦИК. Соответствующая информация опубликована на официальном портале ведомства.

    «Ход голосования по федеральному округу – 39,35%», – отмечается в сообщении избирательной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 16:00 по московскому времени явка избирателей достигла отметки в 38,9%.

    В 15:06 этот показатель преодолел уровень 35,55%.

    К двум часам дня участие в выборах приняли 32,58% граждан.

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    19 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    ЦИК: Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента

    ЦИК: Врио президента Южной Осетии Камболов победил на выборах с 85,12% голосов

    ЦИК: Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов уверенно лидирует на досрочных выборах главы республики, набирая к 14:00 мск 85,12% голосов, сообщила председатель югоосетинского ЦИК Эмилия Гагиева.

    Гагиева сообщила, что временно исполняющий обязанности президента республики уверенно лидирует в гонке за высший государственный пост, передает РИА «Новости».

    «Внесенные в списки на момент окончания голосования голоса избирателей распределились следующим образом: Камболов Марат Аркадьевич – 85,12%», – заявила глава ЦИК. Эти данные актуальны на 14:00 по московскому времени.

    Центральная избирательная комиссия Южной Осетии признала досрочные выборы президента состоявшимися.

    Общая явка избирателей на момент окончания голосования превысила 73%.

    Министерство иностранных дел России отметило высокую потребность югоосетинского общества в развитии связей с Москвой.

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    19 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 31%

    ЦИК зафиксировал явку 31,09% на выборах депутатов Госдумы

    Явка на выборах в Госдуму превысила 31%
    @ Дмитрий Яковлев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К полудню более 31% избирателей приняли участие в голосовании на парламентских выборах по федеральным и одномандатным округам, сообщил ЦИК России.

    По состоянию на 12:05 по московскому времени показатель активности избирателей достиг 31,09%. Соответствующая информация следует из данных официального онлайн-табло Центральной избирательной комиссии, передает ТАСС.

    Уточняется, что данная статистика отражает общую явку граждан на выборах депутатов Госдумы. При подсчете учитываются голоса россиян, отданные как по единому федеральному, так и по одномандатным избирательным округам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее активность избирателей по всей стране превысила 30%. К полуночи первого дня явка составляла 29,75%.

    Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о введении пяти новых форматов участия в выборах.

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    19 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 35,55%
    Явка на выборах в Госдуму достигла 35,55%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К середине субботы участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы приняли более трети избирателей.

    Показатель активности избирателей на парламентских выборах в России преодолел отметку в 35,55%, следует из официальных данных на сайте ЦИК.

    Такие результаты фиксировали по состоянию на 15:06 субботы по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к двум часам дня явка избирателей достигла отметки в 32,58%.

    К полудню субботы на выборах проголосовали более 31% граждан.

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    19 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский журналист поразился уровню технологий на выборах в Одинцово

    Журналист из США Мугал отметил высокую технологичность на выборах в Одинцово

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Журналист из США Нуаман Ишфак Мугал высоко оценил уровень технологической оснащенности на выборах в подмосковном Одинцово.

    Центр общественного наблюдения в Одинцове продемонстрировал высокий уровень интеграции технологий, помогающий обеспечивать прозрачность избирательного процесса, сообщил телеканалу 360.ru участник делегации международных электоральных экспертов и наблюдателей, журналист из США Нуаман Ишфак Мугал.

    «Я поражен уровнем интеграции технологий, который здесь обеспечен. Мы уже посетили множество избирательных участков, и меня удивляет, насколько здесь все организовано», – подчеркнул журналист.

    Нуаман Ишфак Мугал также обратил внимание на возможность видеть и слышать происходящее на любом участке в режиме реального времени. По его мнению, подобные технологические решения гарантируют открытость и прозрачность выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе также высоко оценил уровень внедрения цифровых технологий на выборах в России.

    Член избирательной комиссии ДР Конго Адин Омококо Асамото заявила о планах африканских государств перенять российский опыт проведения голосования.

    Накануне американский политический комментатор Стивен Самарин прилетел в Россию для изучения организации общественного наблюдения.

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    20 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам

    Электронное голосование в столице успешно отразило серию масштабных кибернетических атак

    Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подтвердил успешное отражение массированных хакерских нападений на систему дистанционного волеизъявления избирателей.

    Платформа дистанционного участия в выборах продолжает фиксировать серьезные угрозы информационной безопасности, передает ТАСС. Специалистам удается эффективно блокировать все попытки вмешательства в процесс.

    «Система электронного голосования подвергается атакам», – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он подчеркнул, что защитные механизмы работают в штатном режиме.

    Специалисты центра мониторинга получают лишь единичные сообщения от жителей столицы о возникающих технических сложностях. В целом процесс волеизъявления граждан проходит без критических сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о непрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования. Профильные технические специалисты успешно пресекают все попытки хакерского вмешательства. Количество обращений от граждан по поводу сбоев остается минимальным.

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