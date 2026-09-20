Памфилова сообщила об успешном голосовании через спутниковую связь в НАО

Памфилова сообщила об успешном применении новых технологий на выборах, передает РИА «Новости».
По словам главы ЦИК, избиратели в Ненецком автономном округе впервые проголосовали с помощью низкоорбитальной спутниковой связи.
«Жители одного из поселений Ненецкого автономного округа смогли воспользоваться дистанционным электронным голосованием с использованием спутниковой связи нового поколения посредством передачи данных через низкоорбитальную спутниковую связь российской аэрокосмической компании «Бюро 1440»», – рассказала она в воскресенье.
Руководитель ведомства выразила благодарность партнерам за проделанную работу. Она подчеркнула, что подобная технология позволит организовать голосование в труднодоступных районах, где отсутствует доступ к интернету. Процесс прошел без сбоев, и местные жители остались довольны результатом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о тестировании спутникового дистанционного электронного голосования в Ненецком автономном округе.
Летом компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту вторую партию отечественных аппаратов связи.
Всего на выборах в различных регионах России дистанционно проголосовали более двух миллионов человек.