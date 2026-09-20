Собянин назвал атаку БПЛА неудавшейся попыткой срыва выборов

Tекст: Елизавета Шишкова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попытки сорвать выборы с помощью массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом он написал в Max.

«Беспрецедентная атака БПЛА явно была спланирована с целью срыва выборов», – отметил градоначальник. При этом он подчеркнул, что противнику не удалось достичь поставленной цели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированной атаки силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. вражеских беспилотников.

К утру воскресенья число уничтоженных на подлете к столице аппаратов выросло до 76 штук.

В июле текущего года военные нейтрализовали свыше 200 запущенных в сторону Московского региона дронов.