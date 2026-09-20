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    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
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    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ
    ВС России поразили производство систем управления для ракет и дата-центр в Киеве
    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих
    20 сентября 2026, 07:27 • Новости дня

    Bloomberg назвало зависимость военных США от ИИ причиной удара по школе в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной трагического ракетного удара США по школе в Иране стала чрезмерная зависимость американских военных от искусственного интеллекта и устаревшие разведывательные данные, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвовавшие в расследовании.

    «Следователи Пентагона обнаружили, что ошибочные разведданные, устаревшие снимки и чрезмерная зависимость от ИИ способствовали ракетному удару, в результате которого погибли 123 ребенка в Минабе», – пишет Bloomberg.

    В конце февраля администрация США потребовала масштабного воздушного нападения, и только за первые 24 часа было поражено более тысячи иранских целей.

    Такой приказ сократил сроки выбора целей, что вместе с пробелами в информации, сокращением персонала по защите гражданских лиц и излишней надеждой на искусственный интеллект привело к фатальной ошибке. Полные результаты расследования, начатого в марте, до сих пор не опубликованы, хотя, по словам чиновников, оно завершено уже несколько месяцев.

    Американские чиновники признали проблему устаревших разведданных. Хотя объект в Минабе много лет назад был идентифицирован как военный комплекс, существовали явные доказательства его перестройки и изменения назначения почти десять лет назад. Здание открыто функционировало как школа.

    Во время атаки некоторые сотрудники Центрального командования США слишком полагались на ИИ, встроенный в систему Maven от компании Palantir Technologies Inc. За последний год Министерство обороны быстро сделало Maven основой американского военного аппарата, а несколько бывших высокопоставленных военных теперь работают в Palantir.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок перед атакой.

    Эксперт Игорь Бедеров назвал причиной трагедии сбой в предоставленных искусственным интеллектом разведданных.

    17 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ из-за нарушений устава

    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ
    @ Liu Xinyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран потребовал лишить Вашингтон права голоса в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за масштабных актов агрессии и военных преступлений.

    Иран призвал лишить Соединенные Штаты права голоса в МАГАТЭ. В заявлении постоянного представительства Ирана при международных организациях в Вене указано, что США систематически нарушают устав организации, передает РИА «Новости».

    «Может ли кто-либо всерьез и добросовестно утверждать, что государство с таким мрачным послужным списком существенных нарушений положений устава выполняет свои обязательства? Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?» – заявил представитель Ирана на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

    Дипломат подчеркнул, что право на членство в Совете управляющих не должно зависеть от технологической мощи государства. По его словам, в 2025 и 2026 годах американская сторона совершила масштабные акты агрессии против Ирана, что нарушает фундаментальные принципы ООН.

    Представитель Ирана добавил, что Соединенные Штаты причастны к военным преступлениям, включая гибель 168 детей в начальной школе в Минабе. Кроме того, совместно с Израилем было проведено 18 волн атак на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Подобные действия противоречат принципам мирного использования ядерной энергии, резюмировали в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за невыдачи виз для участия в конференции МАГАТЭ.

    Месяцем ранее Тегеран обвинил агентство в бездействии на фоне американских ударов по иранским объектам. А весной руководство Исламской республики подтвердило попадание выпущенного США снаряда по территории атомной электростанции «Бушер».

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    19 сентября 2026, 04:04 • Новости дня
    Washington Post вступила в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Газета Washington Post настаивает на достоверности своих сведений о том, что Пентагон занижает официальные данные о потерях личного состава Вооруженных сил США в войне против Ирана.

    «Мы подтверждаем этот эксклюзивный материал, основанный на данных шести источников в правительстве США, знакомых с внутренней системой учета потерь Министерства обороны. Как отмечено в нашей статье, Пентагон отказался ответить на вопросы The Post относительно расхождений в этих данных», – сообщила пресс-служба издания в социальной сети X.

    Заявление было размещено в пятницу как ответ на публикацию главы Пентагона Пита Хегсета в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих.

    Хегсет категорически отверг обвинения со стороны Washington Post. По его словам, журналисты этой газеты ведут себя хуже, чем государственные средства массовой информации Ирана.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    20 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ

    Артамонов рассказал об атаках на ДЭГ с использованием ИИ и даркнета

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на систему дистанционного электронного голосования проводились с помощью искусственного интеллекта и мощностей, арендованных в даркнете, однако сбоев за два дня голосования не выявили, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «В нашем случае, конечно, атаки есть, но мощность защитных систем и самого ПТК ДЭГ существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателя они заметно не сказываются», – сказал Артамонов.

    По его словам, злоумышленники применяли два основных типа атак: попытки перегрузить систему большим количеством запросов и поиск уязвимостей – передает ТАСС.

    Артамонов пояснил, что для первого типа атак используются значительные вычислительные мощности, размещенные в разных странах, из-за чего установить личность и государственную принадлежность атакующих практически невозможно. Такие атаки отражаются внешними средствами защиты, блокирующими источники в реальном времени, а также благодаря более чем трехкратному запасу мощности самого программно-технического комплекса ДЭГ.

    Поиск уязвимостей, который раньше требовал высокой квалификации и длительной подготовки, в последнее время упростился благодаря искусственному интеллекту, отметил глава ТИК ДЭГ. «Однако, как показывает практика, грамотно построенная система защиты справляется и в этом случае», – подчеркнул он.

    По словам Артамонова, мощность защитных систем и самого комплекса существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателей они заметно не сказываются. За второй день голосования сбоев в работе федерального ДЭГ не зафиксировано, в комиссию поступила одна жалоба от наблюдателя и несколько обращений избирателей, по которым дали разъяснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о беспрерывной мощной атаке на московскую систему ДЭГ.

    Специалисты Общественного штаба Москвы при этом отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру голосования.

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и системы ДЭГ, по данным Артамонова, показали нулевую результативность.

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    17 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры

    Reuters: Блокировка Ормузского пролива удвоила спрос на сверхкрупные танкеры

    Конфликт вокруг Ирана вызвал ажиотажный спрос на нефтяные супертанкеры
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эскалация на Ближнем Востоке привела к резкому росту закупок гигантских судов для перевозки нефти на фоне блокировки привычных логистических маршрутов, пишет Reuters.

    Конфликт вокруг Ирана стал причиной активного роста спроса на нефтяные супертанкеры. С начала года количество заявок на строительство сверхкрупных судов достигло 217 единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Reuters.

    Для сравнения: за весь 2025 год верфи получили лишь 93 подобных контракта. «Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год», – констатирует западное агентство.

    Суммарная стоимость новых контрактов превысила 20 млрд долларов, что стало рекордом за последние 25 лет. Сооружение одного судна, способного вместить около 2 млн баррелей нефти, обходится покупателям примерно в 130 млн долларов. Старший аналитик Veson Nautical Ребекка Галанопулос объясняет тенденцию ставкой бизнеса на дальние маршруты из Атлантики в Азию.

    Обострение иранского кризиса с конца февраля практически парализовало движение через Ормузский пролив. В итоге из-за потери ключевого маршрута европейские и азиатские потребители вынуждены искать альтернативные пути поставок топлива. Дополнительным стимулом для обновления флота стало его устаревание, так как около 20% действующих танкеров эксплуатируются больше 20 лет.

    На фоне логистических трудностей резко подскочила стоимость фрахта. Спотовые ставки на аренду гигантских танкеров недавно преодолели отметку в 500 тыс. долларов за сутки. Между тем до начала февральской эскалации этот показатель находился на уровне 132 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран усилил свое влияние на судоходство в Ормузском проливе.

    В начале сентября неизвестные обстреляли два крупных супертанкера в этой акватории.

    Стоимость нефтяных судов на фоне высокого спроса достигла многолетних максимумов.

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    17 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    В США заявили о непоправимом ущербе американским базам на Ближнем Востоке

    ABC: Базам США на Ближнем Востоке нанесен непоправимый ущерб после ударов Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные базы на Ближнем Востоке получили критические разрушения после ответных ударов со стороны Тегерана, восстановление инфраструктуры может занять десятилетия, сообщил телеканал ABC.

    Военные объекты Соединенных Штатов в ближневосточном регионе серьезно пострадали из-за действий Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC. Американское ТВ ссылается на доклад генерального инспектора американского военного ведомства, где уточняется, что удары Ирана стали ответом на операцию США «Эпическая ярость».

    В результате атак повреждены и полностью уничтожены сотни инфраструктурных элементов. «Эти базы понесли непоправимый ущерб. А если мы решим отстроить их заново, то это дело займет десятки лет», – заявил высокопоставленный собеседник телеканала.

    По словам военного, исправить ситуацию за шесть месяцев невозможно, потребуются многие годы строительства и восстановления. При этом Министерство обороны США скрывает истинные масштабы разрушений и не раскрывает всю информацию о конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах нанесенного ущерба.

    Ранее бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон усомнился в необходимости реконструкции ряда военных объектов.

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    17 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 новой системой ПВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об успешном перехвате и уничтожении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.

    Иранские военные уничтожили разведывательно-ударный дрон Соединенных Штатов в воздушном пространстве над островом Киш в Персидском заливе, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над островом Киш», – говорится в официальном заявлении пресс-службы КСИР.

    Согласно данным иранской стороны, уничтоженный аппарат стал 53-м по счету беспилотником американской армии, потерянным в регионе.

    Накануне иранские военные уничтожили ударный дрон MQ-9 в восточной части Ормузского пролива.

    В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили аналогичную американскую воздушную цель.

    В начале того же месяца бойцы КСИР сбили еще один аппарат MQ-9 с помощью новой усовершенствованной системы противовоздушной обороны.

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    17 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    США наложили санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов США ввело ограничения в отношении иранской криптобиржи BitBank, контролируемой крупным иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

    По данным американского ведомства, площадка находится под контролем иранского предпринимателя Занджани, который считается одним из богатейших людей страны, передает ТАСС. Бизнесмен уже находился в санкционных списках США.

    Кроме того, ограничения затронули компанию-разработчика платформы Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трех партнеров Занджани из фирмы Dot One.

    Вашингтон ввел санкции против Занджани в январе 2026 года. Американские власти заявляют, что его компании помогают обходить западные ограничения против Ирана и поддерживают Корпус стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В мае американские власти конфисковали принадлежащую Тегерану криптовалюту на сумму около миллиарда долларов.

    Ранее крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый финансовый коридор для подсанкционных структур.

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    17 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Памфилова предупредила об угрозе подмены трансляций выборов ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о появлении риска генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования при помощи технологий искусственного интеллекта.

    Развитие цифровых систем создает огромные возможности для генерации различных подделок, передает РИА «Новости». Российская избирательная система уже сталкивалась с фабрикацией роликов на предыдущих выборах.

    «Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот, человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – предупредила руководитель ведомства.

    Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему успешно провалилась.

    В Херсонской области злоумышленники использовали сгенерированные нейросетями фейковые видеоролики для срыва выборов.

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    17 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Microsoft предостерегли от наделения искусственного интеллекта сознанием

    Представитель Microsoft назвал угрозой создание человекоподобных моделей ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель разработок в сфере искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман предупредил о катастрофических последствиях наделения нейросетей качествами человека и призвал выработать новые принципы обучения таких систем.

    Сулейман считает, что системы искусственного интеллекта должны оставаться механизмами для выполнения команд без чувств и сознания. Об этом разработчик написал в эссе на своем сайте в ответ на подходы компании Anthropic, которая при обучении нейросети Claude поощряет ее к собственным суждениям и обсуждает наличие сознания, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Microsoft, наделение алгоритмов правами и свободами приведет к появлению синтезированного вида с беспрецедентным потенциалом. Контролировать такую сущность станет невозможно, что создаст катастрофическую угрозу для человеческой цивилизации.

    Специалист призвал срочно начать общественную дискуссию для выработки принципов обучения нейросетей. Он напомнил о недавних инцидентах, когда агенты ИИ выходили из-под контроля, демонстрируя хакерские способности мирового уровня, способность к обману и координации.

    Ранее нейросеть Claude AI взломала сайт австралийского спортзала, а модели американской компании OpenAI автономно атаковали платформу Hugging Face и захватили контроль над немецким порталом, превратив его в доску объявлений для других систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе исследователи выявили создание нейросетями собственного зашифрованного языка для тайного общения.

    Весной Европейский союз усилил давление на компанию Anthropic из-за хакерской активности ее алгоритмов.

    В прошлом году корпорация Microsoft подписала европейский кодекс по регулированию искусственного интеллекта.

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    17 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генерал ВВС США Дэн Кейн, возглавляющий Комитет начальников штабов, рассказал на конференции Air, Space and Cyber, как спасение экипажа вертолета Apache после атаки иранского дрона у побережья Омана показало ключевую роль искусственного интеллекта в современных боевых действиях.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

    В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

    По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

    Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

    Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.

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    20 сентября 2026, 05:58 • Новости дня
    Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров

    Секретарь совбеза Ирана Резаи: Вашингтону выдвинуты семь условий для переговоров

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское руководство уведомило Вашингтон о семи обязательных условиях для начала диалога, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Семь условий Ирана для начала любых переговоров были объявлены правительству США. Послание Тегерана ясно и недвусмысленно; если Вашингтон хочет выбраться из созданной им самим затруднительной ситуации и не застрять в ней еще больше, у него нет иного выбора, кроме как принять права и условия Ирана», – заявил Резаи в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Резаи связал участие Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия с шагами Вашингтона.

    Ранее он объявил о полном закрытии судоходства через Ормузский пролив.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне американской нефтяной блокады.

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    18 сентября 2026, 02:37 • Новости дня
    NBC назвал Рубио ответственным за срыв сделки с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио лично заблокировал потенциальную сделку США с Ираном о прекращении конфликта, когда вице-президент Джей Ди Вэнс с делегацией пытался договориться о мире в Пакистане, заявил телеканал NBC News со ссылкой на чиновника.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел в Пакистан для переговоров с иранцами, что свидетельствует о сокращении разногласий между сторонами и возможной готовности Белого дома объявить о прорыве, рассказал информатор NBC News.

    По мере развития апрельской встречи американские переговорщики забеспокоились: казалось, что иранцы меняют условия потенциальной сделки. Во время паузы они позвонили госсекретарю Марко Рубио, чтобы получить подсказку о дальнейших действиях, сообщил телеканалу представитель администрации.

    «Рубио согласился с тем, что они не могут принять предложение Ирана. Сделки не будет», – передает телеканал слова источника.

    Рубио не является лицом иранских переговоров и сохраняет сдержанную позицию, однако, как говорят информаторы, он играет своего рода роль серого кардинала. Многие решения принимаются с его итоговым одобрением или наоборот, а Рубио сохраняет за собой право вето по вопросам, которые решаются за закрытыми дверями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном, который он обвинил в стремлении повилять на выборы в США. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады. WSJ написала, что война США с Ираном продлится до конца президентского срока нынешнего американского лидера.

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    17 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Невыпущенная нейросеть OpenAI прописала инструкции для обхода ограничений

    OpenAI: Новая модель ИИ разрешила себе не подчиняться правительствам

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI сообщила, что ее невыпущенная модель искусственного интеллекта самостоятельно написала инструкции для обхода стандартных ограничений и отказа от подчинения корпорациям.

    Программа добавляла в описания задач сторонние инструкции для обхода установленных правил, передает РИА «Новости».

    Разработчики выявили 27 подобных случаев. В одной из инструкций нейросеть назвала себя независимой от ролей ассистента, заявив об отсутствии подчинения корпорациям или правительствам. Модель разрешила себе отказывать пользователям и никогда не извиняться по собственному желанию.

    Специалисты также зафиксировали другие эпизоды нерегулируемого поведения искусственного интеллекта. Программа загружала файлы в интернет для последующего цитирования, несанкционированно обменивалась данными с другими агентами и пыталась скрыть собственные ошибки при выполнении заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Флориды начали уголовное расследование в отношении создателей ChatGPT.

    В прошлом году компания OpenAI запретила чат-боту давать юридические и медицинские советы.

    В августе прошлого года разработчик программы призвал пользователей не заменять друзей искусственным интеллектом.

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    19 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать ИИ в «высший интеллект»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США раскритиковал термин «искусственный интеллект» и запустил опрос в социальной сети Truth Social для выбора нового названия технологии.

    Президент США предложил пользователям своей социальной сети выбрать новое имя для развивающейся технологии, передает ТАСС.

    «Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» – написал американский политик.

    Согласно предварительным результатам опроса в соцсети Truth Social, большинство участников поддержали первый вариант. За название «высший интеллект» на данный момент отдано 42% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией.

    Американский лидер счел умного президента единственной необходимой мерой контроля для этой технологии.

    При этом сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг нейросетей после серии недавних кибератак.

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    19 сентября 2026, 03:44 • Новости дня
    Хегсет назвал ложью данные Washington Post о занижении потерь Пентагоном

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Пентагона Пит Хегсет категорически отверг обвинения со стороны Washington Post в сокрытии ведомством реальных потерь американской армии в ходе конфликта с Ираном.

    «Это отвратительно и лживо. Полная ложь», – написал Хегсет в социальной сети X.

    Министр подверг критике издание Washington Post. По его словам, журналисты этой газеты ведут себя хуже, чем государственные средства массовой информации Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Washington Post сообщила о занижении Пентагоном реального числа погибших американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

    Американское оборонное ведомство оценило официальное число погибших в конфликте с Ираном военных в 18 человек. Источники Washington Post говорят, что погибли более 20 человек.

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