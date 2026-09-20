Один из истребителей F-35 сломался при переброске из США в Финляндию

Tекст: Антон Антонов

Первые два истребителя из партии, заказанной Финляндией, прибыли на авиабазу в финской Лапландии в пятницу, хотя всего ожидалось три самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

По данным телерадиокомпании, третий F-35 остался на Азорских островах: система обнаружения неисправностей при запуске сообщила о возможной поломке.

Пуустинен рассказал, что специалисты пытались устранить неполадку на месте, однако стало ясно, что это задержит вылет всего звена. В итоге двигатель заглушили, а самолет оставили на Азорских островах.

По словам Пуустинена, речь идет о сбое в системе авионики. Необходимые запчасти уже доставляются на острова, а сам истребитель отправится в Финляндию со следующей партией самолетов, перебрасываемых из США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые два истребителя F-35 прибыли на базу финских ВВС в Рованиеми 18 сентября.

Изначально Финляндия получала американские истребители пятого поколения досрочно для их скорейшего ввода в строй.

Ранее партия из пяти истребителей F-35 прибыла на аэродром в польском Ласке.