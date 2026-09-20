Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров

Эксперт: Избиратели в России ответили на внешнее давление не словами, а делом

Эксперт Корякин: Выборы – сигнал россиян внешним силам, пытавшимся помешать голосованию

Tекст: Андрей Резчиков

«Попытки противника сорвать голосование – от физического террора до кибервойны и информационных вбросов – не достигли цели. Эффективность этих атак оказалась низкой», – отметил политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

Собеседник пояснил, что избирательная система России глубоко эшелонирована: она включает в себя разветвленную организационную работу комиссий, систему наблюдения от партий, Общественной палаты и независимых общественных структур.

«Все это обеспечивает легитимность, прозрачность и доверие к процессу. Отдельные инциденты – убийство председателя УИК Елены Астаниной в Запорожской области, атаки БПЛА в Херсонской области, а также повреждение оптоволоконной линии на Дальнем Востоке , отраженные DDoS-атаки на ДЭГ в Москве – безусловно, трагичны и бессмысленны, но повлиять на волеизъявление они не смогли», – подчеркнул спикер.

Корякин считает, что сильнее страха оказалась продуманность системы. «В зонах риска – Севастополе, прифронтовых регионах – было организовано досрочное голосование, что сняло пиковые нагрузки и обеспечило безопасность. В Севастополе досрочно проголосовали более 134 тыс. человек, включая военных и тех, кто заранее оформил голосование на дому. От дворового голосования и выездных комиссий там сознательно отказались, чтобы избежать ненужных инцидентов. Каждый выбирал удобный формат, и это подтверждает доверие к системе, а также обеспечивает легитимность процесса», – рассказал политолог.

Эксперт особо отметил приподнятый и праздничный настрой избирателей. «Это и традиция, уходящая корнями в советское время, когда выборы воспринимались как значимое событие, и консолидация общества перед внешней угрозой. Россия в трудные моменты всегда сплачивается – это исторический факт», – акцентировал спикер.

При этом особого внимания заслуживает работа избирательных комиссий: в Севастополе, например, по участкам ездили ростовые куклы-дельфины, символ города, избиратели с удовольствием с ними фотографировались.

«В центр общественного наблюдения поступали сообщения о молодоженах, пришедших на участок. Их поздравляли другие избиратели и члены комиссии. Никто их не заставлял, они пришли сами, для них это значимый день. Выборы – это особый день, который стоит использовать и для волеизъявления, и как памятное событие», – считает Корякин.

По его словам, кто-то в эти дни испытывает гордость за страну, кто-то – ощущение выполненного долга, но «сам факт, что выборы проходят, тогда как на Украине они не проводятся, – значимый элемент разницы между двумя системами». «Несмотря на всю сложность ситуации, избирательный процесс идет в установленные сроки и в установленном порядке. Это обеспечивает вовлечение граждан и доверие. Для многих это дает чувство гордости за страну», – подчеркнул политолог.

Кроме того, эти выборы – сигнал для внешних сил, пытавшихся помешать голосованию. «Сам факт, что выборы состоялись, показывает: наша машина работает вне зависимости от внешних обстоятельств. Граждане понимают важность своего голоса и участвуют в процессе, где бы они ни находились – на Дальнем Востоке, в Крыму, Белгороде или Петербурге. Разница в активности есть, но она не принципиальна. Люди идут и голосуют. Россия ответила на давление не словами, а делом», – резюмировал эксперт.

Второй день голосования на выборах в Госдуму и региональных кампаниях сопровождался активным участием избирателей, организацией мероприятий на избирательных участках, работой систем общественного наблюдения и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По данным Центризбиркома, явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18:00 мск составила 39,35%. Показатель явки на федеральной платформе ДЭГ достиг 80% от числа зарегистрированных участников.