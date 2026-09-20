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    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ
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    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих
    20 сентября 2026, 03:57 • Новости дня

    Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

    Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Турция ведет с США переговоры о снятии санкций CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») и урегулировании ситуации вокруг российских комплексов С-400, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

    Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

    Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы

    В порту Одессы дроны ВС России поразили сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по транспортным судам, которые доставляли вооружение и боеприпасы для украинских войск на территорию одесского морского узла.

    Операторы ударных беспилотников ВС России успешно атаковали транспортные суда, перевозившие снабжение для украинской армии. Главными целями в порту Одессы стали сухогруз и танкер, прибывшие на разгрузку, сообщает Минобороны.

    Уничтоженные корабли задействовали для морской доставки военных грузов. В результате точечной работы аппаратов типа «Герань» транспортные средства сгорели вместе с находившимся на борту вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три транспортных судна под Одессой. Днем ранее дроны «Герань-4 Сикер» отработали по трем сухогрузам в порту Черноморск.

    А в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли новые удары по логистическим центрам украинской армии.

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    19 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Фидан: Турция направила России и Украине предложение по вывозу зерна

    Анкара направила России и Украине предложение по вывозу зерна

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие власти передали Москве и Киеву предложение по безопасному вывозу зерна из акватории Черного моря и в настоящий момент ожидают ответа сторон, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Турция направила России и Украине новую инициативу по обеспечению безопасного экспорта зерна из Черноморского региона, передает РИА «Новости». В настоящее время Анкара ожидает реакции Москвы и Киева на предложенный механизм.

    «Мы направили обеим сторонам предложение и ждем ответа. Первый приоритет – вывоз зерна из Черного моря. В отличие от энергетики, зерно является товаром, который продают обе страны», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью турецкому каналу NTV.

    Глава турецкого дипломатического ведомства отметил, что на данном этапе сложно рассчитывать на подписание соглашения, которое даст долгосрочный результат.

    По мнению министра, участникам конфликта необходимо осознать его разрушительность и принять решение о поиске приемлемой точки для прекращения взаимного уничтожения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

    В середине сентября турецкая сторона активизировала усилия по обеспечению безопасности черноморского судоходства. Тогда глава МИД Турции Хакан Фидан назвал текущее противостояние стран войной на уничтожение.

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    20 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    ВС России поразили производство систем управления для ракет и дата-центр в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные поразили в Киеве завод по производству систем управления ракетами и дата-центр, обеспечивавший передачу разведданных, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам в Киеве, сообщило Минобороны в Max. Целями стали предприятия военной инфраструктуры и связи.

    В результате атаки поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Завод занимается производством систем управления для украинских ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

    Кроме того, удар пришелся по дата-центру «Би-мобаил». Этот объект обеспечивал хранение и передачу разведывательных данных, а также работу сетевого оборудования в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил роль подобных объектов в обработке разведывательной информации.

    В июле армия России атаковала производящий системы управления для ракет завод «Радионикс».

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    19 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Резервуар с топливом Aramco загорелся у аэропорта Эр-Рияда

    Пожар на топливном складе Aramco вызвал сбои в работе аэропорта Эр-Рияда

    Tекст: Мария Иванова

    В районе международного аэропорта Эр-Рияда вспыхнул крупный пожар на нефтяном резервуаре компании Aramco, что привело к задержке рейсов.

    Сильный пожар начался на топливном складе неподалеку от международного аэропорта имени Короля Халеда на северо-востоке столицы Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Над районом авиаузла поднимаются клубы густого черного дыма и видны языки пламени. Возгорание произошло на одном из резервуаров саудовской нефтяной компании Aramco.

    Происшествие привело к сбоям в авиасообщении. Из-за пожара задержано и отменено несколько рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак.

    Днем ранее йеменские хуситы нанесли удары по стратегическим объектам компании Aramco.

    До этого повстанцы атаковали беспилотниками саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    19 сентября 2026, 16:37 • Новости дня
    В Иране казнили шпиона за передачу военных секретов «Моссаду»

    В Иране повесили мужчину за передачу «Моссаду» данных о военных объектах

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране казнили местного жителя Хосейна Педарана, которого обвинили в передаче израильской разведке «Моссад» данных о военных объектах в провинции Исфахан.

    Иранские власти привели в исполнение смертный приговор мужчине, признанному виновным в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

    «Хосейн Педаран, сын Хамида-Резы, предоставивший «Моссаду» информацию о чувствительных военных объектах страны в провинции Исфахан, был арестован и осужден за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом. После проведения предусмотренных законом процедур и подтверждения приговора верховным судом страны он понес заслуженное наказание за свои деяния и был повешен на виселице правосудия», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. В ответ иранская сторона предприняла собственные атаки. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Ирана казнили двух человек за передачу секретных данных израильской разведке.

    Месяцем ранее в Исламской Республике повесили участника массовых беспорядков за связи со спецслужбами Израиля.

    В январе суд привел в исполнение смертный приговор передавшему секретные сведения за цифровую валюту гражданину.

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    19 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    США решили трансформировать армию Армении через программы содействия

    США пообещали вложить весь потенциал в трансформацию армии Армении

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис пообещал поддержать масштабные реформы и вложить значительные ресурсы в модернизацию армянских вооруженных сил.

    Двусторонние оборонные консультации между Ереваном и Вашингтоном состоялись 18 сентября в армянском военном ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе встречи участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению военного сотрудничества двух государств.

    «США продолжат поддерживать оборонные реформы, проводимые в Армении, вкладывая весь потенциал своих консультативных программ, обмена опытом и программ содействия по другим направлениям в осуществляемые в этих рамках процессы трансформации армии», – подчеркнул Эндрю Лумис.

    Участники переговоров также подвели итоги совместных проектов, реализованных за последние годы. По завершении мероприятия представители двух стран подписали официальный протокол о достигнутых договоренностях и перспективах будущего взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Ереван и Вашингтон договорились о совместной подготовке военных кадров.

    В июне на территории армянского учебного центра «Зар» стартовали миротворческие маневры Eagle Partner-2026 с участием американских солдат.

    В 2024 году в Министерстве обороны Армении появился официальный представитель армии США.

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    19 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Армия России начала зачистку освобожденного Комиссарово в Харьковской области

    Силы группировки «Север» начали зачистку Комиссарово в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» приступили к тщательной проверке зданий и прилегающих территорий недавно взятого под контроль населенного пункта Комиссарово в Харьковской области.

    Бойцы группировки «Север» ВС России начали зачистку территории в недавно освобожденном селе Комиссарово Харьковской области. До этого Минобороны сообщало о сжатии кольца окружения и расширении внешней зоны контроля на северо-востоке региона. Также под контроль российской армии перешел населенный пункт Лошаково.

    «Закрепившись в селе, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории», – сообщили РИА «Новости» в министерстве обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово.

    За два дня до этого российские военные пресекли попытки противника прорваться из окружения в Харьковской области. В середине месяца бойцы установили контроль над Ольховаткой.

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    19 сентября 2026, 13:52 • Новости дня
    В Эр-Рияде и провинции Аль-Хардж прозвучали взрывы

    Al Araby: В столице Саудовской Аравии прогремели взрывы

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, аналогичные инциденты зафиксированы в соседней провинции Аль-Хардж.

    Несколько мощных хлопков прозвучало в столице Саудовской Аравии после предупреждения о воздушной угрозе, передает РИА «Новости».

    Взрывы зафиксированы в провинции Эр-Рияд впервые с начала противостояния с мятежниками-хуситами в середине июля. Кроме того, аналогичные инциденты произошли в соседней провинции Аль-Хардж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саудовской Аравии из-за дефицита ракет-перехватчиков запросили военную помощь у союзников.

    Президент США по просьбе Эр-Рияда отказался наносить удары по йеменским хуситам.

    В конце августа королевство допустило возобновление масштабных боевых действий против мятежников.

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    19 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Десантники ВС России сорвали ротацию и снабжение ВСУ в Запорожской области

    Дроны ВС России оставили части ВСУ в Запорожской области без провизии и ротации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экипажи беспилотников Воздушно-десантных войск успешно пресекли попытку смены личного состава и доставку продуктов питания неприятелю на запорожском направлении.

    Военнослужащие новороссийского соединения Воздушно-десантных войск успешно задействовали беспилотную авиацию для выполнения боевых задач на запорожском направлении, сообщает Минобороны. Бойцы применили ударные дроны против вражеских сил.

    В результате действий расчетов беспилотников была сорвана ротация подразделений противника. Одновременно с этим десантники пресекли попытки подвоза провизии неприятелю на территории Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября новороссийские десантники взяли под контроль пути снабжения украинских войск около Орехова.

    Месяцем ранее операторы беспилотников группировки «Восток» сорвали подвоз материальных средств на передовые позиции противника. А в июле расчет дрона «Ланцет» уничтожил вражеский транспорт в тыловом районе Запорожской области.

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    19 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Памфилова похвалила отразившую масштабную атаку беспилотников систему ПВО

    Памфилова высоко оценила работу уничтожившей 344 беспилотника системы ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила благодарность российским военным за успешное уничтожение более трехсот вражеских дронов в течение минувшей ночи.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила надежность российских защитников неба, пишет ТАСС. Массированный налет дронов ВСУ в ночь на субботу затронул сразу несколько субъектов страны, включая Московскую и Ленинградскую области.

    «Пока мы с вами работали, в ночь на Россию было выпущено 344 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Хорошо, что у нас очень мощная противовоздушная оборона», – сказала Памфилова в информационном центре комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны уничтожили 344 вражеских беспилотника над 15 регионами страны.

    Неделей ранее украинский дрон ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области. До этого отечественные военные перехватили 389 летательных аппаратов над территорией России и акваториями трех морей.

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    19 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    Беспилотники «Герань» уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ

    Дроны «Герань» поразили военные объекты в Харьковской и Николаевской областях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» уничтожили две радиолокационные станции в Харьковской области и командный пункт на аэродроме в Николаевской области.

    Российские беспилотники успешно поразили две радиолокационные станции 35Д6 и П-18 на территории Харьковской области, сообщает Минобороны.

    «На этот раз от «Гераней» не спрятались две радиолокационные станции 35Д6 и П-18 в Харьковской области, а в Николаевской области – стартовый командный пункт противника на аэродроме Вознесенск», – прокомментировали работу ВС России в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские войска ударили беспилотником «Герань-4 сикер» по логистическому центру в Киевской области.

    Ранее армия России уничтожила склады с дронами в Харьковской области. До этого ударные беспилотники поразили газоперерабатывающую установку в этом же регионе.

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    19 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Взрыв на оружейном складе в Сирии унес жизни 11 солдат

    Минобороны Сирии сообщило о гибели 11 солдат при взрыве склада

    Tекст: Мария Иванова

    В сирийском городе Дейр-эз-Зор в результате взрыва на складе боеприпасов погибли 11 военнослужащих, еще девять человек получили ранения.

    Одиннадцать военнослужащих погибли в результате взрыва на оружейном складе в сирийском Дейр-эз-Зоре, передает ТАСС.

    В заявлении Минобороны переходного правительства республики говорится, что тела погибших солдат извлекли спасатели при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш.

    «Тела 11 погибших солдат были извлечены спасателями при разборе завалов рухнувшего строения в районе Айяш на западе города, где хранились боеприпасы», – сказано в сообщении ведомства. Еще девять человек получили ранения и были госпитализированы.

    Инцидент произошел в пятницу вечером, после чего территория военного объекта была оцеплена. Местная администрация сообщила, что в настоящее время ведется расследование для установления причин и всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября жертвами детонации на складе боеприпасов в сирийском городе Сармада стали 14 человек.

    В июле взрыв мины около военного аэродрома в провинции Хомс унес жизни пяти человек.

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    19 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов

    Анкара допустила задействование Мекканского оборонного альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Хакан Фидан не исключил возникновения военных нужд у участников нового оборонного пакта на фоне постоянных ударов хуситов по саудовской инфраструктуре.

    Турецкое дипломатическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации вокруг обстрелов территории Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    В эфире канала NTV глава министерства прокомментировал перспективы активации недавно созданного объединения.

    «Возможно, возникнут военные потребности – мы следим за ситуацией», – заявил руководитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов о будущем союза.

    Ранее дипломат подчеркивал открытость Мекканского альянса для других государств Ближнего Востока и прогнозировал рост его влияния. Оборонное соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном было подписано в августе 2026 года. Этот документ гарантирует совместные действия стран при возникновении угрозы для одной из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Власти Эр-Рияда запросили у союзников ракеты-перехватчики для отражения атак йеменских хуситов.

    Исламабад направил Тегерану предупреждение с требованием обуздать эту группировку.

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