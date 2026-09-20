Турция заявила о «креативных идеях» по переговорам с США о С-400

Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах с США по С-400 и санкциям

Tекст: Антон Антонов

«Как вы знаете, санкции CAATSA являются для нас препятствием, особенно для наших позиций в оборонной промышленности. Мы пытаемся их преодолеть. Также есть определенные креативные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого», – сказал Фидан в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что стороны пытаются реализовать некоторые решения на основе взаимной доброй воли, выразив надежду на позитивные шаги в этом направлении в ближайшее время, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил, что Анкара прорабатывает варианты передачи С-400 третьим странам ради возвращения в американскую программу истребителей.

Власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.

