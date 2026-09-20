Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками

Согласно тексту методических рекомендаций, педагогу следует заранее объяснить ученикам допустимые и недопустимые способы применения ИИ в учебе, возможные риски и правила информационной безопасности, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, какие направления использования нейросетей учитель может транслировать школьникам: составление планов, самопроверка, получение дополнительных объяснений и подготовка черновых материалов.
При этом в документе подчеркивается, что недопустимо выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за самостоятельную работу, если задание предполагало личное выполнение.
Школьникам также запрещается передавать искусственному интеллекту конфиденциальную информацию и игнорировать требования учителя по использованию ИИ в конкретных заданиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал учителей давать школьникам задания, невыполнимые для искусственного интеллекта.
Минпросвещения сообщило об усилении изучения ИИ в российских школах с началом нового учебного года.
Министр просвещения Сергей Кравцов ранее возложил ответственность за списывание домашних заданий с помощью нейросетей на родителей школьников.