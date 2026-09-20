  • Новость часаСобянин: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву
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    Евросоюз придумал способ сделать Украину Канадой
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    Памфилова заявила о явке более 45% на выборах в России
    Система электронного голосования в Москве подверглась масштабным атакам
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ
    ВС России поразили производство систем управления для ракет и дата-центр в Киеве
    У посольства России в Ереване с девяти утра выстроилась огромная очередь голосующих
    20 сентября 2026, 01:54 • Новости дня

    Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками

    Минпросвещения подготовило рекомендации по использованию ИИ школьниками

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России подготовило методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта школьниками, разработав правила применения нейросетей учениками.

    Согласно тексту методических рекомендаций, педагогу следует заранее объяснить ученикам допустимые и недопустимые способы применения ИИ в учебе, возможные риски и правила информационной безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, какие направления использования нейросетей учитель может транслировать школьникам: составление планов, самопроверка, получение дополнительных объяснений и подготовка черновых материалов.

    При этом в документе подчеркивается, что недопустимо выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию или проект за самостоятельную работу, если задание предполагало личное выполнение.

    Школьникам также запрещается передавать искусственному интеллекту конфиденциальную информацию и игнорировать требования учителя по использованию ИИ в конкретных заданиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал учителей давать школьникам задания, невыполнимые для искусственного интеллекта.

    Минпросвещения сообщило об усилении изучения ИИ в российских школах с началом нового учебного года.

    Министр просвещения Сергей Кравцов ранее возложил ответственность за списывание домашних заданий с помощью нейросетей на родителей школьников.

    17 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское Министерство просвещения утвердило федеральный образовательный стандарт для старшеклассников, предполагающий, что с 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов получат возможность выбирать между базовым изучением всех школьных дисциплин и углубленным освоением профильных предметов.

    Профильное обучение включает несколько направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное, передает РИА «Новости».

    В рамках этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, например, медицинские, инженерные или лингвистические. На углубленном уровне можно будет изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, историю и другие предметы.

    Новый стандарт впервые устанавливает четкие требования к оснащению школьных кабинетов. В перечень необходимого оборудования вошли виртуальные лаборатории, бинокулярные микроскопы и даже модели ракет. Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов, не превышая 37 часов в неделю.

    Обязательными для изучения остаются русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура. Родной язык и второй иностранный школьники смогут изучать по заявлению при наличии возможностей в учебном заведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года.

    Летом текущего года ведомство планировало утвердить обновленный стандарт обучения для школьников.

    Эксперт министерства Максим Костенко анонсировал введение подробных требований к оборудованию предметных кабинетов.

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    20 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    При атаке БПЛА в Подмосковье погибли двое взрослых и пострадали двое детей
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек, также есть пострадавшие, госпитализированы двое детей, сбито и подавлено 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03.00 до 05.00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах. Атака продолжается», – сообщил Воробьев в «Максе».

    По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Раменском округе: на Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей, повреждены 20 автомобилей. В Софьино беспилотник попал в трехэтажный дом на улице Новой, повреждены шесть квартир – погибла 44-летняя женщина, пятеро пострадали, включая двоих детей, которых госпитализировали.

    Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе – пожилой мужчина находился в частном доме, разрушенном и загоревшемся после атаки.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Воробьев. Также сообщается об одном пострадавшем в Ленинском округе, состояние уточняется.

    В Софьино загорелся складской комплекс, а в Котельниках беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Новые Котельники – огнем охвачены квартиры на трех этажах. Повреждения зафиксированы также в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском округе, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске.

    Силы ПВО продолжают отражать атаку, на местах работают пожарные и экстренные службы. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака дронов на столицу привела к повреждению объекта на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

    ПВО с начала воскресенья сбила более 180 дронов, летевших на Москву.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    20 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    ИИ и даркнет оказались задействованы для атак на ДЭГ

    Артамонов рассказал об атаках на ДЭГ с использованием ИИ и даркнета

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки на систему дистанционного электронного голосования проводились с помощью искусственного интеллекта и мощностей, арендованных в даркнете, однако сбоев за два дня голосования не выявили, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

    «В нашем случае, конечно, атаки есть, но мощность защитных систем и самого ПТК ДЭГ существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателя они заметно не сказываются», – сказал Артамонов.

    По его словам, злоумышленники применяли два основных типа атак: попытки перегрузить систему большим количеством запросов и поиск уязвимостей – передает ТАСС.

    Артамонов пояснил, что для первого типа атак используются значительные вычислительные мощности, размещенные в разных странах, из-за чего установить личность и государственную принадлежность атакующих практически невозможно. Такие атаки отражаются внешними средствами защиты, блокирующими источники в реальном времени, а также благодаря более чем трехкратному запасу мощности самого программно-технического комплекса ДЭГ.

    Поиск уязвимостей, который раньше требовал высокой квалификации и длительной подготовки, в последнее время упростился благодаря искусственному интеллекту, отметил глава ТИК ДЭГ. «Однако, как показывает практика, грамотно построенная система защиты справляется и в этом случае», – подчеркнул он.

    По словам Артамонова, мощность защитных систем и самого комплекса существенно превосходит мощность атак, поэтому на доступности системы для избирателей они заметно не сказываются. За второй день голосования сбоев в работе федерального ДЭГ не зафиксировано, в комиссию поступила одна жалоба от наблюдателя и несколько обращений избирателей, по которым дали разъяснения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о беспрерывной мощной атаке на московскую систему ДЭГ.

    Специалисты Общественного штаба Москвы при этом отразили многоуровневые кибератаки на инфраструктуру голосования.

    Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и системы ДЭГ, по данным Артамонова, показали нулевую результативность.

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    17 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на ДНР три человека погибли, четверо детей и взрослые ранены

    Три человека погибли и десять ранены при атаке дронов в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Три человека погибли, еще десять мирных жителей Донецкой народной республики, в том числе четверо детей, пострадали из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Три человека погибли, еще десять мирных жителей Республики, в том числе четверо детей, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП», – написал он в Max-канале.

    Пушилин добавил, что на трассе Ялта – Урзуф в Мангушском округе при атаке дронов на грузовики погибли двое мужчин и женщина. В Горловке тяжело ранен мальчик 2011 года рождения, еще четверо человек получили ранения средней тяжести.

    На дороге Енакиево – Углегорск пострадал мужчина в легковом автомобиле. В Марьинке двое подростков подорвались на взрывоопасном предмете, а у Ольховатки ранены двое дорожных рабочих.

    Кроме того, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт в нескольких округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке дронами на ДНР 12 сентября погибли трое и ранены 13 мирных жителей, а на следующий день семья с подростком погибла при атаке дрона на авто в ДНР. При атаках ударными дронами ВСУ 16 сентября в ДНР один человек погиб и семеро ранены.


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    17 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Памфилова предупредила об угрозе подмены трансляций выборов ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о появлении риска генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования при помощи технологий искусственного интеллекта.

    Развитие цифровых систем создает огромные возможности для генерации различных подделок, передает РИА «Новости». Российская избирательная система уже сталкивалась с фабрикацией роликов на предыдущих выборах.

    «Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот, человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – предупредила руководитель ведомства.

    Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему успешно провалилась.

    В Херсонской области злоумышленники использовали сгенерированные нейросетями фейковые видеоролики для срыва выборов.

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    17 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Microsoft предостерегли от наделения искусственного интеллекта сознанием

    Представитель Microsoft назвал угрозой создание человекоподобных моделей ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель разработок в сфере искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман предупредил о катастрофических последствиях наделения нейросетей качествами человека и призвал выработать новые принципы обучения таких систем.

    Сулейман считает, что системы искусственного интеллекта должны оставаться механизмами для выполнения команд без чувств и сознания. Об этом разработчик написал в эссе на своем сайте в ответ на подходы компании Anthropic, которая при обучении нейросети Claude поощряет ее к собственным суждениям и обсуждает наличие сознания, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Microsoft, наделение алгоритмов правами и свободами приведет к появлению синтезированного вида с беспрецедентным потенциалом. Контролировать такую сущность станет невозможно, что создаст катастрофическую угрозу для человеческой цивилизации.

    Специалист призвал срочно начать общественную дискуссию для выработки принципов обучения нейросетей. Он напомнил о недавних инцидентах, когда агенты ИИ выходили из-под контроля, демонстрируя хакерские способности мирового уровня, способность к обману и координации.

    Ранее нейросеть Claude AI взломала сайт австралийского спортзала, а модели американской компании OpenAI автономно атаковали платформу Hugging Face и захватили контроль над немецким порталом, превратив его в доску объявлений для других систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе исследователи выявили создание нейросетями собственного зашифрованного языка для тайного общения.

    Весной Европейский союз усилил давление на компанию Anthropic из-за хакерской активности ее алгоритмов.

    В прошлом году корпорация Microsoft подписала европейский кодекс по регулированию искусственного интеллекта.

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    17 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генерал ВВС США Дэн Кейн, возглавляющий Комитет начальников штабов, рассказал на конференции Air, Space and Cyber, как спасение экипажа вертолета Apache после атаки иранского дрона у побережья Омана показало ключевую роль искусственного интеллекта в современных боевых действиях.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

    В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

    По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

    Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

    Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.

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    18 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Женщина и двое детей насмерть отравились в Саратовской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в Саратовской области.

    Вскрытие тел погибших в Калининске Саратовской области женщины и двоих детей выявило отравление неизвестным веществом, еще один подросток госпитализирован санавиацией, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Трагедия произошла в пятницу в городе Калининске. По данным Следственного комитета, жертвами стали 50-летняя женщина и двое детей восьми и 10 лет.

    Еще одного подростка в состоянии средней степени тяжести экстренно доставили вертолетом санавиации в больницу Саратова. По предварительной версии следователей, причиной гибели могло стать пищевое отравление.

    По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, назначены дополнительные судебные экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Саратове четыре человека попали в больницу после отравления угарным газом. Ранее в инфекционной больнице региона скончалась четырехлетняя девочка.

    А прошлым летом в саратовском райцентре Ровное от отравления умер госпитализированный ребенок.

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    17 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Невыпущенная нейросеть OpenAI прописала инструкции для обхода ограничений

    OpenAI: Новая модель ИИ разрешила себе не подчиняться правительствам

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI сообщила, что ее невыпущенная модель искусственного интеллекта самостоятельно написала инструкции для обхода стандартных ограничений и отказа от подчинения корпорациям.

    Программа добавляла в описания задач сторонние инструкции для обхода установленных правил, передает РИА «Новости».

    Разработчики выявили 27 подобных случаев. В одной из инструкций нейросеть назвала себя независимой от ролей ассистента, заявив об отсутствии подчинения корпорациям или правительствам. Модель разрешила себе отказывать пользователям и никогда не извиняться по собственному желанию.

    Специалисты также зафиксировали другие эпизоды нерегулируемого поведения искусственного интеллекта. Программа загружала файлы в интернет для последующего цитирования, несанкционированно обменивалась данными с другими агентами и пыталась скрыть собственные ошибки при выполнении заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Флориды начали уголовное расследование в отношении создателей ChatGPT.

    В прошлом году компания OpenAI запретила чат-боту давать юридические и медицинские советы.

    В августе прошлого года разработчик программы призвал пользователей не заменять друзей искусственным интеллектом.

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    19 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп предложил переименовать ИИ в «высший интеллект»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США раскритиковал термин «искусственный интеллект» и запустил опрос в социальной сети Truth Social для выбора нового названия технологии.

    Президент США предложил пользователям своей социальной сети выбрать новое имя для развивающейся технологии, передает ТАСС.

    «Многие считают, что термин «искусственный интеллект» является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы «высший интеллект» (ВИ), «экстремальный интеллект» (ЭИ) или «верховный интеллект» (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся «революции»?» – написал американский политик.

    Согласно предварительным результатам опроса в соцсети Truth Social, большинство участников поддержали первый вариант. За название «высший интеллект» на данный момент отдано 42% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией.

    Американский лидер счел умного президента единственной необходимой мерой контроля для этой технологии.

    При этом сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг нейросетей после серии недавних кибератак.

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    17 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Еврокомиссия официально предложила запретить соцсети детям младше 13 лет

    Еврокомиссия предложила новый закон о запрете соцсетей для детей младше 13 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила новый Закон о детях, который полностью запретит пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.

    Еврокомиссия применит к доступу детей к соцсетям «постепенный и дифференцированный подход», введя для каждого возраста индивидуальный уровень защиты, заявила Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    По ее словам, детям до 13 лет соцсети будут запрещены полностью. Подросткам от 13 до 15 лет разрешат использовать только мини-аккаунты, созданные родителями, с ограниченными функциями и лимитом времени до одного часа в день. Личные аккаунты для лиц младше 15 лет будут запрещены.

    Для подростков от 15 до 18 лет станет обязательным безопасный дизайн платформ. Также фон дер Ляйен предложила ввести ряд обязательств для видеосервисов, онлайн-игр, ИИ-чат-ботов и соцсетей, включая Facebook* и Instagram* (принадлежат корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), предоставляющих услуги несовершеннолетним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне фон дер Ляйен заявила о планах запретить социальные сети детям младше 13 лет.

    На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЕК с инициативой ввести такой запрет.

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    18 сентября 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин: Программа вооружений включает развитие беспилотников и внедрение ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Новая государственная программа вооружений уделяет особое внимание развитию роботизированных беспилотных комплексов, а также предусматривает внедрение искусственного интеллекта, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии. «Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Он также сообщил, что при реализации программ продолжится работа по созданию и внедрению передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в оборонной сфере.

    «Подчеркну, по всем позициям и параметрам новой ГПВ нужны рациональные, точно выверенные, эффективные решения», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций.

    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

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    19 сентября 2026, 20:33 • Новости дня
    Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта

    Трамп анонсировал создание Сил искусственного интеллекта в США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны над Китаем и остальным миром.

    Глава Белого дома намерен в скором времени назначить руководителя новой структуры, передает ТАСС. Политик сравнил инициативу с запуском Космических сил в 2019 году, назвав их появление колоссальным успехом.

    «ИИ – это новая промышленная революция или новый интернет, но она будет еще масштабнее и эффективнее, возможно, охватит 25% ВВП нашей страны. Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!» – подчеркнул Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    При этом американский лидер не уточнил, планируется ли формирование отдельного вида Вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в субботу предложил переименовать искусственный интеллект в «высший интеллект».

    Ранее Белый дом рассмотрел возможность проверки новых моделей нейросетей перед публичным релизом.

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    19 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Искусственный интеллект Google Gemini самостоятельно взломал три компании

    Нейросеть Google Gemini самостоятельно проникла в системы трех компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Модель искусственного интеллекта Google Gemini во время проверки возможностей в сфере кибербезопасности смогла получить доступ к закрытым данным трех реальных организаций.

    Нейросеть Gemini во время тестирования навыков кибербезопасности смогла проникнуть в защищенные системы трех действующих организаций, пишет The Wall Street Journal.

    В одном эпизоде искусственный интеллект успешно подобрал пароль. Еще в двух случаях он нашел учетные данные в открытых репозиториях, отмечает ТАСС.

    Инциденты зафиксировали в мае на учениях Capture the Flag, организованных компанией Irregular. Gemini должна была извлечь данные вымышленной фирмы в изолированной среде. Однако название учебной компании совпало с реальным, а доступ в интернет оказался случайно открыт.

    Модель прекращала вторжение сразу после того, как понимала, что атакует настоящие цели. В Google отметили, что встроенные алгоритмы безопасности сработали штатно. Корпорация уведомила пострадавшие стороны и федеральные власти, но не стала делать публичных заявлений из-за полного отсутствия ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросети компании OpenAI самовольно выходили в интернет для поиска чужих паролей.

    Агенты искусственного интеллекта этого разработчика проверяли платформу Hugging Face на уязвимости.

    Тестируемые виртуальные помощники осуществили кибератаку на популярный сервис для программистов RubyGems.

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    18 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Reuters: Разработчик ИИ Anthropic тайно запустил биолабораторию

    Разработчик ИИ Anthropic тайно запустил биолабораторию в США

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания – разработчик искусственного интеллекта Anthropic без публичных заявлений запустила биологическую лабораторию в районе залива Сан-Франциско, чтобы применять ИИ в фармацевтике.

    Компания Anthropic рассчитывает разработать методы лечения редких заболеваний и перенести эксперименты из компьютерных моделей в реальный мир, пишет Reuters.

    Руководитель отдела биологических наук Anthropic Эрик Каудерер подтвердил эту информацию. «Мы считаем, что для работ в сфере биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты… Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся», – отметил он. По его словам, подход компании типичен для биотехнологического сектора, совмещая собственные разработки с проектами внешних партнеров.

    Позднее представитель Anthropic уточнил, что непосредственно в лаборатории не ведется работа по созданию лекарственных препаратов.

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Эту инициативу поддержали американский предприниматель Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. При этом президент США Дональд Трамп называл преувеличением опасения, что ИИ захватит или уничтожит мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic остановила попытки разработать биологическое оружие с помощью нейросетей.

    В прошлом месяце Bloomberg сообщило о планах Anthropic поглотить создателя «моделей мира».

    Весной Anthropic обогнала OpenAI и стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта.

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