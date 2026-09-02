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    2 сентября 2026, 22:57 • Новости дня

    Путин пошутил о поздней встрече с Кожемяко

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко пошутил о том, что та началась поздно.

    При начале разговора с руководителем Приморского края Путин произнес: «Олег Николаевич, добрый вечер!». Собеседник ответил такой же приветственной фразой. «У вас уже доброй ночи, да?» – пошутил Путин. «Да», – согласился Кожемяко.

    Путин поинтересовался, как обстоят дела в регионе. «Работаем, Владимир Владимирович», – ответил губернатор, поблагодарив главу государства за внимание к региону и поддержку инициатив края, сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин во Владивостоке провел встречу с губернатором Приморского края.

    По прибытии во Путин пригласил Кожемяко в автомобиль Aurus для совместной поездки из аэропорта.

    Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


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    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    2 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность и организацию создания танкера-газовоза «Петр Столыпин» во время визита на судоверфь в Приморском крае.

    Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень и осмотрел судно, передает РИА «Новости». Данный проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента России.

    Владимиру Путину доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. «Я уже говорил – не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, и по организации», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин».

    Глава государства оставил памятную надпись на фотографии судна.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью российского танкера для сжиженного природного газа.

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    2 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    Путин сообщил об уличных боях в городе Орехов Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал о боях в Запорожской области и продвижении российских военнослужащих на Сумском и Добропольском направлениях фронта.

    «Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно», – приводит пресс-служба Кремля ответ президента в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Говоря о подразделениях Южной группировки войск, Путин отметил уверенное продвижение с преодолением оборонительных рубежей и инженерных сооружений. «В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 км. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска «обтекать» с юга и подходят с востока», – сообщил Путин.

    Президент указал на достижения войск группировки «Центр», которые наступают на нескольких направлениях сразу. «Ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы – и инженерные, и долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но, уверен, они будут», – отметил глава государства.

    По словам Путина, группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. При этом до города Сумы осталось около 12 километров.

    Президент напомнил, что стремление российских военных отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км объяснимы и вызваны действиями киевских властей. «Напомню, что эти действия с нашей стороны были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе. Российские войска в конце августа освободили семь населенных пунктов за неделю.

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    2 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз для проекта «Арктик СПГ – 2»

    Президент Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин»

    Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз для проекта «Арктик СПГ – 2»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин», предназначенного для проекта «Арктик СПГ – 2».

    Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, передает РИА «Новости».

    Ледокольное судно «Петр Столыпин» класса Arc7 способно самостоятельно проходить льды толщиной более двух метров. Танкер предназначен для круглогодичной навигации на Северном морском пути.

    Газовоз отличается высокой экологичностью. Отпарной газ, возникающий при перевозке СПГ, применяется как топливо для судовой энергетической установки. В качестве запального и резервного горючего используется дизельное топливо.

    Пять ледокольных танкеров Arc7 стали первыми газовозами отечественной постройки для проекта «Арктик СПГ – 2». Головное судно «Алексей Косыгин» уже транспортирует сжиженный природный газ по Севморпути. «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, еще два судна достраиваются.

    Судоверфь «Звезда» – единственное в России предприятие, способное строить подобные ледокольные танкеры-газовозы СПГ. Уникальной технологией создания судов с мембранной системой хранения сжиженного природного газа обладают только Россия и Южная Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на судоверфь «Звезда» для ознакомления с ходом строительства судов арктического класса.

    Летом дальневосточное предприятие построило второй газовоз высокого ледового класса «Константин Посьет».

    В конце прошлого года заказчик получил головной ледокольный танкер серии «Алексей Косыгин».

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    2 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли Дальнего Востока в будущем России

    Путин: Развитие Дальнего Востока определяет будущее всей России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны.

    Путин в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Выступая на мероприятии, глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития страны.

    «Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны», – отметил Владимир Путин.

    Восточный экономический форум проходит с первого по четвертое сентября во Владивостоке. Агентство выступает генеральным информационным партнером масштабного делового мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании руководства страны к дальневосточным территориям.

    Годом ранее на Восточном экономическом форуме глава государства поручил запустить новый этап развития региона.

    Российский лидер назвал опережающий экономический рост Дальнего Востока ключевым национальным приоритетом.

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    2 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путина впечатлили размеры нового танкера «Петр Столыпин»

    Владимир Путин оценил габариты танкера «Петр Столыпин» длиной 300 метров

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда», где осмотрел уникальный ледокольный газовоз, способный вместить три футбольных поля.

    Глава государства в среду прибыл на судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень, передает ТАСС.

    Во время визита российский лидер осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин» и обратил внимание на его впечатляющие габариты.

    «Здоровое какое, – отметил Путин и развел руками, показывая размеры судна. – Огромное просто».

    Капитан корабля Александр Гаврис подтвердил наблюдения президента, сообщив, что длина газовоза достигает 300 метров. Он пояснил, что внутри могут поместиться три футбольных поля.

    «Да, три футбольных поля? Есть где поиграть», – в шутку отреагировал российский лидер.

    Серия из пяти ледокольных танкеров Arc7 строится для проекта «Арктик СПГ-2» силами компании «Роснефть» по поручению главы государства.

    Головное судно серии «Алексей Косыгин» уже осуществляет перевозки сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Тем временем «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, а еще два аналогичных корабля проходят этап достройки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося газовоза

    Глава государства высоко оценил технологичность создания судна «Петр Столыпин».

    В конце прошлого года предприятие передало заказчику первый арктический танкер «Алексей Косыгин».

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    2 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Путин пригласил Кожемяко в Aurus по пути из аэропорта

    Путин пообщался с губернатором Кожемяко в Aurus по дороге из аэропорта

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин по прибытии во Владивосток пригласил губернатора Приморского края Олега Кожемяко в свой автомобиль Aurus для совместной поездки из аэропорта.

    Глава государства прилетел на Дальний Восток из Киргизии, где принимал участие в саммите ШОС, передает РИА «Новости».

    Прямо у трапа самолета его встретил руководитель региона Олег Кожемяко. Жестом пригласив губернатора в свой автомобиль Aurus, российский лидер покинул летное поле.

    Программа визита включает совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президенту покажут интерактивную презентацию с результатами работы в регионе, после чего по видеосвязи состоится запуск новых предприятий. Также запланирована отдельная двусторонняя беседа с руководителем Приморья.

    3 сентября политик по традиции выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Само мероприятие проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Площадкой для него стал кампус Дальневосточного федерального университета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

    В прошлом году глава государства также посещал Дальневосточный федеральный округ с рабочим визитом.

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    2 сентября 2026, 12:03 • Новости дня
    Путин осмотрел новейший супертраулер во Владивостоке

    Путин осмотрел высокотехнологичный рыболовный траулер во Владивостоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил Морской вокзал Владивостока для осмотра одного из самых современных в мире рыболовных судов «Капитан Юнак».

    Глава государства ознакомился с характеристиками большого морозильного судна проекта СТ-192 «Капитан Юнак», передает ТАСС.

    Этот супертраулер превосходит все ранее построенные отечественные аналоги. Он способен ежегодно вылавливать и перерабатывать 60 тыс. тонн рыбы.

    Производительность новинки превышает показатели других судов более чем в два раза. Траулер отличается увеличенными мощностями, высокой экологичностью и улучшенными условиями для экипажа. Безотходный цикл производства полностью исключает сброс отходов в океан.

    Оборудование включает особые энергосберегающие инновации, позволяющие значительно снизить расход топлива. Судно способно эффективно работать в самых сложных погодных условиях. Современная фабрика на борту осуществляет глубокую переработку улова до 100%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Объединенная судостроительная корпорация передала траулер «Капитан Юнак» заказчику

    В июле на Адмиралтейских верфях спустили на воду седьмое судно этой серии под названием «Капитан Ипатов».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал важность строительства современных рыбопромысловых судов с безотходными технологиями переработки.

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    2 сентября 2026, 13:51 • Новости дня
    Путину показали «сердце» кораблей на судоверфи «Звезда»

    Путин осмотрел судовые движители на приморской верфи «Звезда»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье, где осмотрел производство судовых движителей, назвав их создание наиболее сложной задачей.

    Во время осмотра предприятия глава государства ознакомился с движителями и лопастями для гребных винтов, передает ТАСС.

    Директор завода продемонстрировал оборудование и отметил: «Суда наши обеспечены серьезной движительной техникой, это сердце судна».

    Владимир Путин в ответ подчеркнул, что хорошо знаком с этой тематикой, назвав производство судовых движителей самой сложной частью процесса.

    «Да, я знаю, – отреагировал Путин. – Это самое сложное», – отметил он.

    Судостроительный комплекс «Звезда» реализуется в Приморском крае с 2016 года. Верфь специализируется на создании крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для работы в Арктике. В производстве активно применяется технология крупноблочной сборки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшую отечественную судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень.

    На предприятии глава государства осмотрел строящийся ледокольный танкер-газовоз «Петр Столыпин».

    Российский лидер заявил об успешном запуске современного производства подобных судов в стране.

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    2 сентября 2026, 08:14 • Новости дня
    Путин прилетел во Владивосток

    Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ-2026

    Путин прилетел во Владивосток
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в мероприятиях Восточного экономического форума и проведения международных встреч.

    Глава государства прибыл в столицу Приморья для участия в Восточном экономическом форуме, передает РИА «Новости». До этого он посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

    В среду, 2 сентября, президент проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Ему покажут интерактивную презентацию с результатами развития региона. Кроме того, по видеосвязи состоится запуск новых предприятий.

    Программа визита также включает встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

    Помимо этого, 2 сентября запланированы переговоры с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

    Выступление на пленарном заседании ВЭФ состоится 3 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский лидер прилетел во Владивосток на 10-й Восточный экономический форум. Перед этим глава государства завершил рабочий визит в Китай.

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    2 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин оценил комфорт каюты на рыболовном супертраулере

    Президент Путин осмотрел каюту экипажа на супертраулере «Капитан Юнак»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин оценил условия проживания экипажа на новом рыболовном траулере «Капитан Юнак» во Владивостоке.

    Глава государства осмотрел каюту, предназначенную для среднего офицерского состава, и отметил созданные там комфортные условия, передает ТАСС.

    «На два человека, да? Комфортно вполне», – сказал Владимир Путин в ходе визита.

    Президенту объяснили, что экипаж нуждается в удобствах, поскольку рейсы траулера длятся от четырех до шести месяцев. Путин уточнил продолжительность морских походов и получил утвердительный ответ.

    Большой морозильный траулер «Капитан Юнак» проекта СТ-192 превосходит все предыдущие российские суда этого класса. Он способен вылавливать и перерабатывать 60 тыс. тонн рыбы в год, что в 2,5 раза больше производительности судов, составляющих основу дальневосточного флота.

    Судно названо в честь уроженца Владивостока, капитана Владимира Юнака. Траулер отличается увеличенными производственными мощностями, высокой безопасностью и экологичностью. Фабрика на борту позволяет перерабатывать до 100% улова в филе минтая и сурими, исключая сброс отходов и использование пресной воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства посетил Морской вокзал Владивостока для осмотра этого современного рыболовного судна.

    На капитанском мостике президент поприветствовал команду супертраулера по громкой связи.

    Торжественная передача данного корабля заказчику состоялась весной на Адмиралтейских верфях.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    2 сентября 2026, 10:06 • Новости дня
    Путин приехал на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшую отечественную судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень для ознакомления с ходом строительства судов арктического класса.

    Глава государства прилетел во Владивосток в среду, передает РИА «Новости».

    Проект создания гигантского комплекса реализуется с 2016 года. Предприятие строит все типы крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, включая буровые платформы для работы в Арктике.

    Портфель заказов верфи составляет 50 судов, при этом якорный заказ обеспечивает компания «Роснефть». Сейчас заказчикам передано девять судов, а еще 24 находятся на стадии активного строительства. Вокруг предприятия активно формируется крупный производственный кластер.

    Уже функционирует завод винторулевых колонок «Сапфир» и началось возведение Приморского металлургического завода. Также с 2016 года реализуется программа обеспечения жильем сотрудников комплекса. За это время в пяти микрорайонах Большого Камня ввели в эксплуатацию 44 дома, а до конца 2030 года планируется построить 80 жилых зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле этого года судостроительный комплекс «Звезда» передал заказчику первый российский арктический танкер-газовоз.

    В прошлом году президент Владимир Путин заявил о производстве на данной верфи абсолютно новых для страны крупнотоннажных кораблей.

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