Нидерланды перевезли золото из США в Лондон из-за «геополитической нестабильности»

В период с марта по август из США и Канады было вывезено 86 тонн золота. Драгоценный металл теперь хранится в Банке Англии, где его, по оценке нидерландского регулятора, проще оперативно продать в случае кризиса, сообщает BBC.

Президент DNB Олаф Слейпэн заявил, что такой шаг был «необходим, чтобы укрепить нашу устойчивость и готовность».

В рамках операции 27 тонн золотых слитков физически переместили из Нью-Йорка и Оттавы в нидерландский Зейст. Затем сопоставимый по количеству и качеству объем был отправлен из Нидерландов в Лондон.

Оставшаяся часть операции прошла в форме сделок на рынке: золото продавали в Нью-Йорке, после чего аналогичный объем приобретался в Лондоне. В DNB объяснили, что сочетание физической перевозки и операций купли-продажи позволило распределить риски, связанные с масштабным перемещением резервов.

В банке не уточнили, какие именно события подразумеваются под упомянутой в заявлении «растущей геополитической напряженностью». Решение было принято на фоне сохраняющейся нестабильности в мировой торговле и обострения торговых разногласий между США и Канадой.

В DNB подчеркнули, что золото, размещенное в Банке Англии, считается одним из наиболее ликвидных золотых резервов в мире. Поэтому в случае кризиса доступ к нему может быть обеспечен быстрее, чем к запасам, находящимся в США или Канаде.

До проведения операции в Нью-Йорке хранилось 31,3% нидерландских золотых резервов, а в Оттаве – 19,7%. Теперь доля золота в каждой из этих стран составляет 18,5%.

Одновременно доля резервов, находящихся в Лондоне, выросла с 18,1% до 32,1%.

Общий объем золотого запаса Нидерландов на конец 2025 года составлял 612,4 тонны. Его стоимость центральный банк оценивал в 72,2 млрд. евро.



Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые центробанки на фоне конфликта США с Ираном и геополитических рисков остаются ключевыми покупателями золота и наращивают резервы. Власти и оппозиция Венесуэлы договорились совместно добиваться возврата 31 тонны национального золота из хранилищ Банка Англии. Резервный банк Индии за три года увеличил долю золотых запасов внутри страны с 38% до 77%, репатриировав более 380 тонн металла.