Венесуэла подписала соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти

Tекст: Ольга Иванова

Церемонию подписания транслировал телеканал Venezolana de Television, передает РИА «Новости». «Подписывается контракт об участии в добыче углеводородов на ограниченной территории блока Хунин-5 между Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima и компанией Eni Venezuela», – сообщили в эфире во время церемонии в президентском дворце Мирафлорес.

Со стороны Каракаса документы подписали министр углеводородов Паула Энао, президент государственной нефтяной компании PDVSA Эктор Обрегон и представители Венесуэльской нефтяной корпорации CVP. Иностранные компании представляли президент Chevron Venezuela Мариано Вела и руководители Eni.

С американской компанией заключили соглашение об оплате бонуса за доступ к запасам на участках Petroindependencia. Также был подписан документ об адаптации контрактов совместных предприятий PetroBoscán, Petropiar и Petroindependencia к новому нефтегазовому законодательству Венесуэлы.

С итальянской Eni подписали соглашение о переходе блока Хунин-5 между Eni, PDVSA и CVP, а также контракт на добычу углеводородов на этом участке. Церемония прошла в присутствии уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес и министра энергетики США Криса Райта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики США Крис Райт спрогнозировал двукратный рост добычи нефти в Венесуэле.

Уполномоченный президента республики Делси Родригес сообщила о планах совместного освоения 17 стратегических месторождений.

Американский лидер Дональд Трамп назвал эти договоренности крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории.