Министра транспорта Северного Кипра уволили после крушения парома

Премьер-министр частично признанного государства Унал Устель принял решение отстранить Эрхана Арыклы для обеспечения объективного расследования, передает РИА «Новости».
«Я сообщил министру транспорта Эрхану Арыклы, что отстранил его от должности в связи с тем, что управление полиции и судебные органы должны вести расследование инцидента без каких-либо сомнений», – заявил Устель.
Крушение парома стало резонансным событием в регионе. В результате трагедии погибли как минимум девять человек, что и послужило причиной кадровых перестановок в правительстве республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа у берегов Северного Кипра затонул пассажирский паром с сотнями людей на борту. Капитан судна в числе первых покинул терпящий бедствие корабль.
В результате этой катастрофы погибла гражданка Российской Федерации.