Экс-премьер Польши отчитал Туска за запугивание народа российской угрозой

Экс-глава польского правительства высказал недовольство риторикой действующего премьера, передает РИА «Новости». Политик отметил, что разговоры о скором нападении стали звучать слишком часто.
«Мне это ужасно надоело. <…> Туск твердил: «вот-вот», «через несколько недель» и так далее. <…> Сколько можно напрасно пугать народ?», – заявил Миллер в интервью телеканалу Polsat News.
Экс-премьер добавил, что государство находится в полной безопасности. По его мнению, никто не станет атаковать республику, пока она состоит в Североатлантическом альянсе и пока существует сам военный блок.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск спрогнозировал начало вооруженного противостояния НАТО с Москвой в ближайшие месяцы.
Позже глава правительства призвал альянс всерьез отнестись к словам об окончании спокойной жизни для европейцев.
В свою очередь бывший премьер Польши Лешек Миллер жестко раскритиковал политический курс украинских властей.