Ученые: Финансовые трудности ускоряют старение мозга

Ученые UCL связали ухудшение памяти и работы мозга с финансовыми проблемами

Исследование, опубликованное в журнале Innovation in Aging, охватило 2759 участников знаменитого британского исследования поколения 1946 года. Ученые отслеживали уровень доходов и финансовые трудности участников на протяжении значительной части их жизни.

Выяснилось, что люди, которые длительное время имели низкие доходы или сталкивались с постоянными финансовыми проблемами, к 53 годам в среднем хуже справлялись с тестами на когнитивные способности. У части участников, прошедших МРТ в возрасте от 69 до 71 года, устойчиво низкий доход также оказался связан с признаками ухудшения состояния мозга, включая более выраженную атрофию.

Авторы работы подчеркнули, что выявленная связь сохранялась даже после учета других факторов, способных повлиять на результаты, в том числе уровня образования, когнитивных способностей в детстве и неблагоприятных условий ранней жизни.

По словам ведущего автора исследования Жака Уэлса, особое значение имеет не разовый период финансовых трудностей, а их накопление на протяжении многих лет. «Наше исследование с использованием данных за несколько десятилетий позволяет увидеть, что именно накопление трудностей на протяжении многих лет связано с наихудшими показателями когнитивного здоровья, а не отдельные эпизоды неблагоприятных обстоятельств», – отметил он.

Ученые предполагают, что постоянный стресс из-за нехватки денег может воздействовать на мозг сразу несколькими способами. Хроническое напряжение способно усиливать воспалительные процессы, связанные с ускоренным старением мозга. Кроме того, постоянные мысли о счетах и финансовых обязательствах создают дополнительную когнитивную нагрузку.

Ученые считают, что борьба с хронической бедностью и поддержка людей, испытывающих постоянные финансовые трудности, в перспективе могут способствовать снижению риска когнитивных нарушений и деменции.

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