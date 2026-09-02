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    2 сентября 2026, 19:41 • Новости дня

    Роскосмос показал спутниковые снимки наводнения в Непале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский спутник «Ресурс-П» запечатлел последствия катастрофического наводнения в Непале, унесшего жизни более тысячи человек после схода ледника, сообщили в Роскосмосе.

    Госкорпорация в своем канале в Max опубликовала кадры, демонстрирующие масштабы разрушительного разлива реки Трисули в Непале.

    «Спутник «Роскосмоса» сфотографировал реку Трисули с высоты около 500 км больше чем за месяц до наводнения и через два дня после», – отмечается в описании к опубликованным материалам.

    Ранее непальские ученые сравнили мощность сошедшего ледника со взрывом атомной бомбы.

    МИД Непала сообщил о пропаже сотен иностранных граждан.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.

    2 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Ученый сравнил сход непальского ледника с атомным взрывом

    Мощность схода ледника в Непале превысила разрушительную силу атомной бомбы

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами разрушительного наводнения в Непале стали 1127 человек, а спровоцировавший трагедию сход огромного ледника по выделенной энергии превзошел взрыв атомной бомбы, заявил директор центра изучения стихийных бедствий инженерного института Катманду Басанта Радж Адхикари.

    Последствия схода ледника, спровоцировавшего разрушительное наводнение в Непале, оказались мощнее взрыва атомной бомбы, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор центра изучения стихийных бедствий инженерного института Катманду Басанта Радж Адхикари.

    «Камень удерживал лед, а когда он упал, откололись и каменные, и ледяные массы, образовав лавину… Выделенная этим энергия больше, чем от атомной бомбы», – рассказал Адхикари. По его оценкам, объем сошедшей массы превышает 300 млн кубических метров.

    Такой объем эквивалентен примерно 120 тыс. олимпийских бассейнов. Наводнение обрушилось на северные районы страны 26 августа после мощного потока воды с китайской стороны. Число жертв стихии достигло 1127 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые назвали этот катастрофический паводок каскадным событием.

    Эксперты объяснили причину наводнения масштабным обрушением ледника.

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    1 сентября 2026, 02:10 • Новости дня
    Российские космонавты поздравили учащихся с Днем знаний с борта МКС

    Космонавты поздравили учащихся с Днем знаний с борта МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили учащихся с Днем знаний с борта Международной космической станции (МКС) и посоветовали задуматься о карьере уже сейчас.

    «Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Анна Кикина и Андрей Федяев, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Сейчас мы находимся на высоте 400 км над Землей, и отсюда особенно хорошо видно, как красива наша планета», – сказал Федяев на видео Роскосмоса.

    Космонавт напомнил, что в текущем году отмечается 65-летие исторического полета Юрия Гагарина. А коллега Кикина добавила, что в 2027 году ожидаются знаменательные даты: 70-летие запуска первого спутника Земли, 170 лет со дня рождения Константина Циолковского и 120-летие Сергея Королева.

    В завершение обращения космонавты пожелали молодежи успехов в учебе и посоветовали с энтузиазмом осваивать новые знания.

    «Хорошо учитесь, задавайте вопросы, мечтайте, осваивайте новое с таким же энтузиазмом, с каким человечество изучает космос. Тогда вы сможете достичь любой цели и дотянуться до любой звезды!» – пожелали космонавты.

    А на Земле россиян с Днем знаний поздравил президент Владимир Путин и пожелал учащимся раскрыть свой потенциал.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    31 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперты объяснили устойчивость уцелевшего при наводнении дома в Непале

    Уцелевший при наводнении дом в Непале выстоял благодаря каркасу

    Tекст: Денис Тельманов

    Небольшой дом с семьей в Непале выдержал сильнейшее наводнение благодаря железобетонному каркасу и расположению в стороне от потока с валунами, заявили эксперты.

    Жилой дом на севере Непала, в котором укрылась семья во время мощного наводнения на реке Бхоте-Коси, устоял благодаря железобетонному каркасу и удачному расположению, передает РИА «Новости». Здание находилось в стороне от основного русла бурлящего потока.

    Кадры с людьми, стоящими на балконе зеленого строения посреди несущейся воды с валунами и вырванными деревьями, стали вирусными в социальных сетях. Видео вызвало активные обсуждения причин устойчивости здания, в то время как большинство соседних домов исчезли за считанные минуты.

    «Среди царивших вокруг смерти и разрушений небольшая семья изо всех сил цеплялась за жизнь в своем зеленом доме. Со всех сторон окруженные водой, они теснились на балконе, надеясь, что их скромный дом выдержит непрерывный натиск стихии и что им самим удастся пережить этот день», – говорится в репортаже телеканала NDTV.

    Эксперты пояснили, что традиционные постройки в гималайских долинах возводятся из каменной кладки без армирования. Такие здания выдерживают вертикальную нагрузку, но рушатся под боковым давлением.

    Уцелевший дом имел железобетонный каркас, который принял боковую нагрузку потока и передал ее в основание. Важную роль сыграло и расположение в стороне от русла с тяжелыми валунами. В результате семья не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного стихийного бедствия на севере Непала достигло 951 человека.

    После мощного паводка без вести пропали почти две с половиной тысячи местных жителей и туристов. Ученые назвали эту катастрофу каскадным событием из-за обрушения гималайского ледника.

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    31 августа 2026, 22:22 • Новости дня
    Ученый предсказал США и Канаде участь Непала из-за ледников

    Канаду и США предупредили о грядущих наводнениях

    Tекст: Катерина Туманова

    Разрушительные ледниковые наводнения, унесшие сотни жизней в Непале, могут повториться в Северной Америке из-за глобального изменения климата и таяния вечной мерзлоты, считает доктор Джонатан Карривик, эксперт по ледниковым наводнениям из Университета Лидса.

    По мнению ученых, причиной трагедии в Непале стало обрушение ледника на горе Лангтанг-Лирунг, зафиксированное как землетрясение магнитудой 5,2, пишет Daily Mail.

    «Изменение климата приводит к нагреванию гор, вызывая таяние вечной мерзлоты и ледников», – заявил эксперт по ледниковым наводнениям из Университета Лидса доктор Джонатан Карривик.

    Он отметил, что вероятность подобных событий и их частота будут только расти.

    По оценкам исследователей, в зонах повышенного риска проживают около 15 млн человек. Наибольшей опасности подвержены горные хребты Азии: Гималаи, Каракорам и Гиндукуш.

    Однако доктор Карривик предупредил, что США и Канада могут столкнуться с аналогичными катастрофами.

    Предварительный анализ показал, что перед наводнением в Непале произошел оползень и обвал ледника. Лед и камни временно перекрыли реку Лхенде-Кхола, образовав большое озеро, которое затем вылилось в разрушительный поток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения. Стихийное бедствие унесло жизни более 900 человек.  Эксперты объяснили устойчивость уцелевшего при наводнении дома в Непале.


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    31 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    Число жертв оползня в Непале приблизилось к тысяче

    Количество погибших при сходе оползня в Непале достигло 951 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Разрушительный оползень на севере Непала унес жизни почти тысячи человек, трагическая статистика продолжает расти по мере проведения спасательных работ.

    Число жертв оползня, сошедшего на севере Непала, достигло 951 человека, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая. Журналисты китайского телеканала ссылаются на данные полиции Непала.

    «Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 17.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 951 человека», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения.

    Разрушительное стихийное бедствие унесло жизни более 900 человек. Из-за прорыва берегов озера власти приостановили спасательные операции.

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    31 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибете

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал семьи погибших и пострадавших в результате разрушительного природного катаклизма на китайско-непальской границе.

    Путин направил слова поддержки в связи с гибелью людей при сходе селей в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Кремль в Max. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер направил телеграмму со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

    На китайско-непальской границе из-за схода селя без вести пропали свыше 550 человек.

    Жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человека.

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    31 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    МИД Непала сообщил о пропаже 590 иностранцев после мощного наводнения

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами мощного наводнения и оползня на севере Непала стали 919 человек, более 10 тысяч спасены, сотни иностранных граждан до сих пор не найдены.

    Порядка 590 иностранцев числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале, передает РИА «Новости».

    Стихийное бедствие обрушилось на северные районы страны в среду утром.

    «Порядка 590 иностранных граждан все еще числятся пропавшими без вести, из 39 стран», – говорится в заявлении на официальном сайте МИД Непала. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши после землетрясения и вызванного им оползня.

    Число погибших в результате трагедии возросло до 919 человек. Спасателям удалось эвакуировать более 10 тыс. пострадавших, среди которых свыше 323 граждан других государств. Ранее сообщалось о 781 жертве и более 2000 пропавших без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек. Спасатели вывезли из зоны бедствия более восьми тысяч пострадавших.

    Во время разрушительного паводка без вести пропали восемь граждан России.

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    1 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Каллас призвала ЕС усилить военное использование космоса

    Каллас предложила министрам обороны ЕС усилить военное использование космоса

    Tекст: Мария Иванова

    Для сохранения статуса космической державы глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила министрам обороны обсудить расширение военных возможностей объединения в космосе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложила министрам обороны стран объединения обсудить усиление военных возможностей в космосе, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула необходимость наращивания усилий для сохранения статуса космической державы.

    «Мы обсудим космос. Космос является ключевым фактором обеспечения обороны, он очень важен. У него есть как гражданское, так и военное применение. И нам действительно необходимо наращивать усилия, чтобы мы по-прежнему оставались космической державой с учетом того, что там происходит», – заявила Каллас перед неформальной встречей в Ирландии.

    В последние годы Евросоюз активно расширяет военную составляющую космической политики. Спутниковые системы применяются для связи, навигации, разведки и обеспечения военных операций. Ранее Еврокомиссия предлагала усилить защиту инфраструктуры и снизить зависимость от внешних поставщиков технологий.

    На встрече в Ирландии министры также рассматривают дальнейшую военную поддержку Украины, морскую безопасность и защиту подводной инфраструктуры. Каллас добавила, что отдельной темой станет возможная европейская миссия по поддержке вооруженных сил Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на текущей встрече в Ирландии Кая Каллас исключила принятие конкретных решений о поставках систем ПВО Киеву.

    В мае глава европейской дипломатии признала стагнацию оборонной промышленности Евросоюза.

    Зимой она призвала европейские страны к созданию независимых от США военных возможностей.

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    31 августа 2026, 07:23 • Новости дня
    Мощное наводнение в Большом каньоне привело к гибели человека

    Жертвой наводнения в Большом каньоне стал один человек, 15 пропали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб, еще 15 пропали без вести в результате наводнения, произошедшего в районе Большого каньона (штат Аризона). Об этом сообщает телекомпания CNN.

    Трагедия развернулась в районе Большого каньона, где спасатели обнаружили тело 46-летнего мужчины недалеко от реки Колорадо. На данный момент неизвестна судьба еще 15 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Из-за разгула стихии серьезно пострадала водопроводная система одноименного парка. Эта инфраструктура критически важна, так как обеспечивает подачу питьевой воды и используется для тушения возможных пожаров.

    Власти штата уже эвакуировали 62 человека из наиболее опасных районов. Специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений, при этом синоптики предупреждают, что проливные дожди могут продлиться еще несколько часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне из-за проливных дождей в американском штате Кентукки погибли четыре человека.

    Накануне масштабный паводок на севере Непала унес жизни 781 человека.

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    31 августа 2026, 09:05 • Новости дня
    Ученые сообщили о спокойной космической погоде на предстоящей неделе

    ИКИ РАН: Магнитные бури не побеспокоят Землю на предстоящей неделе

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие семь дней магнитных бурь не ожидается, поскольку солнечная активность находится на минимальном уровне, а вероятность сильных вспышек близка к нулю.

    Предстоящая неделя будет благоприятной с точки зрения космической погоды, вспышки на Солнце маловероятны, а сильные практически исключены, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Усиление геомагнитной активности, которое прогнозировали на прошедшие пятницу и субботу, завершилось. «Уровень магнитных бурь достигнут не был – всё обошлось умеренными возмущениями», – отметили специалисты. Сейчас индекс геомагнитной активности немного повышен, но уже более двух суток остается в зеленой зоне.

    Прогнозируемое событие прошло намного мягче ожидаемого сценария, предполагавшего бури до уровня G3. Выброс солнечной плазмы, который должен был ударить по Земле, прошел сбоку от планеты.

    Прогноз на начавшуюся неделю остается благоприятным, так как Солнце проявляет минимальную активность. Вероятность сильных вспышек близка к нулю. Разнообразие вносит большое количество протуберанцев, однако их выбросы в сторону Земли маловероятны, поскольку они в основном высокоширотные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа вспышечная активность Солнца опустилась до минимальных значений.

    В конце месяца специалисты зарегистрировали всего девять солнечных вспышек за выходные. После этого ученые спрогнозировали слабые магнитные бури из-за выброса плазмы.

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    2 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Климатологи: Таяние тибетских ледников приведет к цепной реакции бедствий

    В КНР спрогнозировали учащение катастроф из-за таяния ледников Тибета

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы Национального климатического центра КНР Гао Жун сообщил, что глобальное потепление вызывает ускоренное таяние ледников Тибетского нагорья.

    Потепление климата меняет динамические характеристики ледников, приводя к повышению температуры льда и ускорению движения ледников, передает РИА «Новости».

    С начала XXI века, особенно с 2010 года, количество высокогорных ледниковых лавин возросло по всему миру. Горные ледники Китая в основном расположены на Тибетском нагорье и прилегающих территориях, где наблюдается ускоренное таяние на фоне повышения температуры и влажности.

    За последние 60 лет общая площадь ледников Тибетского нагорья сократилась примерно на 24%. Около семи тысяч малых ледников полностью исчезли. Ускоренное таяние криосферы вызывает увеличение количества и размеров ледниковых озер, а также приводит к динамической нестабильности ледников.

    В будущем внутренняя структурная стабильность ледников продолжит снижаться. Это потенциально может привести к учащению катастроф, связанных с ледниками, а также к увеличению масштабов ущерба за счет цепной реакции бедствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали обрушение ледника причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая.

    Ученые сочли этот катастрофический паводок каскадным событием. Из-за схода селевых потоков в данном регионе пропали без вести более полутысячи человек.

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    31 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Число жертв наводнения в Непале достигло 903 человек

    Жертвами наводнения после землетрясения на севере Непала стали 903 человека

    Tекст: Мария Иванова

    Разрушительное наводнение на севере Непала, вызванное землетрясением и оползнем, унесло жизни более 900 человек, при этом тысячи остаются пропавшими без вести.

    Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

    «Число жертв возросло до 903», – говорится в сообщении агентства, которое ссылается на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий.

    Стихия обрушилась на северные районы страны в среду утром. Мощный поток воды хлынул со стороны Китая в реку Бхоте-Коши. Паводок стал следствием землетрясения и спровоцированного им оползня. Ранее сообщалось о 781 погибшем, при этом более 2 тыс. человек числились пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне количество жертв разрушительного паводка увеличилось до 788 человек.

    Спасательные службы спасли из зоны бедствия более 8 тыс. пострадавших.

    Власти Непала оценили затраты на восстановление приграничных районов в 5 млрд долларов.

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    2 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Южном острове Новой Зеландии

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные подземные толчки магнитудой 5,5 сотрясли Южный остров Новой Зеландии, очаг залегал на глубине пяти километров неподалеку от Милфорд-Саунд.

    Сейсмическое событие было зафиксировано в среду, 2 сентября, примерно в 40 км к северо-востоку от Милфорд-Саунд, передает РИА «Новости».

    Очаг подземных толчков находился на глубине около пяти километров.

    Угроза цунами в регионе не объявлялась. Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших среди населения к настоящему моменту не поступала.

    В конце августа сейсмологи уже фиксировали активность в этом районе. Тогда произошло землетрясение магнитудой 4,8, эпицентр которого располагался в 25 км к северу от Милфорд-Саунд на аналогичной глубине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

    В конце августа текущего года сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 у острова Тайвань.

    Несколькими днями ранее специалисты отметили мощное сейсмическое событие магнитудой 7,2 на юге Перу.

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    2 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали спокойную геомагнитную обстановку на Земле

    В ИКИ РАН сообщили о сохранении спокойной геомагнитной обстановки на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки на Земле сохранится спокойная геомагнитная обстановка, несмотря на незначительно повышенную вспышечную активность на Солнце.

    Спокойная геомагнитная обстановка на планете сохранится в ближайшие сутки, при этом вспышечная активность на Солнце ожидается незначительно повышенной, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    За прошедшие сутки значимых событий не зафиксировано. На графике видны небольшие вспышки, произошедшие в активных областях на западе Солнца, уходящих на обратную сторону звезды. На востоке, где активные области выходят к Земле, наблюдаются крупные магнитные петли, что может указывать на наличие солнечных пятен.

    «Подсмотреть на спутнике Solar Orbiter не получилось: команда удачно закрыла свой сайт на реконструкцию. Честно говоря, учитывая, что на Солнце всё равно почти ничего нет, у нас тоже возникают такие мысли», – отметили ученые. Геомагнитная активность остается низкой, прогноз полностью благоприятный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа специалисты спрогнозировали отсутствие магнитных бурь в течение семи дней.

    Неделей ранее количество солнечных вспышек резко снизилось до девяти за выходные.

    В начале прошлого месяца геомагнитная активность опустилась до минимальных значений после неожиданно сильного шторма.

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    2 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Ученые зафиксировали рост солнечной активности минувшим летом

    ИКИ РАН: Число мощных вспышек на Солнце летом выросло на 30%

    Tекст: Мария Иванова

    Летом этого года количество сильных вспышек на звезде увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

    Минувшее лето стало периодом неожиданно высокой активности звезды вопреки прогнозам о спаде цикла, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    С начала июня по конец августа зафиксировано 82 вспышки уровня M и выше. Из них три события достигли высшего балла X, тогда как годом ранее наблюдалось 62 сильные вспышки и две класса X.

    Геомагнитная обстановка, несмотря на ожидания, продемонстрировала обратную тенденцию. Количество дней с магнитными бурями сократилось вдвое – до девяти против 18 в прошлом году. Наиболее мощная буря этого лета произошла 4 июля, достигнув уровня Kp=7,3, что ниже максимума предыдущего года (Kp=8,0).

    Осень началась в условиях относительного спокойствия на звезде. В настоящее время вспышки практически отсутствуют, однако ученые напоминают, что в прошлом году самые мощные события произошли именно в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа эксперты ИКИ РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

    В начале июля на звезде завершился мощный двухнедельный всплеск активности.

    Перед этим ученые зафиксировали рекордные за два года 26 подобных событий за одни сутки.

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