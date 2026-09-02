Украинца арестовали в Болгарии за убийство японки

Подозреваемого арестовали в понедельник в квартире, где обнаружили тело жертвы, получившей несколько ножевых ранений, передает РИА «Новости».
В среду суд принял решение оставить мужчину под стражей. Защита настаивала на смягчении меры пресечения и переводе Голядкина под домашний арест.
Известно, что фигурант дела находился в Болгарии в статусе «иностранца под защитой». Жилье в квартале Бакстон, ставшее местом преступления, оплачивала мать обвиняемого.
Месяцем ранее полиция польского Вроцлава задержала восемнадцатилетнего украинца за нападение с ножом на местную жительницу.
В прошлом году украинский подросток в Бельгии признался в убийстве своей матери и шестилетней сестры.
В 2024 году власти Перу заподозрили еще одного гражданина Украины в жестоком убийстве россиянки.