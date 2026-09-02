Индонезия и Россия договорились о совместных учениях спецназа

Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин встретился с российским послом Сергеем Толченовым в Джакарте, передает РИА «Новости». Стороны обсудили конкретные шаги по укреплению оборонного взаимодействия двух государств.
«Мы обсудили развитие двусторонних отношений Индонезии и России, а также конкретные шаги по дальнейшему укреплению оборонного сотрудничества двух стран. Обсуждение включало планы рабочего визита в Россию, расширение диалога и совместных учений между видами вооруженных сил, сотрудничество сил специального назначения, образование и подготовку личного состава, а также развитие потенциала в области военной медицины», – отметил глава ведомства.
По словам Шамсуддина, Джакарта считает Москву одним из главных партнеров в военной сфере. Он уточнил, что сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, доверия, общих интересов и суверенитета каждого государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле экипажи кораблей России и Индонезии провели антитеррористические маневры «Орруда-2026» в Японском море.
Президент России Владимир Путин подтвердил надежность двусторонних отношений в военно-технической сфере.
Посол России в Джакарте Сергей Толченов анонсировал дальнейшее расширение взаимодействия военных моряков обеих стран.