Форвард «Зенита» Соболев повторил рекорд Веретенникова по голам в Кубке России

В среду форвард отметился дублем в матче третьего тура пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо», передает РИА «Новости». Второй гол стал для него 24-м в карьере в рамках турнира за 46 сыгранных матчей.
Таким образом, спортсмен сравнялся по количеству забитых мячей с экс-нападающим волгоградского «Ротора» Олегом Веретенниковым. Бывший футболист забил 24 гола за 42 встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Александр Соболев принес победу «Зениту» в матче против воронежского «Факела».
Месяцем ранее нападающий оформил дубль в ворота тольяттинского «Акрона».
В середине июля футболист помог петербургскому клубу завоевать Суперкубок России.