Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до девяти человек

Таким образом, число жертв трагедии возросло до девяти, сообщил Устель, передает РИА «Новости». «Обнаружено тело одной из 20 пропавших без вести жертв крушения парома. Тело направлено на опознание», – заявил премьер-министр, слова которого приводит газета Kibris Postasi.
Лидер ТРСК Туфан Эрхюрман отметил, что специалисты установили точные координаты затонувшего судна.
Для поиска тел погибших задействован подводный робот, доставленный из Турции. Аппарат опустился на глубину 550 метров, он способен переносить грузы весом до 135 кг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении этого пассажирского судна погибла гражданка России.
Спасенную после кораблекрушения российскую девочку передали турецким родственникам. Капитан затонувшего парома в числе первых покинул терпящий бедствие корабль.