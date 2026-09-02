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    2 сентября 2026, 18:25 • Новости дня

    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

    Рубио объяснил визит шефа ЦРУ в Москву налаживанием связи между спецслужбами

    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву
    @ Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в российскую столицу стал продолжением линии на поддержание контактов между спецслужбами двух стран, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио объяснил визит Бернса в российскую столицу стремлением сохранить каналы связи между разведками двух стран, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вашингтону крайне важно продолжать диалог с российской стороной, несмотря на существующие политические разногласия.

    «Несмотря на все разногласия, которые у нас могут быть, Соединенным Штатам необходимо иметь возможность поддерживать связь с Россией с очень практической точки зрения – у них второй по величине в мире ядерный арсенал. Так что США должны располагать возможностью общаться с ними», – сказал Рубио.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность взаимодействия российских и американских разведывательных ведомств.

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от двустороннего общения безответственным шагом.

    1 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Reuters узнало о заявленном Бессентом условии Силуанову

    Reuters раскрыло заявленное Силуанову Бессентом условие

    Reuters узнало о заявленном Бессентом условии Силуанову
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность оказания экономической помощи России или заключения двусторонних соглашений до завершения конфликта на Украине.

    Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским коллегой Антоном Силуановым на полях финансового саммита G20 в Северной Каролине, сообщает Reuters. В ходе беседы американский министр исключил возможность экономических соглашений до завершения украинского конфликта.

    Когда глава Минфина России Антон Силуанов попытался поднять вопросы, представляющие взаимный интерес, Бессент прервал его.

    «Пока война не закончится, ничего невозможно», – заявил Скотт Бессент.

    По данным агентства, основной темой разговора стал мирный план президента США Дональда Трампа. В российском ведомстве при этом отметили, что обсуждалось финансовое сотрудничество в рамках G20.

    Присутствие российского представителя на саммите вызвало недовольство европейских политиков, готовящих новые санкции, уточнило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. Президент США прокомментировал переговоры Силуанова и Бессента.

    В ходе выступления на саммите в США Силуанов предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга.

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    1 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Американист: США продемонстрировали признание значимого статуса России

    Американист Дробницкий: США показали признание значимого статуса России

    Американист: США продемонстрировали признание значимого статуса России
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на готовность Москвы и Вашингтона к диалогу, реальных прорывов в двусторонних контактах до окончания конфликта на Украине ждать не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно о состоявшейся встрече глав российского и американского Минфинов Антона Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20.

    «США, несмотря на недовольство некоторых союзников, пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран G20. Такой шаг стал не только знаком гостеприимства, но и своего рода признанием значимого статуса России, что вызвало нервную реакцию у той же Германии», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    По мнению собеседника, Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент не могли не провести двустороннюю встречу. «И Москва, и Вашингтон на разных уровнях подтверждают готовность к диалогу и взаимодействию», – пояснил он. Впрочем, как полагает аналитик, едва ли на данном этапе возможно достичь каких-либо значимых решений.

    «В частности, процесс урегулирования украинского кризиса, который долгое время ставился Штатами как приоритет в диалоге с Москвой, откровенно буксует. Удивительного в этом нет: в том же Вашингтоне значительное влияние имеют провоенные ястребы, а они не допустят договоренностей на условиях, которые были бы приемлемы для России. К тому же нельзя исключать, что Киев, подстрекаемый Лондоном, даст заднюю», – уточнил спикер.

    Дробницкий также обратил внимание на публикацию Reuters о том, что США не готовы обсуждать экономическое соглашение с Москвой до тех пор, пока не будет завершен военный конфликт на Украине. «Тем не менее, продолжение военного конфликта, судя по всему, действительно мешает Вашингтону начать обсуждать с Россией реализацию каких-либо совместных проектов», – уточняет эксперт.

    Однако сам факт встречи Силуанова и Бессента, поддержания контактов между двумя ядерными державами, внушает осторожный оптимизм, считает политолог. «У сторон, очевидно, имеется взаимное желание преодолеть сформировавшуюся дипломатическую пропасть. Однако ждать быстрого разрешения конфликта, масштабных договоренностей или тесного сотрудничества сейчас не стоит», – добавил он.

    Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, к встрече Силуанова и Бессента, как и ко многим другим между российскими и американскими официальными лицами, надо относиться сдержанно и без особых надежд. «Любой контакт между Вашингтоном и Москвой – позитивный фактор, так как администрация Трампа демонстрирует заинтересованность в сохранении каналов связи. Но о быстрых прорывах и прогрессе речь сегодня не идет», – написал он в своем Telegram-канале.

    Как полагает эксперт, на нынешнем этапе США и Россия могут нащупывать новые способы активизации переговорного процесса на разных уровнях, но не более. «К тому же Трамп и его окружение пока полностью заняты Ираном, который отнимает практически все внешнеполитические ресурсы администрации», – заключил Романов.

    Ранее Эрин Браун, замминистра финансов США по международным делам, назвала «продуктивной» встречу глав российского и американского Минфинов Антона Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20, сообщает Politico. По ее словам, министры обсудили «план главы Белого дома Дональда Трампа по обеспечению мира и экономического роста». Кроме того, отметила она, Бессент сказал Силуанову: «Война должна закончиться. Мы хотим мирного исхода».

    Браун заявила, что включение Силуанова в список представительства на саммите в Северной Каролине было решением Белого дома. «Нам нравится ладить со всеми», – сказала она. Согласно сообщению Минфина России, главы ведомств обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и работу в рамках G20. В ходе выступления перед зарубежными коллегами и управляющими центральных банков стран-участниц объединения Силуанов заявил о необходимости вернуться к роли механизма финансовой координации государств для решения глобальных вызовов.

    Стоит отметить также, что присутствие представителей России на саммите вызвало возражения со стороны европейских чиновников. Глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль заявил, «что он не будет позировать для группового фото с российским министром финансов». В итоге фотография была сделана без Силуанова.

    Сенатор США Джин Шахин заявила: «Администрации Трампа необходимо оказывать давление на Путина и его команду, а не предоставлять им трибуну». Она также призвала Палату представителей рассмотреть закон Грэма об ужесточении санкций против России.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков возможного визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока нет. По его словам, конкретные дни для поездки не зарезервированы, поскольку переговорщики сейчас активно занимаются другими направлениями американской внешней политики.

    «Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем

    Самолет-разведчик ВВС США пропал с радаров в районе Баренцева моря

    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Денис Тельманов

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США перестал отслеживаться в акватории Баренцева моря после часа патрулирования севернее Мурманска.

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров после патрулирования севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

    Американский Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с базы британских ВВС «Милденхолл» на юго-востоке Британии около 12.30 мск. Пролетев недалеко от берега Норвегии, борт оказался в Баренцевом море примерно в 15.50 мск.

    Затем воздушное судно начало движение на запад. В 16.40 мск самолет исчез с радаров, находясь примерно в 400 километрах севернее российской границы. Предполагается, что инцидент произошел из-за отключения трекеров, обеспечивающих геолокацию.

    Пункт назначения американского самолета в сервисах отслеживания полетов не указан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду два британских самолета-разведчика совершили полет вдоль российских границ.

    Неделей ранее посол России в Осло Николай Корчунов резко раскритиковал предоставление норвежских баз для авиации НАТО.

    В марте 2024 года российский истребитель МиГ-31 отогнал пару американских бомбардировщиков от границы над Баренцевым морем.

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    31 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    CNBC: Силуанов и Бессент провели встречу в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минфина России Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели переговоры на полях встречи руководителей финансовых ведомств и центробанков стран G20, сообщил телеканал CNBC.

    Главной темой их беседы стало украинское урегулирование, передает РИА «Новости». Факт встречи подтвердила журналистка телеканала CNBC Меган Касселла, сославшись на представителя американского ведомства.

    «Бессент только что встретился с министром финансов России, чтобы обсудить мирный план», – написала репортер в социальной сети X. Позднее она опубликовала совместную фотографию Силуанова и Бессента.

    Мероприятия «Большой двадцатки» в эти дни проходят в американском городе Эшвилл, который расположен в штате Северная Каролина.

    В прошлом году Силуанов заявил об отсутствии диалога с американским Минфином.

    В феврале Скотт Бессент назвал итоги мирных переговоров по Украине главным условием для введения новых антироссийских санкций.

    В июне американский министр допустил возврат России к расчетам в долларах после урегулирования конфликта.

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    1 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой

    Эксперт Дудаков: Законопроект о санкциях против России оказался под угрозой

    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект, вводящий ограничения против торговых партнеров России, может не пройти Палату представителей. С одной стороны, демократы-центристы опасаются, что билль даст Дональду Трампу право волюнтаристски вводить тарифы в отношении любых стран, с другой стороны, республиканцы не заинтересованы в продвижении украинской повестки, непопулярной у избирателей, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Судьба законопроекта имени Линдси Грэма* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) в последний момент оказалась под угрозой: Палата представителей может его не утвердить. С одной стороны, против принятия билля выступают демократы-центристы. Они настроены в целом антироссийски, но опасаются, что инициатива даст чрезмерно широкие полномочия Дональду Трампу», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Демократы, в частности, переживают, что глава Белого дома воспользуется законопроектом, чтобы волюнтаристски вводить пошлины в отношении всего мира, как это было в 2025 году», – уточнил собеседник. Он напомнил, что тогда американский лидер устанавливал тарифы посредством президентских указов, однако Верховный суд США признал большую часть из них неконституционными, потому что они вводились в обход Конгресса.

    «Если будет принят билль имени Грэма, наделяющий президента правом вводить тарифы, у Трампа снова появится пространство для маневра, и он сможет угрожать всему миру торговыми войнами. Представителям Демпартии это не нравится: они выступают за свободную торговлю и критикуют главу Белого дома за то, что его изоляционистская и протекционистская политика привела к существенному росту цен и инфляции в Америке – особенно на импортные товары, доля которых в американской экономике весьма значительна», – детализировал Дудаков.

    С другой стороны, среди республиканцев тоже нет единого порыва поддержать законопроект о санкциях против России, продолжил американист. «Дело в том, что далеко не все в партии готовы продвигать украинскую повестку, которая непопулярна среди американского электората. Все это существенно осложняет прохождение билля в Палате представителей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, весь сентябрь у Конгресса пройдет в рамках бюджетных баталий, добавил спикер. «У законодателей будет гораздо больше других, более существенных и важных дел, чем проект имени Грэма: нужно принять все бюджеты, включая застрявший в Сенате военный бюджет Трампа на 1,15 трлн долларов. Демократы сейчас блокируют и его, потому что не хотят давать главе Белого дома деньги на продолжение конфликта в Персидском заливе», – отметил аналитик.

    «В октябре же Конгресс снова отправится в отпуск – на этот раз предвыборный. Все разъедутся по своим штатам и округам и будут заниматься электоральными кампаниями. Таким образом, времени остается немного, и я не исключаю, что в итоге санкционный билль может оказаться в долгом ящике именно из-за раскола и разногласий на Капитолийском холме», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что продвижение законопроекта о санкциях США против торговых партнеров России рискует остановиться в Палате представителей. Причина состоит в сопротивлении демократов и отсутствии поддержки со стороны республиканцев, пишет Politico.

    Лидеры Республиканской партии не включили законопроект в список на голосование на этой неделе. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал, что борьба вокруг документа будет непростой и посетовал на оппонирование со стороны демократов. «Мы последовательно занимаем жесткую позицию по отношению к России», – напомнил он.

    Сторонники «пакета Грэма» утверждают, что закон предоставит президенту США новые возможности для введения тарифов для давления на Россию. Однако, отмечает Politico, на процесс влияют раскол в республиканском большинстве относительно конфликта на Украине и опасения законодателей по поводу потенциального «злоупотребления» администрации расширенными полномочиями.

    Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предупредил, что расширение и задействование тарифных рычагов Трампа может в итоге привести к удорожанию жизни американцев, сообщает The Hill. Даже если «закон Грэма» будет вынесен на рассмотрение, неясно, получит ли он достаточную поддержку республиканцев. «За 14 лет я ни разу не голосовал за введение санкций против суверенного государства», – заявил член Палаты представителей Томас Масси.

    «У Трампа уже есть достаточно полномочий для введения санкций против компаний, частных лиц и судов, поддерживающих российскую военную машину», – говорится в совместном заявлении конгрессмена-демократа Дона Бейера, а также сенаторов Рона Уайдена и Элизабет Уоррен.

    «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года» был принят Сенатом в начале августа 86 голосами против 11. Сам вдохновитель документа не застал этого момента – в июле он скоропостижно скончался после очередного визита в Киев.

    Суть документа заключается в желании радикально сократить нефтегазовые доходы России за счет жесткого давления на покупателей ее энергоресурсов в третьих странах. В случае принятия президент США получит полномочия вводить 100-процентные заградительные пошлины на любые товары из государств, которые продолжают закупать российские нефть и природный газ.

    Мера напрямую бьет по пятерке крупнейших покупателей и посредников (в первую очередь – по Китаю и Индии). В документе прописаны рестрикции против «теневого флота» – танкеров, используемых для транспортировки сырья в обход западного ценового потолка. Под санкции подпадает также импорт российского урана.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему закон Грэма вредит интересам США.

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    31 августа 2026, 23:37 • Новости дня
    Трамп прокомментировал переговоры Силуанова и Бессента

    Трамп позитивно оценил переговоры Силуанова и Бессента

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на позитивные результаты визита министра финансов России Антона Силуанова в США и встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом.

    «Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми», – передает РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп отметил, что визиты иностранных представителей уровня Силуанова являются одной из причин его политического успеха.

    Пресс-служба Минфина России сообщала, что Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20. Мероприятие проходит с 31 августа по 1 сентября в американском Эшвилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. В ходе выступления на саммите Силуанов указал точки роста российской экономики и предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга.

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    1 сентября 2026, 06:42 • Новости дня
    Politico узнала о пробуксовке в Конгрессе закона Грэма о санкциях против России

    Politico: Закон Грэма о санкциях против России забуксовал

    Politico узнала о пробуксовке в Конгрессе закона Грэма о санкциях против России
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Менее месяца назад подавляющее двухпартийное большинство в сенате проголосовало за то, чтобы почтить память покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) и принять законопроект о санкциях против торговых партнеров России.

    «Теперь законопроект находится под серьезной угрозой застревания в Палате представителей, где он сталкивается со значительным сопротивлением со стороны демократов, отсутствием энтузиазма со стороны республиканцев и ослаблением стремления почтить память покойного сенатора от Южной Каролины», – пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что лидеры Республиканской партии не включили документ в список законопроектов, которые должны быть вынесены на голосование на этой неделе.

    Когда ведущие республиканские законодатели в понедельник после пятинедельного летнего перерыва прибыли в Капитолий, никто из них не сказал, что принятие Закона Линдси Грэма о санкциях против России находится в числе приоритетных задач, сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дробницкий заявлял, что закон Грэма о санкциях против России останется молчащим. Закон Грэма о санкциях против России начал пугать самих американцев. В июле американский президент призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме.

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    2 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал подробности встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    Силуанов рассказал, что обсудил с американским коллегой перспективы двусторонних финансовых отношений, передает РИА «Новости». Встреча представителей двух стран состоялась в американском городе Эшвилл на полях саммита «Большой двадцатки».

    «Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это не просто сейчас. Все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение», – заявил глава ведомства.

    Силуанов выразил уверенность в постепенном восстановлении экономических связей между государствами по мере нормализации глобальной геополитической обстановки. Он подчеркнул, что именно финансисты способны первыми достичь успеха в налаживании контактов.

    По словам министра, диалог необходимо продолжать. Он отметил наличие общих точек соприкосновения, развитие которых поможет в дальнейшем облегчить решение политических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита G20.

    Американская сторона назвала прошедшую встречу продуктивной.

    Скотт Бессент обосновал необходимость контактов с Москвой для урегулирования украинского конфликта.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    1 сентября 2026, 08:34 • Новости дня
    Минфин США назвал продуктивной встречу Силуанова и Бессента
    Минфин США назвал продуктивной встречу Силуанова и Бессента
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов России Антон Силуанов и глава американского Минфина Скотт Бессент провели продуктивную встречу на полях G20, заявила заместитель главы финансового ведомства США по международным делам Эрин Браун.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие в Эшвилле переговоры, передает ТАСС. Браун отметила конструктивный характер диалога. «У министра Бессента была продуктивная встреча с министром финансов России», – сообщает издание Politico.

    На полях саммита американская сторона заверила в стремлении к мирному завершению конфликта на Украине. Стороны также затронули план президента США Дональда Трампа по экономическому росту. Решение пригласить российскую делегацию на мероприятия принимал непосредственно Белый дом, протоколу которого следует американское ведомство.

    Отечественное министерство подтвердило факт переговоров, в ходе которых обсуждалось двустороннее финансовое взаимодействие. Журналисты подчеркивают, что допуск Москвы к участию в заседаниях вызвал сильное недовольство европейских союзников Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита.

    Главной темой беседы глав ведомств стало украинское урегулирование.

    При этом американский министр исключил возможность оказания экономической помощи Москве до завершения конфликта.

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    1 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Карасин: Встреча Силуанова и Бессента улучшила отношения России и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча министров финансов России и США на саммите G20 положительно сказалась на атмосфере двусторонних отношений, хотя украинский вопрос обсуждался без глубокой детализации, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что встреча министра финансов России Антона Силуанова и американского коллеги Скотта Бессента на полях саммита G20 в Эшвилле способствовала улучшению отношений между странами, передает «Газета.Ru».

    «Насыщенный разговор двух министров финансов прояснил картину не только в военно-политической, но и в финансовой сфере, которая временами не менее важна. Такой контакт немножко оздоровил атмосферу двусторонних отношений [РФ и США], не связанных с военными действиями, положением на линии боевого соприкосновения [на Украине]», – отметил дипломат.

    По словам Карасина, в ходе переговоров Силуанов и Бессент затронули вопрос мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что обсуждение этой темы прошло без глубокой проработки деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров Антона Силуанова со Скоттом Бессентом на полях саммита G20.

    Американская сторона назвала прошедшую встречу министров продуктивной.

    Глава Минфина США исключил возможность заключения экономических соглашений до завершения украинского конфликта.

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    31 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Минфин подтвердил встречу Силуанова с министром финансов США

    Минфин подтвердил встречу Силуанова с министром финансов США Бессентом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент встретились на полях заседания «Группы 20», подтвердили в российском Минфине.

    Главы финансовых ведомств России и Соединенных Штатов провели переговоры на полях заседания министров и руководителей центробанков стран «Группы 20», сообщили в ведомстве.

    «Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ «Группы 20», – говорится в сообщении Минфина в Max.

    В ходе переговоров стороны затронули вопросы двустороннего взаимодействия по финансовому треку. Также обсуждалась совместная работа в рамках «Группы 20».

    Ранее СМИ сообщили, что главной темой беседы министров стало украинское урегулирование.

    Накануне саммита американская делегация запланировала представить концепцию экономического развития США.

    Весной Скотт Бессент предложил коллегам по G20 объединить усилия для реализации санкций против Ирана.

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    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

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    2 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    Минфин США оправдал приглашение России на встречу G20

    Бессент обосновал необходимость участия российской делегации в саммите G20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул важность контактов с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Руководитель американского финансового ведомства прокомментировал приглашение российской стороны на заседание министров финансов стран G20 в Северной Каролине, передает ТАСС.

    По его словам, президент США Дональд Трамп стремится выстроить хорошие отношения со всеми государствами.

    «Если стороны не говорят, если мы не взаимодействуем, как можно его урегулировать?» – отметил Скотт Бессент, говоря о перспективах разрешения кризиса на Украине.

    Американский министр признал недовольство некоторых европейских политиков из-за присутствия делегации из Москвы, однако назвал взаимодействие абсолютно необходимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита.

    Американская сторона назвала прошедший в Эшвилле диалог продуктивным.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил улучшение атмосферы двусторонних отношений после этой встречи.

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