Tекст: Ольга Иванова

Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года, передает «Московский комсомолец». При этом Брюссель оставил за собой право применять защитные механизмы в случае, если армянский импорт начнет угрожать позициям местных производителей.

Ключевым требованием к Еревану является полное отсутствие барьеров для ввоза европейских товаров на армянский рынок. В Совете ЕС прямо заявили, что эти шаги предпринимаются в контексте политического противостояния с Россией.

По оценкам европейских чиновников, новые правила охватят около 80% армянского экспорта. Речь идет о 99% свежих фруктов, овощей и растительной продукции, которую Армения традиционно поставляет в Россию. Однако Ереван будет обязан соблюдать санитарные стандарты ЕС и уважать систему защищенных географических наименований, из-за чего армянский коньяк не сможет продаваться в Европе под этим брендом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал обнулить тарифы для большинства поставляемых из Армении товаров.

Ранее Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной армянской продукции в Россию.

Служба внешней разведки предупредила о неизбежности глубокого экономического кризиса в республике при разрыве с ЕАЭС.