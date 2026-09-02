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    2 сентября 2026, 17:12 • Новости дня

    Власти ФРГ установили подозреваемых по делу о дроне в аэропорту Лейпцига

    Suddeutsche Zeitung: Установлены подозреваемые по делу о дроне в аэропорту ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии смогли установить личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

    По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о гражданине Латвии родом из России и жителе Белоруссии с российским паспортом, передает ТАСС. Следствие полагает, что первый подозреваемый прилетел в Берлин в конце июля. Затем на арендованном автомобиле он отправился в Лейпциг, а за два дня до происшествия покинул ФРГ на самолете.

    На одном из обнаруженных дронов следователи выявили следы ДНК. Эти данные помогли выйти на след второго возможного злоумышленника, который въехал на территорию Евросоюза по итальянской туристической визе.

    Напомним, правительство Германии возложило ответственность за инцидент с беспилотниками на Россию.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие правоохранители обнаружили генетические следы на найденном в аэропорту аппарате.

    2 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    «Положение канцлера [ФРГ] сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина.

    По словам российского лидера, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. «Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», – ответил Путин.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

    Комментарии (10)
    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Полиция ФРГ назвала замыкание под Кельном преднамеренной атакой

    В ФРГ расценили короткое замыкание на западе страны как преднамеренную атаку

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на электроподстанции в Бергхайме под Кельном как преднамеренную атаку, исключив версию технической неисправности.

    Неполадки на подстанции в Бергхайме, расположенном недалеко от Кельна, стали результатом преднамеренных преступных действий, а не технического дефекта, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

    Правоохранительные органы Германии считают произошедшее короткое замыкание умышленной атакой на инфраструктуру. В настоящее время полиция не усматривает связи между этим инцидентом и недавней диверсией в Бранденбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    Неделей ранее злоумышленники повредили железнодорожные кабели в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    В январе МВД Германии признало отсутствие связи берлинского блэкаута с Россией.

    Комментарии (10)
    2 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по заводам, производящим военную технику для Украины.

    Медведев высказался в своем Telegram-канале о необходимости жесткого ответа на действия Германии.

    «Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», – заявил политик.

    Политик также прокомментировал угрозы в отношении российской гражданской авиации.

    «И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – уточнил Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на роль западных стран в поддержке террористических актов. Он отметил, что спонсорами террора выступают лидеры западных, преимущественно европейских государств, которые «часто посещают Киев на поездах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг данные заявления немецких властей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

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    2 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Взрыв прогремел на вокзале немецкого Аугсбурга

    Несколько человек пострадали при взрыве на железнодорожном вокзале в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате детонации неизвестного предмета на железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга пострадали несколько человек, здание оцеплено полицией.

    Неизвестный предмет сдетонировал на главном железнодорожном вокзале немецкого города Аугсбурга, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    В настоящее время здание транспортного узла и один из путей закрыты для пассажиров. Движение поездов существенно ограничено, а прилегающие улицы оцеплены полицией.

    Точное количество пострадавших пока остается неизвестным. Причины инцидента также не уточняются, на месте работают специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года полиция задержала в Аугсбурге готовившего теракт иракского беженца.В

    январе прошлого года из-за угрозы взрыва власти эвакуировали железнодорожную станцию в немецком городе Пассау.

    Осенью прошлого года спецназ нашел у гражданина Сирии в Берлине компоненты для изготовления взрывчатки.

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    2 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское министерство иностранных дел пригласило для беседы немецкого представителя Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей европейского государства.

    Поводом для вызова послужили недавние антироссийские шаги официального Берлина, передает РИА «Новости». Дипломата попросили явиться на Смоленскую площадь в среду.

    Представители ведомства опубликовали комментарий по поводу произошедшего в социальных сетях. «Второго сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – подчеркивается в заявлении министерства.

    Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов в оскорблении Берлина.

    Весной российское внешнеполитическое ведомство констатировало полное прекращение межгосударственных контактов с ФРГ.

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    1 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Руководство Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ

    WiWo: Руководство Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий автоконцерн Volkswagen определился со сроками остановки производства на четырех ключевых заводах в Германии с целью переноса мощностей в Восточную Европу, пишет WirtschaftsWoche (WiWo) со ссылкой на внутренний отчет компании.

    Собеседники WiWo в автоконцерне, говоря о ситуации, сравнили предприятие с «Титаником», который, по их словам, уже врезался в айсберг, передает РИА «Новости».

    «Производство в Эмдене и Цвиккау должно завершиться в 2031 году, в Ганновере – в 2032 году, а в Неккарзульме – в 2034 году», – говорится в публикации. Производство автомобилей планируется перенести на менее затратные площадки в Чехию, Словакию и Польшу.

    Немецкие заводы могут избежать закрытия только при условии снижения издержек с текущих 6490 евро за автомобиль до общеевропейских 2832 евро к лету 2027 года, однако эксперты считают это нереальным. Ради экономии 50 млрд евро компания также намерена ликвидировать бренд Seat, снять с производства электромобиль Porsche Taycan с 2030 года и распродать доли в 700 дочерних структурах, включая Ducati и Traton. Кроме того, запланировано сокращение нескольких тысяч управленческих должностей.

    Напомним, немецкий автогигант запланировал сокращение ста тысяч рабочих мест по всему миру.

    Позже руководство концерна решило увеличить масштаб грядущих увольнений до 120 тысяч человек.

    Для оптимизации ресурсов автопроизводитель объявил о существенном сокращении линейки выпускаемых моделей.

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    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

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    1 сентября 2026, 22:38 • Новости дня
    Сотрудникам генконсульства в Бонне и Русского дома предписали покинуть ФРГ

    В генконсульстве России в Бонне сообщили о требовании покинуть ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине вместе с семьями срочно покинуть страну.

    Сотрудникам российского генконсульства в Бонне, работникам Русского дома и членам их семей предписано оперативно покинуть территорию Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал посольства в Берлине.

    «Всем сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию ФРГ», – сказано в официальном заявлении дипмиссии.

    Во вторник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о расторжении договора, который регулирует работу Русского дома в Берлине.

    Он объяснил решение необходимостью укрепления национальной безопасности. Поводом для этого стал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, ответственность за который немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России. МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    1 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    МИД Бельгии объявил о вызове российского посла

    МИД Бельгии вызвал российского посла из-за дрона в Лейпциге

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о серьезной озабоченности инцидентом в аэропорту Лейпцига, в связи с чем вызвал посла России в министерство.

    «Как государство-член ЕС и союзник НАТО, Бельгия полностью солидарна с Германией, и я полностью поддерживаю меры, объявленные моим немецким коллегой», – написал он в соцсети Х.

    Прево добавил, что «распорядился вызвать российского посла», после чего добавил пространное объяснение о необходимости защищаться от России, которая «не может проводить такие операции в наших странах без последствий».

    Он пообещал обсудить ситуацию с европейскими коллегами на встрече в формате Гимних в Ирландии завтра.

    «Такими операциями» Прево называет обнаружение беспилотников вблизи аэропорта Лейпцига, третий из которых оказался со взрывчаткой. Следователи  выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы. Ответственность за который немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России. МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

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    2 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    МИД: Закрытие генконсульства в Бонне приблизило разрыв отношений России и ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закрытие российских представительств в Германии является очередным шагом к окончательному разрушению двусторонних отношений между странами, заявил МИД России.

    Министерство иностранных дел России оценило действия Берлина по закрытию дипломатических и культурных представительств как деструктивные. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги наносят серьезный ущерб двусторонним связям.

    «Указано, что решение правительства ФРГ о закрытии под этим мнимым предлогом генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине расценивается нами как очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала двусторонних отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Напомним, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Берлин потребовал от сотрудников дипмиссии срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на действия ФРГ.

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    2 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас вызвала постпреда России из-за взрывчатки в Лейпциге

    Глава дипломатии ЕС Каллас вызвала постпреда России после инцидента в Лейпциге

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от исполняющего обязанности постоянного представителя Москвы при Евросоюзе из-за обнаруженного в немецком аэропорту дрона со взрывчаткой.

    Поводом для дипломатического демарша стала недавняя находка в воздушной гавани Лейпцига, передает РИА «Новости».

    В начале августа между украинскими грузовыми самолетами там нашли беспилотник с прикрепленным взрывным устройством.

    «Мы уже вызвали российских послов, как это сделали и многие государства-члены, и обсудим, что еще мы можем сделать», – заявила Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Москву.

    Российская сторона категорически отвергла эти обвинения. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что безосновательные нападки Берлина напрямую связаны с предстоящими выборами в Германии и растущей популярностью оппозиционных сил. В ведомстве также пообещали ответить на недружественные шаги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    МИД ФРГ вызвал российского посла для обсуждения этой ситуации.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев категорически отверг данные обвинения немецких властей.

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    2 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией

    Захарова: ФРГ буквально изничтожает хорошее в диалоге с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Безосновательные обвинения Германии в адрес России в причастности к дронам у аэропорта Лейпцига изничтожают все позитивное в двусторонних отношениях между странами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Они фактически делают все, чтобы буквально изничтожить все позитивное, накопленное десятилетиями, в двусторонних отношениях», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, а ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.


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    2 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Временный поверенный ФРГ покинул МИД России спустя час

    Временный поверенный ФРГ Финке покинул МИД России спустя час

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах Германии Бернд Финке провел около часа в здании Министерства иностранных дел России на фоне антироссийских заявлений Берлина.

    Финке покинул здание российского дипломатического ведомства на Смоленской площади, передает ТАСС.

    Дипломат находился в министерстве около часа. Его вызов был связан с антироссийскими действиями и заявлениями властей ФРГ.

    Напомним, российское дипломатическое ведомство вызвало Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей ФРГ.

    Накануне министерство иностранных дел Германии пригласило для беседы посла России из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Глава российской дипмиссии Сергей Нечаев отверг обвинения в причастности Москвы к этому происшествию.

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    2 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    МИД Германии исключил возможность оспорить закрытие Русского дома

    МИД Германии: Россия не сможет оспорить в суде закрытие Русского дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона лишена правовых механизмов для оспаривания решения о прекращении работы культурно-образовательного центра в Берлине, сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе.

    «Это расторжение в обычном порядке. Это как с любым договором, который можно расторгнуть», – пояснил дипломат на брифинге в Берлине, передает ТАСС. По словам Гизе, правовых механизмов оспорить закрытие не существует, поскольку решение находится исключительно в компетенции немецких властей.

    Согласно двустороннему соглашению от 2011 года, расторжение договора возможно к концу текущего года, после чего оно вступит в силу в середине следующего года. Гизе добавил, что Берлин планирует дополнительно усложнить деятельность центра, потребовав от командированных из России сотрудников покинуть страну вместе с коллегами из Бонна.

    Судьба земельного участка, на котором расположено здание, регулируется отдельным соглашением от 2013 года, рассчитанным на 99 лет. Дипломат отметил, что власти Германии сейчас изучают варианты расторжения и этого документа, хотя признал, что процесс будет более сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ изучали правовые основания для прекращения работы культурно-информационного центра России в Берлине.

    Накануне правительство Германии потребовало от сотрудников Русского дома срочно покинуть страну.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала дать достойный ответ на данные антироссийские решения.

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