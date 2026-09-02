Автор книги «Богатый папа, бедный папа» задолжал 1,2 млрд долларов

NYP: Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки задолжал 1,2 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Писатель и инвестор имеет около 1,2 млрд долларов долгов, связанных с вложениями в недвижимость, передает The New York Post (NYP). «Итак, у меня миллиарды долгов», – признался Роберт Кийосаки в подкасте Get Rich Education.

Бывшая жена и деловой партнер писателя Ким Кийосаки уточнила, что эту сумму неверно считать его личным долгом. По ее словам, основная часть задолженности приходится на совместный портфель, включающий около 1,5 тыс. квартир.

Инвестор использует заемные средства для покупки недвижимости, приносящей доход, а затем оформляет новые кредиты под возросшую стоимость активов. Этот метод позволяет ему получать деньги от займов без уплаты подоходного налога.

Журнал Vanity Fair оценил личную долю писателя в общей задолженности примерно в 30-60 млн долларов, исходя из его заявленного дохода около 3 млн долларов в год. Сам инвестор подчеркивал, что его стратегия подходит не всем и требует глубокого понимания механизмов работы с кредитами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роберт Кийосаки назвал формирование многополярного мира ответом на санкции США.

Илон Маск указал на угрозу банкротства Соединенных Штатов из-за огромных государственных расходов.

В августе текущего года совокупный госдолг США впервые превысил отметку в 40 трлн долларов.