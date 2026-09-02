Глава ВОЗ назвал эпидемию Эболы в Конго рекордной

ВОЗ: Эпидемия Эболы в Конго стала самой быстроразвивающейся в истории

Tекст: Денис Тельманов

Гебрейесус заявил об угрожающих темпах распространения заболевания, передает РИА «Новости». «Эта эпидемия уже стала второй самой масштабной в истории. При этом это самая быстроразвивающаяся эпидемия в истории. И она охватывает огромную географическую территорию», – подчеркнул руководитель ВОЗ.

Основная часть смертельных случаев фиксируется непосредственно в общинах. Специалисты отмечают, что небезопасные похоронные практики способствуют дальнейшему распространению вируса среди населения.

Медики признают наличие скрытых цепочек передачи инфекции, которые пока не удается отследить. До тех пор, пока ситуация с выявлением контактов не изменится, вспышка лихорадки продолжит уносить жизни людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2786 человек.

Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили об охвате эпидемией территории размером с Францию.

При этом темпы распространения вируса значительно превышают показатели самой смертоносной эпидемии 2014-2016 годов.