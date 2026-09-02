Посольство: Нидерланды бездоказательно обвинили Россию в инциденте с БПЛА в ФРГ

Tекст: Ольга Иванова

Временный поверенный в делах России в Нидерландах Антон Бузанаков был вызван в министерство иностранных дел королевства, передает РИА «Новости». Дипломату предъявили обвинения в связи с инцидентом с беспилотником в немецком городе Лейпциг.

В российской дипмиссии подчеркнули, что Гаага не предоставила никаких фактов или аргументов, подтверждающих причастность Москвы к произошедшему. «Не предъявив каких-либо фактов, доказательств или аргументов в подтверждение озвученной «версии» и сославшись лишь на полученный из Берлина сигнал, голландская сторона безапелляционно возложила ответственность за инцидент на Россию, обвинив нашу страну в наращивании неких «гибридных угроз» в ЕС и анонсировав ответные меры, которые, как утверждается, должны последовать со стороны Евросоюза», – заявили в посольстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Нидерландов Том Берендсен вызвал российского посла из-за обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала объяснений от постпреда Москвы при Евросоюзе по поводу данного происшествия.

Днем ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль распорядился пригласить дипломатического представителя РФ для обсуждения ситуации.