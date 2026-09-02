  • Новость часаСпикер Рады исключил проведение выборов на Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Подковерная борьба в Киеве привела к битве разведки и контрразведки
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    Сотни подростков разгромили торговый центр в США
    Эксперты объяснили тягу взрослых мужчин к завивке волос
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    Суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка
    ВСУ атаковали детсады и школу в Энергодаре
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    2 сентября 2026, 16:33 • Новости дня

    Минфин США пообещал новые санкции за поддержку Ирана

    Глава Минфина Бессент: США намерены вводить новые санкции за поддержку Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Соединенных Штатов планируют систематически применять санкции в отношении любых лиц и организаций, оказывающих поддержку Ирану, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Соединенные Штаты планируют последовательно применять ограничительные меры в отношении всех участников, оказывающих содействие иранской стороне, передает РИА «Новости».

    «Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, и самый быстрый способ положить ему конец, это чтобы никто не оказывал никакой поддержки. Мы будем систематически выявлять и устранять каждого такого недобросовестного участника», – подчеркнул министр в эфире телеканала Fox News.

    Глава ведомства также уточнил, что американские власти уже ввели рестрикции против филиалов египетского банка в Дубае. По данным Вашингтона, эти финансовые организации предоставили Тегерану свыше 1,8 млрд долларов с 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

    В конце августа американская администрация ввела ограничения против более чем 60 физических и юридических лиц по всему миру.

    Весной глава американского ведомства допустил возможность достижения нового соглашения с Тегераном.

    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

    Комментарии (12)
    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

    Комментарии (10)
    31 августа 2026, 07:49 • Новости дня
    КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку на Ларак

    КСИР атаковал базы США в Иордании после удара по острову Ларак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил по силам США на двух базах в Иордании в ответ на атаку США на остров Ларак, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на КСИР.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским силам на двух базах в Иордании, сообщает телеканал Press TV. Это стало ответом на атаку США на остров Ларак.

    «Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским военным составляющим на двух иорданских базах в ответ на ранее совершенную атаку США на остров Ларак», – передает телеканал.

    Ранее иранское агентство Fars сообщало о взрывах на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на американского чиновника, США атаковали пусковые установки Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили, что удар был нанесен для предотвращения минирования пролива иранскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать США за атаку на остров Ларак.

    Вскоре иранские военные выпустили ракеты в направлении американских баз в Западной Азии.

    Затем над Ормузским проливом бойцы КСИР сбили разведывательный беспилотник США.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США провели точечную операцию против КСИР

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели точечную операцию против иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Военные США категорически отвергли обвинения в свой адрес со стороны КСИР, который назвал действия США «актом агрессии». По версии США, удары наносились с целью предотвратить установку мин в Ормузском проливе.

    CENTCOM заявил в X, что именно Тегеран создал угрозу в регионе. Точечная операция потребовалась для защиты гражданских моряков, коммерческого судоходства и обеспечения свободного потока мировой торговли, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

    Комментарии (0)
    30 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе

    КСИР пригрозил ответить США на удар по острову Ларак

    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран накажет США за то, что американские беспилотники атаковали остров Ларак в Ормузском проливе, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «США и Израиль в очередной раз… решили возродить свою зловещую роль… агрессивным актом нападения на остров Ларак. Военные исламского Ирана дадут ответ на это нападение, агрессор будет наказан», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    По данным портала Axios, удар по острову Ларак стал первой американской атакой на иранскую территорию с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Сообщается, что в результате атаки американских беспилотников погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 08:41 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в четырех странах

    Иран ответил на американскую атаку ударами по базам в четырех странах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке в качестве возмездия за нападение на свадебную церемонию.

    Иранские военные нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана отмечается, что действия стали ответом на американскую атаку на свадьбу в Иране, в результате которой погибли несколько человек и десятки получили ранения.

    «В ответ на это преступление сегодня храбрые воины сухопутных сил КСИР параллельно с атаками на американские базы в Иордании, Эрбиле и Бахрейне осуществили атаку с применением ракет и БПЛА по штабу и месторасположению американского командующего базой Али ас-Салем», – говорится в сообщении. По данным КСИР, в результате этих ударов есть погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Корпус стражей исламской революции ударил по американским силам на двух базах в Иордании. Месяцем ранее иранские вооруженные силы уничтожили три истребителя F-35 на авиабазе Аль-Азрак.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по двум американским авиабазам на территории Иордании, сообщает телеканал Press TV.

    «Уничтожены инфраструктура техобслуживания, места дислокации истребителей на двух базах США», – сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.

    Речь идет об авиабазе короля Хусейна и авиабазе Аль-Азрак, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 01:15 • Новости дня
    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе
    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес ракетные удары по американским судам, находившимся в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV.

    Телеканал при этом не называет источник информации. «Сообщается о том, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе», – сказано в сообщении Press TV.

    Кроме того, несколько взрывов прогремели на территории Иордании, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил наказать США за эту атаку.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Министр Никитин сообщил о подготовке контракта по коридору «Север – Юг»

    Никитин: Россия и Иран готовят контракт на строительство коридора «Север – Юг»

    Tекст: Мария Иванова

    Россия и Иран возобновили работы по проекту создания железнодорожной ветки Решт – Астара, которая завершит формирование транспортного коридора «Север – Юг», сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Россия и Иран активно готовят исполнительный контракт по строительству железнодорожной ветки Решт – Астара, передает РИА «Новости».

    Этот маршрут станет последним звеном международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в июне 2026 года в Иране возобновились инженерные изыскания после перерыва, вызванного военной обстановкой. Иранская сторона уже выкупила участки земли протяженностью 125 км под будущее строительство.

    «Сейчас согласованы требования к геологическим исследованиям и субподрядчику, идет активная подготовка исполнительного контракта. Да, подписание контракта, которое мы планировали на 1 апреля 2026 года, сдвинулось по срокам, но переговоры продолжаются, и мы оцениваем их положительно», – рассказал министр в преддверии ВЭФ.

    Никитин добавил, что до официального подписания документа называть точные сроки завершения работ рано. Соглашение о достройке участка общей стоимостью 1,6 млрд евро было подписано в мае 2023 года. Из этой суммы 1,3 млрд евро составляет российский кредит.

    Коридор «Север – Юг» протяженностью 7,2 тыс. километров соединяет Петербург и индийский порт Мумбаи. Маршрут служит альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Ветка Решт – Астара необходима для полноценного функционирования западного направления коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в скором развитии проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в реализации этого маршрута.

    Иран передал российскому подрядчику 125 км земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Press TV: Иран выпустил ракеты в направлении баз США в Западной Азии

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетная атака Ирана была направлена на американские военные объекты в Западной Азии, сообщает телеканал Press TV.

    «Иранские ракеты направляются в сторону баз США в Западной Азии», – сообщает Press TV.

    Были атакованы военные позиции США в Иордании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    В самом Иране взрывы были зафиксированы в районе города Сирик, передала государственная телерадиокомпания IRIB. В сообщении уточняется, что детонации связаны с оборонительными действиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете о своем отношении к возможному применению ядерного оружия против Ирана, который настойчиво стремился сохранить программу обогащения урана.

    Трамп ответил, что одной из главных целей войны было предотвращение разработки Ираном ядерной бомбы.

    В понедельник в Овальном кабинете Трампа спросили, «исключил ли он возможность применения ядерного оружия против Ирана».

    «Ну, я бы никогда так не сказал, но ответ – да. Я считаю это бесполезным. В этом нет смысла. Какой же это глупый вопрос. Вот они, полностью разгромлены в военном отношении. Значит, я их победил, и теперь мне нужно применить против них ядерное оружие? Какой глупый вопрос», – приводит Washington Post ответ американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Лавров заявлял, что в Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета

    Иран обвинил США в нарушении суверенитета после атаки на остров Ларак

    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные нанесли удар по пусковым установкам в Ормузском проливе, спровоцировав ответный ракетный обстрел своих кораблей и баз на Ближнем Востоке.

    Внешнеполитическое ведомство исламской республики осудило действия американских военных, передает РИА «Новости».

    «МИД Ирана выпустил заявление… охарактеризовав атаку как нарушение территориальной целостности страны и суверенитета», – отмечается в публикации.

    Незадолго до этого на острове в Ормузском проливе прогремело несколько взрывов. По данным прессы, Вашингтон атаковал иранские пусковые установки. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило удар необходимостью помешать минированию водной артерии.

    В ответ на агрессию Тегеран выпустил ракеты по американским судам в регионе. Под обстрел также попали военные базы Соединенных Штатов в Западной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать Вашингтон за этот удар. Вскоре иранские силы ударили по американским базам в Иордании.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    Рубио: Лицензия на Patriot не решит нынешних проблем Украиня с ПВО
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян
    Минпромторг: Торговые центры в России меняют формат
    Ученый сравнил сход непальского ледника с атомным взрывом