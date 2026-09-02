Минобороны Финляндии сообщило об обнаружении неопознанного дрона в районе Порвоо

Накануне на прибрежной территории финского города Порвоо нашли неопознанный беспилотник, который, предположительно, использовался для картографической съемки, сообщило Минобороны Финляндии, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, речь идет о дроне для картографического использования, и он не представляет опасности для окружающих», – говорится в заявлении оборонного ведомства. В настоящее время пограничная охрана страны расследует инцидент и пытается установить траекторию полета устройства.
Пограничники отмечают, что пока неясно, было ли нарушено воздушное пространство государства. С конца марта местные власти регулярно фиксируют появление подобных аппаратов на своей территории. По итогам прошлых расследований правоохранители установили украинское происхождение дронов, причем как минимум три из них были оснащены неразорвавшимися боеприпасами.
Напомним, финская армия сформирует профильные отряды для противодействия беспилотникам.
Президент страны Александр Стубб исключил прямую военную угрозу из-за инцидентов с дронами.
Центральная криминальная полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение четырех упавших ранее устройств.